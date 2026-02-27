Amravati Crime: चिकनच्या तुकड्यावरून रक्तरंजित वाद! मावस भावानेच १२ वर्षांच्या मुलाची केली हत्या; अपघाताचा बनाव फसला

‘ऑपरेशन मुस्कान’ ठरतंय प्रभावी; हरवलेल्या 286 पैकी 121 बालकांचा लागला शोध
काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील मृतकाचे नाव जितेराजा गौड वय 12 वर्ष असे आहे. तर बब्बू गौड वय वर्ष 21 असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. जितेराजा आणि बब्बू हे मध्यप्रदेश येथील रहिवासी आहे. ते कामासाठी भातकुली तालुक्यात आले होते. दोघेही पाणी आणण्यासाठी बाहेर गेले होते, त्यावेळी अज्ञाताने त्यांना जोरदार धडक दिली, ज्यामध्ये दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, अशी तक्रार मृताच्या वडिलांनी दिली होती. मात्र पोलिसांना संशय आल्याने त्यांनी कुटुंबातील एकेकाची चौकशी केली. या चौकशीतून ही हत्या किरकोळ वादातून झाल्याचे समोर आले. आरोपीचे आई वडील घरी नव्हते, त्यामुळे तो आपल्या काकाच्या घरी जेवत होता.
पोलिसांच्या तपासात सत्य समोर
यावेळी चिकनचे पीस कमी आहेत, यावरुन दोन्ही भावांमध्ये भांडणे झाली. आरोपी बब्बू गौड याने जितेराज गौड याच्यावर हल्ला करत त्याची निर्घृणपणे हत्या केली. तसेच त्याने स्वतःवरही वार केले. या घटनेनंतर जितेराजाच्या वडिलांनी हत्येचा प्रकार लपवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांच्या तपासात सर्व सत्य समोर आले. याप्रकरणी दोघांवर आरोपी म्हणून ताब्यात घेण्यात आले आहे.
Ans: अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली परिसरात ही घटना घडली.
Ans: चिकनच्या पीसवरून दोन्ही भावांमध्ये वाद झाला आणि त्यातून हल्ला झाला.
Ans: अपघाताचा बनाव खोटा असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आणि आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले.