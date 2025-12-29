Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Ayush Komkars Mother Has Requested Deputy Chief Minister Ajit Pawar

अनेकांची घरे उद्धवस्त केली, आंदेकर कुटुंबीयाना उमेदवारी देऊ नका; आयुषच्या आईची अजित पवारांना विनंती

आंदेकर कुटुंबीयांना अजित पवार यांनी उमेदवारी देऊ नये, अशी विनंती करणार आहे’, असे कल्याणी कोमकर हिने म्हंटले आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 12:51 PM
अनेकांची घरे उद्धवस्त केली, आंदेकर कुटुंबीयाना उमेदवारी देऊ नका; आयुषच्या आईची अजित पवारांना विनंती

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • अनेकांची घरे उद्धवस्त केली
  • आंदेकर कुटुंबीयाना उमेदवारी देऊ नका
  • आयुषच्या आईची अजित पवारांना विनंती
पुणे : बंडू आंदेकर दोरखंडात उमेदवारी भरायला आला खरा पण त्याचा अर्धवट अर्ज असल्याने तो स्विकारला गेला नाही. ही बंडू आंदेकरची चाल असल्याचेही म्हंटले जात असतानाच आता त्याची मुलगी व आयुष कोमकरची आई कल्याणी कोमकर हिने ‘आंदेकर कुटुंबीयांना न्यायालयाने निवडणूक लढविण्यास परवानगी द्यायला नको होती. बंडू आंदेकर आणि त्याच्या टोळीने अनेकांची घरे उद्धवस्त केली आहेत. आंदेकर कुटुंबीयांना अजित पवार यांनी उमेदवारी देऊ नये, अशी विनंती करणार आहे’, असे तिने म्हंटले आहे.

कल्याणी कोमकर हिने रविवारी पत्रकारांशी बोलताना ही मागणी केली आहे. आयुष कोमकर खून प्रकरणात म्होरक्या बंडू आंदेकरसह १५ जणांना अटक केली आहे. माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर याच्या खूनात आयुषचे वडील गणेश कोमकर याला अटक झाली. नंतर वनराज आंदेकरच्या खुनाचा बदला म्हणून आयुषनंतर कोंढव्यात गणेश काळे याचा खून झाला.

दरम्यान, सातत्याने निवडणूक लढवून आंदेकर कुटूंबातून दोघे नगरसेवक होतात. यंदा मात्र, कुटूंबच कारागृहात आहे. त्यामुळे ते निवडणूक लढवणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. परंतु, आंदेकर, त्याची भावजय लक्ष्मी, सून सोनाली यांना विशेष न्यायालयाने महापालिका निवडणूक लढविण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर बंडू आंदेकरसह भावजय व सून सोनाली यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. परंतु, यातही उमेदवारी अर्ज अधर्वट असल्याने ते स्विकारले गेले नाही. त्यामुळे ते पुन्हा उमेदवारी अर्ज भरण्यास सोमवारी दाखल होणार असल्याचे समजते.

त्यात आता कल्याणी कोमकर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाली, ‘आंदेकर कुटुंबीयांना न्यायालयाने निवडणूक लढविण्यास परवानगी दिली आहे. लक्ष्मी आणि सोनाली आंदेकर यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून (अजित पवार) उमेदवारी देण्याचे शहराध्यक्ष सुभाष जगताप यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. आंदेकरांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने उमेदवारी देऊ नये, अशी विनंती मी अजित पवार यांच्याकडे करणार आहे.

बंडू आंदेकरला घोषणाबाजी न करता उमेदवाजी अर्ज दाखल करण्यास न्यायालायने परवानगी दिली होती. आंदेकरने घोषणाबाजी करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. या विरोधात मी न्यायालयात दाद मागणार आहे. आंदेकर यांनी मुद्दामाहून अर्ज चुकविला. आंदेकर यांना काही राजकीय पक्षाचे नेते मदत करत आहेत. त्यांना उमेदवारी देणाऱ्या पक्षाच्या निषेधार्थ मी आंदोलन करणार आहे. वनराज आंदेकर माझा भाऊ होता. मी माझ्या भावाची सुपारी देऊन खून घडवून आणला, असा आरोप करण्यात आला. याप्रकरणाशी आमचा संबंध नाही. माझ्या मुलाचा खून आंदेकर टोळीने केला. आंदेकर टोळीने विजय निंबाळकर, निखील आखाडे, आयुष कोमकर, गणेश काळे यांचे खून केले’, असे तिने सांगितले.

Web Title: Ayush komkars mother has requested deputy chief minister ajit pawar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 12:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह
1

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका
2

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न
3

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु
4

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM