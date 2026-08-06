ऑनलाइन गेमिंगच्या नादात दिल्ली पोलिस कॉन्स्टेबल बनला एटीएम चोर; टोळीला दिले हॅकिंगचे प्रशिक्षण

दोन वर्षे करत होता पाठलाग, अपहरण अन् अखेर खून… शिक्षिकेची हत्या करणाऱ्या सनकीची संपूर्ण कहाणी
पोलिस कॉन्स्टेबल होता गुन्ह्याचा मुख्य सूत्रधार
पोलिसांच्या माहितीनुसार, या गुन्ह्याचा मुख्य सूत्रधार, कॉन्स्टेबल हुकमचंद (३४) हा हरियाणाचा रहिवासी आहे. या कॉन्स्टेबलला ऑनलाईन गेमिंगचे तीव्र व्यसन होते, ज्यामुळे त्याच्यावर लाखो रुपयांचे कर्ज झाले. पगारातून कर्ज फेडणे शक्य नसल्याने, त्याने आपला भाचा अरविंद (२६) याच्यासोबत एटीएम हॅक करण्याचा एक भयानक कट रचला. कॉन्स्टेबलने राजू नावाच्या एका वेल्डरशी संपर्क साधला आणि त्याला कमी वेळात मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवून जाळ्यात ओढले. त्याने गुन्हेगारांना एटीएम चोरीचे प्रशिक्षण व्हिडीओ पाठवले, ज्यात एटीएमला आग न लावता किंवा चलन न जाळता गैस कटरने ते कसे कापायचे हे दाखवले होते.
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चेला बनला खेळाडू
एसीपी यादव यांनी सांगितले की, या दोन घटनांनंतर आरोपी विकास कुमार (बिहार) याने कॉन्स्टेबल हुकुमचंदसोबतचा संपर्क तोडला आणि एक नवीन टोळी तयार केली. विकासने बिहारमधून त्याचे भाऊ विशाल आणि अभिषेक कुमार यांना बोलावून लखनौमार्गे सेक्टर एटीएममध्ये चोऱ्या केल्या, पोलिसांनी कॉन्स्टेबलसह ५ आरोपींना अटक केली आहे.
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