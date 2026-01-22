Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Ahilyanagar News Farmer Suicide In Ghumri Village Of Karjat Taluka

Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या

सावकारी जाचाला कंटाळून कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 22, 2026 | 06:59 PM
फोटो सौजन्य: iStock

फोटो सौजन्य: iStock

Follow Us:
Follow Us:
  • सावकाराच्या जाचाला आणि धमक्यांना कंटाळून शेतकऱ्याची आत्महत्या
  • कर्जत तालुक्यातील घुमरी येथील घटना
  • दीड लाख रुपये भरूनही सावकाराकडून पुन्हा तितक्याच रकमेची मागणी
खासगी सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जावर व्याजापोटी दीड लाख रुपये भरूनही पुन्हा तितक्याच रकमेची मागणी आणि उचलून नेण्याच्या धमक्यांना कंटाळून कर्जत तालुक्यातील घुमरी येथील शेतकरी चंद्रहास गेनबा पांडुळे (वय ५१) यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी मिरजगाव पोलिस ठाण्यात खासगी सावकार प्रशांत दादासाहेब अनभुले याच्याविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी घेतले खासगी कर्ज

मिरजगाव पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, चंद्रहास पांडुळे (रा. घुमरी, ता. कर्जत) यांनी शेती व दूध व्यवसायासाठी विविध बँकांकडून कर्ज घेतले होते. वाढता आर्थिक बोजा कमी करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी सुमारे १८ महिन्यांपूर्वी गावातील खासगी सावकार प्रशांत अनभुले याच्याकडून दीड लाख रुपये व्याजाने घेतले होते.

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

व्याज भरूनही तगादा सुरूच

दोन महिन्यांपूर्वी चंद्रहास पांडुळे यांनी व्याजापोटी १ लाख ४५ हजार रुपये रोख स्वरूपात सावकाराला दिले होते. मात्र, तरीही प्रशांत अनभुले याच्याकडून सतत पैशांचा तगादा लावला जात होता. दरम्यान, चंद्रहास यांनी काही बँकांचे कर्ज फेडले असल्याचेही पोलिस तपासात समोर आले आहे.

उचलून नेण्याची धमकी; कुटुंबात भीती

८ जानेवारी रोजी खासगी सावकाराच्या धमक्यांमुळे भयभीत झालेल्या चंद्रहास पांडुळे यांनी घरातील कोणालाही काही न सांगता घर सोडले. त्याच दिवशी सायंकाळी सुमारे ८ वाजता प्रशांत अनभुले, अनिल पंढरीनाथ अनभुले आणि पप्पू तनपुरे हे चौघे चारचाकी वाहनातून पांडुळे यांच्या घरी आले. यावेळी प्रशांत अनभुले याने घराबाहेर बोलावून फिर्यादीला सांगितले की, चंद्रहासकडून अजूनही १.५ लाख रुपये व्याज बाकी असून, पैसे न दिल्यास त्याला उचलून नेण्यात येईल. तसेच चंद्रहासच्या मागावर माणसे लावल्याची धमकीही दिली.

मांदळी शिवारात मृतदेह आढळला

चंद्रहास यांचा मोबाईल फोन बंद असल्याने नातेवाइकांनी सर्वत्र शोध घेतला; मात्र ते कुठेही सापडले नाहीत. अखेर आष्टी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच, ९ जानेवारी रोजी दुपारी २ वाजता ऋषी थोरवे (रा. घोगरगाव) यांनी माहिती दिली की, मांदळी गावच्या शिवारात वनविभागाच्या हद्दीतील गौरी शंकर महादेव मंदिराजवळ एका व्यक्तीचा मृतदेह झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला आहे.

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

सावकाराच्या छळामुळे आत्महत्या केल्याचा आरोप

मिरजगाव पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन तपास केल्यानंतर मृत व्यक्ती चंद्रहास पांडुळे असल्याचे निष्पन्न झाले. खासगी सावकार प्रशांत अनभुले याने केलेल्या सततच्या मानसिक छळामुळे व धमक्यांमुळे चंद्रहास यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

या प्रकरणाचा तपास कर्जत विभागाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रवीण लोखंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मिरजगाव पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक विजय झंजाड व त्यांचे सहकारी करीत आहेत.

Web Title: Ahilyanagar news farmer suicide in ghumri village of karjat taluka

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 06:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?
1

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?

Ahilyanagar News: नगर-मनमाड महामार्गावर वाहतूक कोंडी! सुजय विखे पाटलांकडून आढावा
2

Ahilyanagar News: नगर-मनमाड महामार्गावर वाहतूक कोंडी! सुजय विखे पाटलांकडून आढावा

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन
3

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Ahilyanagar News: चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि टेम्पो थेट घरावर आदळला, मोठी जीवितहानी टळली
4

Ahilyanagar News: चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि टेम्पो थेट घरावर आदळला, मोठी जीवितहानी टळली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या

Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या

Jan 22, 2026 | 06:59 PM
‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

Jan 22, 2026 | 06:30 PM
‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Jan 22, 2026 | 06:29 PM
थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Jan 22, 2026 | 06:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM