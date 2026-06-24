पुण्यात चोरट्यांचा सुळसुळाट, भरदिवसा 3 ठिकाणी घरफोड्या; पोलिसांकडून चोरट्यांचा शोध सुरु

पुणे : राज्यासह देशभरात चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला असून, दररोज चोरटे नागरिकांच्या लाखो रुपयांवर डल्ला मारत आहेत. अशातच आता पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. धनकवडी परिसरात चोरट्यांनी भरदिवसा धुमाकूळ घालत ३ वेगवेगळ्या सोसायट्यांमधील फ्लॅट फोडत ऐवजावर डल्ला मारला आहे. या घटनांमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, सहकारनगर पोलिसांनी अज्ञात तीन चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी अशोक लिंगाजी पवार (वय ४५, रा. प्रेमानंद सोसायटी, बालाजीनगर, धनकवडी) यांनी तक्रार दिली आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, पवार हे एका मेडिकल दुकानात काम करतात. (दि. २० जून) दुपारी त्यांच्या भाऊ शिवाजी पवार यांनी फोन करून घराचे कुलूप तोडून कोणी तरी आत प्रवेश केल्याची माहिती दिली. नंतर पवार यांनी घरी जाऊन पाहणी केली असता घरातील कपाट उचकटून सुमारे २० हजार रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने चोरीस गेल्याचे आढळून आले. घटनेनंतर पवार यांनी सोसायटीतील सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केली असता तीन संशयित चोरटे घरात प्रवेश करताना दिसून आले.
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तपासादरम्यान याच चोरट्यांनी शंकर महाराज मठासमोरील रॉयल ऑर्केड इमारतीच्या ई-विंगमधील तसेच साई निवास इमारतीतील सदनिकांमध्येही घरफोडी केल्याचे समोर आले आहे. भरदिवसा घडलेल्या या सलग घरफोड्यांमुळे परिसरातील रहिवाशांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. पुढील तपास उपनिरीक्षक मोरे करीत आहेत.
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सायबर चोरट्यांनी हद्दच पार केली!
बेपत्ता झालेल्या अल्पवयीन मुलीच्या प्रकरणाचा गैरफायदा घेत सायबर चोरट्यांनी तिच्या वडिलांकडून १५ हजार रुपयांची खंडणी उकळल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. पुण्यातील कोंढवा पोलिसांनी अवघ्या १७ तासांत मुलीचा शोध घेत तिला झारखंडमधून सुखरूप ताब्यात घेतले. परंतु, या सायबर चोरट्यांचा थांगपत्ता लागलेला नव्हता. पोलिसांनी तांत्रिक तपासावरून त्या दोघांचा शोध सुरू केला आहे. याप्रकरणी बनावट अपहरणाचा व्हिडिओ कॉल करणाऱ्या अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध कोंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सायबर चोरट्यांचा शोध घेण्यासाठी स्वतंत्र तपास सुरू आहे.