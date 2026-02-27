Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Amravati Crime Bloody Dispute Over A Piece Of Chicken Uncle Kills 12 Year Old Boy Accident Faked

Amravati Crime: चिकनच्या तुकड्यावरून रक्तरंजित वाद! मावस भावानेच १२ वर्षांच्या मुलाची केली हत्या; अपघाताचा बनाव फसला

Amravati जिल्ह्यात चिकनच्या वादातून 12 वर्षीय मुलाची मावस भावाने हत्या केल्याचे उघड झाले. सुरुवातीला अपघाताचा बनाव करण्यात आला होता. पोलिस तपासात सत्य समोर येत आरोपीसह मृताच्या वडिलांनाही ताब्यात घेण्यात आले.

Updated On: Feb 27, 2026 | 01:28 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • चिकनच्या पीसवरून झालेल्या वादातून हत्या.
  • अपघाताचा खोटा बनाव करून पोलिसांची दिशाभूल.
  • आरोपी मावस भाऊ अटकेत; वडिलांवरही गुन्हा.
अमरावती: अमरावती येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चिकन खाण्याच्या वादातून बारा वर्षीय मुलाची हत्या करण्यात आल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. हा अपघात असल्याचे भासवत खोटी तक्रार देखील देण्यात आली. या घटनेतील आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. ही घटना अमरावती येथील भातकुली येथे घडली.

‘ऑपरेशन मुस्कान’ ठरतंय प्रभावी; हरवलेल्या 286 पैकी 121 बालकांचा लागला शोध

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील मृतकाचे नाव जितेराजा गौड वय 12 वर्ष असे आहे. तर बब्बू गौड वय वर्ष 21 असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. जितेराजा आणि बब्बू हे मध्यप्रदेश येथील रहिवासी आहे. ते कामासाठी भातकुली तालुक्यात आले होते. दोघेही पाणी आणण्यासाठी बाहेर गेले होते, त्यावेळी अज्ञाताने त्यांना जोरदार धडक दिली, ज्यामध्ये दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, अशी तक्रार मृताच्या वडिलांनी दिली होती. मात्र पोलिसांना संशय आल्याने त्यांनी कुटुंबातील एकेकाची चौकशी केली. या चौकशीतून ही हत्या किरकोळ वादातून झाल्याचे समोर आले. आरोपीचे आई वडील घरी नव्हते, त्यामुळे तो आपल्या काकाच्या घरी जेवत होता.

पोलिसांच्या तपासात सत्य समोर

यावेळी चिकनचे पीस कमी आहेत, यावरुन दोन्ही भावांमध्ये भांडणे झाली. आरोपी बब्बू गौड याने जितेराज गौड याच्यावर हल्ला करत त्याची निर्घृणपणे हत्या केली. तसेच त्याने स्वतःवरही वार केले. या घटनेनंतर जितेराजाच्या वडिलांनी हत्येचा प्रकार लपवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांच्या तपासात सर्व सत्य समोर आले. याप्रकरणी दोघांवर आरोपी म्हणून ताब्यात घेण्यात आले आहे.

अमरावतीत भीषण अपघात! इलेक्ट्रिक बस-रिक्षा धडकेत शाळकरी मुलासह ५ जणांचा जागीच मृत्यू

अमरावती येथून एक भीषण अपघाताची घटना समोर आली आहे. इलेक्ट्रिक एसटी बस आणि रिक्षामध्ये भीषण धडक झाली. या धडकेत पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.तर ३ -४ जण गंभीर जखमी झाले आहे. ही घटना वरुड तालुक्यातील राजुरा- वरुड रोडवर रेल्वे क्रॉसिंग समोर घडली.

एसटी बस वरुडवरून वर्धाकडे जात होती. यादरम्यान, मागून एसटी बसने प्रवासी आटोला जोरदार धडक दिली. हा धडक एवढी जोरदार होती की पाच जणांचा जागीच चेंदामेंदा होऊन त्यांचा मृत्यू झाला. मृत्यूदेहाचे हात पाय आणि शरीराचे वेगवेगळे भाग झाले होते. तर या आटोचे दोन तुकडे झाले आहेत. एसटी बस मधील सर्व प्रवासी सुखरूप आहे तर एसटी आणि एसटी चालक यांना वरूड पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. घटनास्थळी मोठी गर्दी जमली होती. तर घटनेचा पुढील तपास वरुड पोलीस करीत आहे, या घटनेनंतर वरूड तालुक्यात शोककळा पसरली आहे.

Badlapur Crime: पुन्हा शाळा बसमध्ये विद्यार्थिनीचा विनयभंग; बसचालकावर POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल, सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: हत्येचे कारण काय होते?

    Ans: चिकनच्या पीसवरून दोन्ही भावांमध्ये वाद झाला आणि त्यातून हल्ला झाला.

  • Que: पोलिसांनी काय उघड केले?

    Ans: अपघाताचा बनाव खोटा असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आणि आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले.

Web Title: Amravati crime bloody dispute over a piece of chicken uncle kills 12 year old boy accident faked

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 01:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Badlapur Crime: पुन्हा शाळा बसमध्ये विद्यार्थिनीचा विनयभंग; बसचालकावर POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल, सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह
1

Badlapur Crime: पुन्हा शाळा बसमध्ये विद्यार्थिनीचा विनयभंग; बसचालकावर POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल, सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

Hyderabad News: 21 वर्षीय युट्यूबरने संपवलं जीवन; भावनिक सुसाईड नोट सापडला; मूव्ह ऑन व्हायला भीती वाटते…
2

Hyderabad News: 21 वर्षीय युट्यूबरने संपवलं जीवन; भावनिक सुसाईड नोट सापडला; मूव्ह ऑन व्हायला भीती वाटते…

डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव
3

डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

Pune Crime: पिंपरीत 20 रुपयांसाठी रक्तरंजित वाद! मित्रानेच मित्राच्या गळ्यावर केला वार; आरोपी लातूरमधून जेरबंद
4

Pune Crime: पिंपरीत 20 रुपयांसाठी रक्तरंजित वाद! मित्रानेच मित्राच्या गळ्यावर केला वार; आरोपी लातूरमधून जेरबंद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Amravati Crime: चिकनच्या तुकड्यावरून रक्तरंजित वाद! मावस भावानेच १२ वर्षांच्या मुलाची केली हत्या; अपघाताचा बनाव फसला

Amravati Crime: चिकनच्या तुकड्यावरून रक्तरंजित वाद! मावस भावानेच १२ वर्षांच्या मुलाची केली हत्या; अपघाताचा बनाव फसला

Feb 27, 2026 | 01:28 PM
IMD Alert: 260 किमी वेगाने विनाश जवळ येतोय! महावादळाची सावली, मुसळधार पाऊस अन् धुक्याचा वर्षाव; IMD ने ‘या’ राज्यांना दिला अलर्ट

IMD Alert: 260 किमी वेगाने विनाश जवळ येतोय! महावादळाची सावली, मुसळधार पाऊस अन् धुक्याचा वर्षाव; IMD ने ‘या’ राज्यांना दिला अलर्ट

Feb 27, 2026 | 01:24 PM
तुम्हीही ‘या’ चुका करताय का? बेडशीटमुळे बिघडू शकतं आरोग्य!; तज्ज्ञांनी सांगितली महत्त्वाची कारणे…

तुम्हीही ‘या’ चुका करताय का? बेडशीटमुळे बिघडू शकतं आरोग्य!; तज्ज्ञांनी सांगितली महत्त्वाची कारणे…

Feb 27, 2026 | 01:24 PM
कारवाईत बेजबाबदारपणा करणाऱ्यांवरच दंडुका; महापालिका आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांना दिली तंबी

कारवाईत बेजबाबदारपणा करणाऱ्यांवरच दंडुका; महापालिका आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांना दिली तंबी

Feb 27, 2026 | 01:20 PM
AI Warfare: पाकिस्तान-अफगाणिस्तान युद्धात भारताची एन्ट्री? डीपफेक व्हिडिओने उडवली जगभरात खळबळ; वाचा तथ्य

AI Warfare: पाकिस्तान-अफगाणिस्तान युद्धात भारताची एन्ट्री? डीपफेक व्हिडिओने उडवली जगभरात खळबळ; वाचा तथ्य

Feb 27, 2026 | 01:18 PM
‘ऑपरेशन मुस्कान’ ठरतंय प्रभावी; हरवलेल्या 286 पैकी 121 बालकांचा लागला शोध

‘ऑपरेशन मुस्कान’ ठरतंय प्रभावी; हरवलेल्या 286 पैकी 121 बालकांचा लागला शोध

Feb 27, 2026 | 01:14 PM
टीम इंडियाच्या स्टार क्रिकेटपटूने प्रतिस्पर्ध्याच्या शब्दांवर विश्वास ठेवून व्हिडिओ का बनवला? विश्वचषकादरम्यान एक नवीन “मैत्री”

टीम इंडियाच्या स्टार क्रिकेटपटूने प्रतिस्पर्ध्याच्या शब्दांवर विश्वास ठेवून व्हिडिओ का बनवला? विश्वचषकादरम्यान एक नवीन “मैत्री”

Feb 27, 2026 | 01:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

Feb 27, 2026 | 12:21 PM
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM