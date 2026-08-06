गुरुवार, 6 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Delhi Police Constable Arrested For Atm Hacking Racket Online Training To Gang Members

ऑनलाइन गेमिंगच्या नादात दिल्ली पोलिस कॉन्स्टेबल बनला एटीएम चोर; टोळीला दिले हॅकिंगचे प्रशिक्षण

Updated On: Aug 06, 2026 | 12:16 PM IST
जाहिरात
सारांश

ऑनलाइन गेमिंगच्या व्यसनातून वाढलेल्या कर्जामुळे दिल्ली पोलिसातील एका कॉन्स्टेबलने एटीएम हॅकिंगचे रॅकेट उभे केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. गुरुग्राम पोलिसांनी या प्रकरणात पाच आरोपींना अटक केली आहे.

ऑनलाइन गेमिंगच्या नादात दिल्ली पोलिस कॉन्स्टेबल बनला एटीएम चोर; टोळीला दिले हॅकिंगचे प्रशिक्षण

ऑनलाइन गेमिंगच्या नादात दिल्ली पोलिस कॉन्स्टेबल बनला एटीएम चोर; टोळीला दिले हॅकिंगचे प्रशिक्षण

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ऑनलाइन गेमिंगमुळे वाढलेल्या कर्जातून सुटका करण्यासाठी आरोपीने गुन्हेगारीचा मार्ग स्वीकारल्याचा आरोप.
  • टोळीतील सदस्यांना एटीएम हॅकिंग आणि पोलिसांना चकवा देण्याचे ऑनलाइन प्रशिक्षण दिल्याचा दावा.
  • गुरुग्राम पोलिसांनी कारवाई करत कॉन्स्टेबलसह पाच आरोपींना अटक केली.
ऑनलाईन गेमिंगचे व्यसन आणि लाखो रुपयांच्या कर्जामुळे दिल्ली पोलिसातील एक कॉन्स्टेबल गुन्ह्याचा सूत्रधार बनला. कर्ज फेडण्यासाठी या कॉन्स्टेबलने केवळ एटीएम हॅक करण्याची एक भयानक योजनाच आखली नाही, तर आपल्या टोळीतील सदस्यांना एटीएम कसे हॅक करायचे याचे ऑनलाईन प्रशिक्षणही दिले. गुरुग्राम पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने या खळबळजनक गुन्ह्याचा पर्दाफाश केला असून दिल्ली पोलिस कॉन्स्टेबल आणि त्याच्या भाच्यासह ५ आरोपींना अटक केली आहे. एसीपी क्राईम अमन यादव यांच्या म्हणण्यानुसार, कॉन्स्टेबलने स्वतःच गुन्हेगारांना पोलिसांना चकमा देण्याच्या ऑनलाईन युक्त्या शिकवल्या होत्या.

दोन वर्षे करत होता पाठलाग, अपहरण अन् अखेर खून… शिक्षिकेची हत्या करणाऱ्या सनकीची संपूर्ण कहाणी

पोलिस कॉन्स्टेबल होता गुन्ह्याचा मुख्य सूत्रधार 

पोलिसांच्या माहितीनुसार, या गुन्ह्याचा मुख्य सूत्रधार, कॉन्स्टेबल हुकमचंद (३४) हा हरियाणाचा रहिवासी आहे. या कॉन्स्टेबलला ऑनलाईन गेमिंगचे तीव्र व्यसन होते, ज्यामुळे त्याच्यावर लाखो रुपयांचे कर्ज झाले. पगारातून कर्ज फेडणे शक्य नसल्याने, त्याने आपला भाचा अरविंद (२६) याच्यासोबत एटीएम हॅक करण्याचा एक भयानक कट रचला. कॉन्स्टेबलने राजू नावाच्या एका वेल्डरशी संपर्क साधला आणि त्याला कमी वेळात मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवून जाळ्यात ओढले. त्याने गुन्हेगारांना एटीएम चोरीचे प्रशिक्षण व्हिडीओ पाठवले, ज्यात एटीएमला आग न लावता किंवा चलन न जाळता गैस कटरने ते कसे कापायचे हे दाखवले होते.

शहरातून तडीपार केलेल्या तीन गुंडाना पकडले; पुणे पोलिसांची मोठी कारवाई

चेला बनला खेळाडू

एसीपी यादव यांनी सांगितले की, या दोन घटनांनंतर आरोपी विकास कुमार (बिहार) याने कॉन्स्टेबल हुकुमचंदसोबतचा संपर्क तोडला आणि एक नवीन टोळी तयार केली. विकासने बिहारमधून त्याचे भाऊ विशाल आणि अभिषेक कुमार यांना बोलावून लखनौमार्गे सेक्टर एटीएममध्ये चोऱ्या केल्या, पोलिसांनी कॉन्स्टेबलसह ५ आरोपींना अटक केली आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Delhi police constable arrested for atm hacking racket online training to gang members

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 06, 2026 | 12:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शहरातून तडीपार केलेल्या तीन गुंडाना पकडले; पुणे पोलिसांची मोठी कारवाई
1

शहरातून तडीपार केलेल्या तीन गुंडाना पकडले; पुणे पोलिसांची मोठी कारवाई

Bharatpol Digital Platform: ‘भारतपोल’ प्लॅटफॉर्मने बदलला तपासाचा चेहरा; ७ वर्षांत ३६ देशांतून २७४ गुन्हेगारांना आणले भारतात!
2

Bharatpol Digital Platform: ‘भारतपोल’ प्लॅटफॉर्मने बदलला तपासाचा चेहरा; ७ वर्षांत ३६ देशांतून २७४ गुन्हेगारांना आणले भारतात!

दोन वर्षे करत होता पाठलाग, अपहरण अन् अखेर खून… शिक्षिकेची हत्या करणाऱ्या सनकीची संपूर्ण कहाणी
3

दोन वर्षे करत होता पाठलाग, अपहरण अन् अखेर खून… शिक्षिकेची हत्या करणाऱ्या सनकीची संपूर्ण कहाणी

Sanjay Raut News: गुंगी गुडिया असंसदीय शब्द नाही!; सुनेत्रा पवारांवरील टीकेचे संजय राऊतांकडून समर्थन
4

Sanjay Raut News: गुंगी गुडिया असंसदीय शब्द नाही!; सुनेत्रा पवारांवरील टीकेचे संजय राऊतांकडून समर्थन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ऑनलाइन गेमिंगच्या नादात दिल्ली पोलिस कॉन्स्टेबल बनला एटीएम चोर; टोळीला दिले हॅकिंगचे प्रशिक्षण

ऑनलाइन गेमिंगच्या नादात दिल्ली पोलिस कॉन्स्टेबल बनला एटीएम चोर; टोळीला दिले हॅकिंगचे प्रशिक्षण

Aug 06, 2026 | 12:15 PM
Cesar Gastelum: लाईव्हस्ट्रीम बनले मृत्यूचे साक्षीदार; मेक्सिकोमध्ये एका इन्फ्लुएन्सरची जाहीरपणे गोळ्या घालून हत्या, VIDEO

Cesar Gastelum: लाईव्हस्ट्रीम बनले मृत्यूचे साक्षीदार; मेक्सिकोमध्ये एका इन्फ्लुएन्सरची जाहीरपणे गोळ्या घालून हत्या, VIDEO

Aug 06, 2026 | 12:15 PM
JNVST Class 6 Admission: नवोदय विद्यालयात प्रवेशाची शेवटची संधी! ‘या’ तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज!

JNVST Class 6 Admission: नवोदय विद्यालयात प्रवेशाची शेवटची संधी! ‘या’ तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज!

Aug 06, 2026 | 12:02 PM
7 हजार निवासी डॉक्टर संपावर, शेकडो रुग्णांची गैरसोय; बीएचएमएस डॉक्टरांच्या नोंदणीच्या निर्णयाविरोधात निवासी डॉक्टरांचा बेमुदत संप

7 हजार निवासी डॉक्टर संपावर, शेकडो रुग्णांची गैरसोय; बीएचएमएस डॉक्टरांच्या नोंदणीच्या निर्णयाविरोधात निवासी डॉक्टरांचा बेमुदत संप

Aug 06, 2026 | 11:59 AM
Jalgaon News: माळी कुटुंबावर शोककळा! वळवलेल्या वाहतूकीने घेतला जीव मायलेकराचा जीव

Jalgaon News: माळी कुटुंबावर शोककळा! वळवलेल्या वाहतूकीने घेतला जीव मायलेकराचा जीव

Aug 06, 2026 | 11:58 AM
नदी पोखरणारे रेतीमाफिया आता रडारवर! रॉयल्टीच्या दहापट दंडाची कारवाई; अवैध उत्खननाला शासनाचा दणका

नदी पोखरणारे रेतीमाफिया आता रडारवर! रॉयल्टीच्या दहापट दंडाची कारवाई; अवैध उत्खननाला शासनाचा दणका

Aug 06, 2026 | 11:45 AM
Guru Charitra: श्री गुरुचरित्रात एकूण किती अध्याय आहेत? जाणून घ्या ग्रंथाचे महत्त्व आणि वैशिष्ट्ये

Guru Charitra: श्री गुरुचरित्रात एकूण किती अध्याय आहेत? जाणून घ्या ग्रंथाचे महत्त्व आणि वैशिष्ट्ये

Aug 06, 2026 | 11:45 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Aug 05, 2026 | 02:55 PM
Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Aug 05, 2026 | 02:46 PM
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा