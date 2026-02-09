Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Nashik »
  • The Pothole In The Middle Part Of The Road Near Ukade Malya Close To Sinnar City Is Becoming Dangerous

Nashik News : राज्य मार्गावरील खड्डा ठरतोय जीवघेणा, महिनाभरात सहा ते सात अपघात

नाशिकमधील काही भागात रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे जीवघेणा प्रवास ठरत आहे. या भागात वारंवार अपघात घडूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दूर्लक्ष होत आहे. तसेच या खड्ड्यांमुळे चारचाकीसह दुचाकी वाहणाच नुकसान होत आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 11:29 AM
राज्य मार्गावरील खड्डा ठरतोय जीवघेणा, महिनाभरात सहा ते सात अपघात (फोटो सौजन्य-Gemini)

राज्य मार्गावरील खड्डा ठरतोय जीवघेणा, महिनाभरात सहा ते सात अपघात (फोटो सौजन्य-Gemini)

Follow Us:
Follow Us:
  • राज्य मार्गावरील खड्डा ठरतोय जीवघेणा
  • महिनाभरात सहा ते सात अपघात
  • अनेक दिवसांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दुर्लक्षित
सिन्नर : सिन्नर-निफाड राज्यमार्गावरील सिन्नर शहराजवळील उकाडे मळ्याजवळ रस्त्याच्या मध्यवर्ती भागातील खड्डा जीवघेणा ठरत आहे. मुख्य रस्त्याच्या मधोमध असलेला हा रस्ता प्रवाशांसाठी काळ बनू आहे. या भागात वारंवार अपघात घडूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे त्याकडे होणारे दुर्लक्ष नागरिकांच्या जीविताशी खेळणारे ठरत आहे. सिन्नर-निफाड हा राज्यमार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येतो. कानडी माळ्याच्या पुढे उकाडे मळ्याजवळ गारे इंटरप्राईजेसच्या समोर रस्त्याच्या मधोमध पडलेला हा खड्डा गेल्या अनेक दिवसांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दुर्लक्षित केला जात आहे.

Nashik Politics: एकनाथ शिंदेंच्या नाशिकच्या गडाला सुरुंग…; बडा नेता सोडणार साथ

या खड्यामुळे महिनाभरात सहा त्यात एक महिला जायबंदी झाली आहे. दुचाकीवरून पडलेल्या जखमींना स्थानिक रहिवासी बऱ्याचदा उचलून अॅम्बुलन्स मध्ये उपचारासाठी रवाना करतात. स्थानिकांना हा त्रास नेहमीचाच झाला असून, बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष स्थानिकांच्या जीवावर उठले आहे, अशी प्रतिक्रिया स्थानिक सिराज शेख यांनी दिली.

चारचाकीसह दुचाकी वाहने आदळून होतेय नुकसान, अपघात स्थानिकांची मदत

दोन्ही बाजूने येणाऱ्या दुचाकी चालकांना या रस्त्याच्या खड्ड्याचा अंदाज येत नसल्याने त्यात दुचाकी आदळून अपघात होत आहेत. दुचाकीवरून उडून चालक किंवा पाठीमागे बसलेला प्रवासी रस्त्यावर पडून जखमी होण्याच्या गेल्या महिन्याभरात सहा ते सात घटना घडल्या आहेत. चारचाकी वाहने आदळूनही त्यांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. अपघात झाल्यानंतर स्थानिक रहिवासी धावपळ करून जखमींना वाचवण्याचा प्रयत्न करतात. बांधकाम विभागाला या संदर्भात अवगत करूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने स्थानिक रहिवाशांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. बांधकाम विभाग प्रवाशांच्या मरणाची वाट पाहत आहे का, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला आहे.

स्थानिकांनी पांढऱ्या रंगाने रंगवला उपद्रवी खड्डा

हा खड्डा वाहनचालकांच्या लक्षात यावा यासाठी स्थानिकांनी पुढाकार घेऊन त्यावर चारही बाजूने पांढऱ्या रंगाचा पट्टा मारला आहे. मात्र, दूरवरून तो लक्षात येत नसल्याने अपघात नित्याचेच झाले आहेत.

तसेच तारवालानगर ते अमृतधाम लिंक रोडवर पावसाळा सुरू होण्याअगोदरपासून खड्डे पडलेले आहेत . मात्र मनपा प्रशासनाने याबाबत कुठलेही गांभीर्य दाखविले नाही, परिणामी एका सेवानिवृत्त शिक्षकाचा बळी गेला, असे या भागातील नागरिकांनी सांगितले.

शिंदे गटाचा पाठिंब्याने MIMला मिळणार उपमहापौरपद? मालेगावात राजकारण तापलं

Web Title: The pothole in the middle part of the road near ukade malya close to sinnar city is becoming dangerous

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 11:29 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra EVM Controversy: ढाब्यावर सापडलेल्या ‘त्या‌’ दोन राखीव ईव्हीएम प्रकरणावर निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आले, काय म्हणतायत बघा?
1

Maharashtra EVM Controversy: ढाब्यावर सापडलेल्या ‘त्या‌’ दोन राखीव ईव्हीएम प्रकरणावर निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आले, काय म्हणतायत बघा?

महापौर, उपमहापौर पदांसाठी आज सभा; जितेंद्र डुडी यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती
2

महापौर, उपमहापौर पदांसाठी आज सभा; जितेंद्र डुडी यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती

Nashik News : आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षणाची सुवर्णसंधी; ४० जणांना मिळणार शिष्यवृत्ती
3

Nashik News : आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षणाची सुवर्णसंधी; ४० जणांना मिळणार शिष्यवृत्ती

महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुतळ्याची विटंबना; मंत्री छगन भुजबळांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे पत्र पाठवलं, केली ‘ही’ मोठी मागणी
4

महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुतळ्याची विटंबना; मंत्री छगन भुजबळांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे पत्र पाठवलं, केली ‘ही’ मोठी मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर

घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर

Feb 09, 2026 | 12:38 PM
Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात भूकंप; अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत राजीनाम्यांची लाट

Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात भूकंप; अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत राजीनाम्यांची लाट

Feb 09, 2026 | 12:38 PM
सायबर हल्ले ठरले भारतीय कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा धोका; 51% CEO चिंतेत

सायबर हल्ले ठरले भारतीय कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा धोका; 51% CEO चिंतेत

Feb 09, 2026 | 12:30 PM
मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘गोंधळ’ या मराठी चित्रपटाचा ‘फिप्रेस्को’ने केला गौरव

मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘गोंधळ’ या मराठी चित्रपटाचा ‘फिप्रेस्को’ने केला गौरव

Feb 09, 2026 | 12:27 PM
Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरेंची आमदारकी धोक्यात ? भाजप आणि शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्यांनी डिवचलं

Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरेंची आमदारकी धोक्यात ? भाजप आणि शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्यांनी डिवचलं

Feb 09, 2026 | 12:25 PM
Udayanraje Bhosle : “आमच्यावर प्रेम करणा-या कोणत्याही व्यक्तीने..! खासदार उदयनराजे भोसले यांचा वाढदिवस न साजरा करण्याचा निर्णय

Udayanraje Bhosle : “आमच्यावर प्रेम करणा-या कोणत्याही व्यक्तीने..! खासदार उदयनराजे भोसले यांचा वाढदिवस न साजरा करण्याचा निर्णय

Feb 09, 2026 | 12:22 PM
मोबाईल मार्केटमध्ये होणार Starlink ची एंट्री? नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणीही असेल इंटरनेट? SpaceX च्या नव्या प्लॅनकडे जगाचं लक्ष

मोबाईल मार्केटमध्ये होणार Starlink ची एंट्री? नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणीही असेल इंटरनेट? SpaceX च्या नव्या प्लॅनकडे जगाचं लक्ष

Feb 09, 2026 | 12:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM