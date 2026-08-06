पुणे : ड्रग्ज विक्रेत्यांविरोधात कारवाई सुरू असतानाच आता पुणे पोलिसांनी ‘डिमांड’ (पिणारे) करणाऱ्यांवर देखील वक्रदृष्टी वळविली आहे. डिमांड करणाऱ्यांवर देखील कारवाई सुरू केली असून, शहरात या मोहिमेअंतर्गत तब्बल २०८ जणांवर कारवाई केली आहे. यासोबतच पोलिसांकडून आता डिमांड करणाऱ्यांना पुनर्वसनाची संधी देखील उपलब्ध करून दिली जाणार असून, त्यांना एक महिना व्यसनमुक्ती केंद्रात उपचार घ्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे कारवाईसोबतच पोलिसांनी व्यसनांच्या विळख्यातून तरुणांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
सांस्कृतिक तसेच विद्येची नगरी असलेल्या पुण्याची ओळख दिवसेंदिवस ड्रग्ज नगरी अशी देखील होत आहे. मात्र, ही ओळख मोढीत काढण्यासाठी पुणे पोलिसांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळेच पोलिसांनी कारवाईसोबतच आता ड्रग्जच्या सेवनातून मुक्ती अशी नवी रणनिती स्विकारली आहे. अंमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकलेल्या तरुणाईला केवळ गुन्हेगार म्हणून न पाहता, त्यांना व्यसनमुक्त जीवनाकडे वळविण्याचा मानवी दृष्टिकोन या मोहिमेला नवे स्वरूप दिले आहे.
अंमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांसोबतच त्याचे सेवन करणाऱ्यांवरही कारवाई केली जात आहे. नव्या धोरणानुसार अंमली पदार्थांचे सेवन करणाऱ्यांवर तब्बल २०८ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ही मोहीम केवळ दंडात्मक न करता त्याला सामाजिक जबाबदारीची जोड दिली आहे. एनडीपीएस कायद्याच्या कलम ६४(ए) अंतर्गत कारवाई झालेल्या व्यसनाधीनांना व्यसनमुक्ती केंद्रात उपचार घेण्याची संधी दिली जात आहे. महिनाभराचा उपचारक्रम पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तींबाबत पोलिस सकारात्मक भूमिका घेणार आहेत. त्यामुळे शिक्षा आणि सुधारणा यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला आहे.
कायद्याचा बडगा अन् पुनर्वसनाची संधी
एनडीपीएस कायद्यातील कलम ६४ (अ) अंतर्गत संबंधितांना व्यसनमुक्ती केंद्रात जाऊन उपचार घेण्याचा पर्याय उपलब्ध केला आहे. कारवाईतील व्यक्तींनी व्यसनमुक्ती केंद्रात जाऊन महिनाभराचा उपचारक्रम पूर्ण केल्यास पोलिसांकडून त्यांच्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली जाणार आहे. मात्र, ही संधी नाकारल्यास किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत सहकार्य न केल्यास संबंधितांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. ‘डिमांड’ आणि ‘सप्लाय’ या दोन्ही बाजूंवर एकाच वेळी कारवाई करण्याचे थेट आदेश पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिले आहेत.
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पुणे पोलिसांच्या नव्या ड्रग्जविरोधी मोहिमेची वैशिष्ट्ये
‘डिमांड’ आणि ‘सप्लाय’ दोन्ही साखळ्यांवर एकाचवेळी कारवाई
शहरात २०८ कंझम्प्शन गुन्हे
ड्रग्ज पेडलर्स आणि सेवन करणारे दोघेही पोलिसांच्या रडारवर
एनडीपीएस कायदा कलम ६४(ए) अंतर्गत उपचाराची संधी
व्यसनमुक्ती केंद्रात महिनाभर उपचार पूर्ण करणाऱ्यांबाबत सकारात्मक विचार
उपचार नाकारणाऱ्यांवर आणि न्यायालयात असहकार्य करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई