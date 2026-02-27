Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IMD Alert: 260 किमी वेगाने विनाश जवळ येतोय! महावादळाची सावली, मुसळधार पाऊस अन् धुक्याचा वर्षाव; IMD ने 'या' राज्यांना दिला अलर्ट

उत्तर भारत आणि दक्षिण भारतातील हवामान दररोज बदलत असल्याचे दिसून येत आहे. IMD नुसार, पुन्हा एकदा पाऊस कोसळण्याची शक्यता आहे. डोंगराळ राज्यांमधील हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी करण्यात आला.

Updated On: Feb 27, 2026 | 01:24 PM
  • डोंगराळ भागात पाऊस आणि बर्फवृष्टीचा इशारा
  • हिंदी महासागरातून वाहणाऱ्या वाऱ्यांचा वेग
  • चक्रीवादळ ‘होरासिओ’ ताशी २६० किमी वेगाने पोहोचले आहे
देशातील हवामानात सतत बदल होताना दिसत आहे. उत्तर भारतापासून दक्षिण भारतापर्यंत हवामान लोकांना आश्चर्यचकित करत आहे. राजधानी दिल्लीत उष्णता वाढत आहे, तर डोंगराळ भागात पाऊस आणि बर्फवृष्टीचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. दरम्यान, हिंदी महासागरातून वाहणाऱ्या वाऱ्यांचा वेग हवामान परिस्थिती बदलत आहे. समुद्रावर निर्माण झालेले चक्रीवादळ ‘होरासिओ’ ताशी २६० किमी वेगाने पोहोचले आहे. हवामानशास्त्रज्ञ या वर्षीचे सर्वात धोकादायक वादळ म्हणत आहेत. जरी त्याचा थेट परिणाम भारतावर होणार नसला तरी, त्याने संपूर्ण भारतीय उपखंडातील हवामान विस्कळीत केले आहे. वादळाच्या पार्श्वभूमीवर, हवामान विभागाने (IMD) आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये यलो अलर्ट जारी करण्यात आला. केरळच्या किनारी भागातही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

याव्यतिरिक्त, हवामान विभागाने देशाच्या अनेक भागात विविध अलर्ट जारी केले आहेत. डोंगराळ राज्यांमध्ये बर्फवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. दक्षिण भारतात वादळाचा धोका आहे. धुके परत पंजाबमध्ये येत आहे. दरम्यान, उत्तर भारतात उष्णता वेगाने वाढत आहे. याचा अर्थ हवामान एकाच वेळी अनेक पैलू दाखवणार आहे.

 मी आजारी नव्हतो तर…! राजीनाम्याबाबत माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचे मोठे वक्तव्य

गेल्या काही दिवसांत तापमानाच्या पद्धतींमध्ये लक्षणीय बदल दिसून आला आहे. वायव्य भारतात दिवसाचे तापमान सातत्याने वाढत आहे. हवामान विभागाचा अंदाज आहे की पुढील सात दिवसांत कमाल तापमान 3 ते 5 अंश सेल्सिअसने वाढू शकते. गुजरात आणि महाराष्ट्रातही उष्णता तीव्र होऊ शकते. दरम्यान, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होत आहेत, ज्यामुळे डोंगराळ भागात पाऊस आणि हिमवर्षाव होत आहे.

दरम्यान, ईशान्य आणि दक्षिण भारतात वाढलेली आर्द्रता पाऊस आणत राहील. अंदमान आणि निकोबार बेटे, उप-हिमालयीन पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, केरळ आणि तामिळनाडूसाठी वादळाचा इशारा देण्यात आला आहे. हवामान तज्ञांचे म्हणणे आहे की समुद्रातील क्रियाकलाप आणि पश्चिमी विक्षोभ यांचा एकत्रित परिणाम येत्या काही दिवसांत हवामानात बदल करत राहील.

दिल्ली-एनसीआरमधील हवामान येत्या काही दिवसांत पूर्णपणे कोरडे राहण्याची अपेक्षा आहे. हवामान विभागाच्या मते, दिवसाचे तापमान सातत्याने वाढेल, २९ ते ३२ अंश सेल्सिअस दरम्यान पोहोचेल आणि होळीच्या सुमारास ते ३४ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. सकाळी आणि रात्री उशिरा हलके धुके किंवा धुक्यासारखी परिस्थिती असू शकते. मात्र पावसाची तात्काळ शक्यता नाही. दिवसा उष्णता वाढेल आणि दुपारी लोकांना गरम वारे जाणवू लागतील. तापमान सामान्यपेक्षा जास्त राहिल्याने, मार्चच्या सुरुवातीला उन्हाळ्यापूर्वीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

उत्तर प्रदेशातील हवामान पुढील सात दिवस कोरडे आणि उष्ण राहण्याची अपेक्षा आहे. कमाल तापमान सामान्यपेक्षा ३ ते ५ अंश सेल्सिअस जास्त राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे दिवस उष्ण वाटेल. पश्चिम आणि मध्य उत्तर प्रदेशात तेजस्वी सूर्यप्रकाश अनुभवायला मिळेल, तर रात्री सौम्य थंड राहतील. कोणत्याही जिल्ह्यासाठी पावसाचा इशारा जारी करण्यात आलेला नाही. उत्तराखंडमधील हवामान वेगळे असेल. पश्चिमी विक्षोभामुळे, २७ फेब्रुवारी ते २ ते ४ मार्च दरम्यान डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये हलका पाऊस आणि उंचावर बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे तापमानात घट होऊ शकते आणि पर्यटन स्थळांमध्ये पुन्हा थंडी पडू शकते.

बिहार आणि झारखंडमध्ये हवामान कसे असेल?

बिहार आणि झारखंडमधील हवामान सध्या स्थिर आणि कोरडे राहील. तथापि, तापमानात हळूहळू वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. हवामान विभागाच्या मते, मार्चच्या सुरुवातीला कमाल तापमानात सुमारे ३ ते ४ अंश सेल्सिअसने वाढ होऊ शकते. दिवसा सूर्य अधिक तेजस्वी असेल आणि दुपारी उष्णता जाणवेल. रात्री आणि सकाळी आल्हाददायक राहतील. सध्या पाऊस किंवा वादळाचा इशारा देण्यात आलेला नाही. स्वच्छ हवामानामुळे, पिके कापणी आणि शेतात शेतीच्या कामांसाठी अनुकूल परिस्थिती राहील, परंतु वाढत्या उष्णतेमुळे लोकांना सावधगिरी बाळगावी लागेल.

JNU Violence: मोर्चादरम्यान पोलिस आणि विद्यार्थ्यांमध्ये हिंसक संघर्ष; नेमकं घडलं काय?

Published On: Feb 27, 2026 | 01:24 PM

