रेवतीच्या लग्नाची खिल्ली उडवतोस का? पोस्टवरील कमेंट पाहून भडकला आदिश वैद्य, म्हणाला, “असा मूर्खासारखा…”

रेवतीच्या एक्स बॉयफ्रेंड अभिनेता आदिश वैद्यच्या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगल्याचे पाहायला मिळत आहेत.

Updated On: Feb 23, 2026 | 07:50 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

मराठी टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री रेवती लेलेचा विवाहसोहळा 20 फेब्रुवारीला मोठ्या थाटात पार पडला आहे. तिच्या लग्नसोहळ्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पण सध्या रेवतीच्या एक्स बॉयफ्रेंड अभिनेता आदिश वैद्यच्या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगल्याचे पाहायला मिळत आहेत. आदेशच्या पोस्टवर एका चाहतीने कमेंट केली आहे. जी पाहून अभिनेता आता भडकला आहे.

आदेशने त्याच्या इन्स्टाग्रामवरून काही फोटो शेअर केले आहेत. पहिल्या फोटोमध्ये आदिच्या हातात दुसऱ्या एका मुलीचा हात असल्याचा भास होत होता. मात्र पुढील फोटोमध्ये तो हात आदिशचाच असल्याचे स्पष्ट झाले. हे फोटो शेअर करताना आदिशने “मेरे हाथ में, मेरा हाथ हो… सारी जन्नतें मेरे साथ हो” असे कॅप्शन लिहिले होते.

या पोस्टवर चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया दिल्या. त्यातील एका चाहतीने कमेंट करत, “तू रेवतीच्या लग्नाची खिल्ली उडवतोयस का?” असा सवाल केला. ही प्रतिक्रिया पाहून आदिशने संतप्त होत तिला उत्तर दिले.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Adish Vaidya (@adishvaidya_92)

ईशा मालवीयच्या डेब्यू चित्रपट ‘इश्कां दे लेखे’चा ट्रेलर रिलीज; 2 मिनिटे 25 सेकंदात उलगडली वेदनादायी प्रेमकथा

त्याने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “असा मूर्खपणाचा प्रश्न का विचारता? मी कोणाचीही टिंगल केलेली नाही. हा विनोद मी स्वतःवरच केला आहे. तिला आयुष्यात प्रेम मिळाले याचा मला आनंद आहे. ज्यांना आयुष्यात प्रेम मिळाले आहे, त्या सगळ्यांसाठी मी आनंदी आहे. पुढच्या वेळी बोलण्यापूर्वी विचार करा.”

रेवती लेले आणि आदिश वैद्य काही वर्ष रिलेशनशिपमध्ये होते. या दोघांनी जाहीररित्या त्यांच्या नात्याची कबुलीही दिली होती. मात्र काही कारणांमुळे त्यांचा ब्रेकअप झाला. त्यानंतर रेवतीने लग्न करून तिच्या नव्या आयुष्याला सुरूवात केली.

मराठी संगीतविश्वात नवीन ठसका; कोल्हापुराचा यंग रॅपर ‘ए किंग’चा हटके रॅप “वाघ आला” प्रदर्शित; सोशल मीडियावर चर्चा जोमात

Published On: Feb 23, 2026 | 07:50 PM

