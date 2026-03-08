IND vs NZ : ‘सभी एक ही लाइन चिपका रहे’ अंतिम सामन्यापूर्वी शाब्दिक युद्ध सुरू, सूर्यकुमार यादवने सँटनरवर केली टीका

India vs New Zealand : भारत विरूद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये होणाऱ्या फायनलच्या सामन्यापूर्वी पत्रकार परिषद पार पडली. यामध्ये दोन्ही संघाच्या कर्णधारांमध्ये शाब्दिक वाद पाहायला मिळाला. भारताविरुद्धच्या अंतिम सामन्यापूर्वी न्यूझीलंडचा कर्णधार मिशेल सँटनरने नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये भारतीय चाहत्यांना शांत करण्याचे आवाहन केले होते. भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने आता त्यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया दिली आहे. सँटनरच्या आधी ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्सनेही २०२३ च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यापूर्वी भारतीय चाहत्यांना शांत करण्याचे आवाहन केले होते.
सँटनरने आता त्यांच्या विधानाचे समर्थन केले आहे. आता पुन्हा एकदा विश्वचषकाचा अंतिम सामना अहमदाबादमध्ये होणार आहे. यावेळी न्यूझीलंडचा सामना हा संघ करणार आहे. कमिन्सप्रमाणेच सँटनरनेही एक विधान केले. भारतीय कर्णधार सूर्याने आता त्याच्याच शैलीत उत्तर दिले आहे. सूर्य म्हणतो की प्रत्येकजण तीच ओळ पुन्हा सांगत आहे. त्यांनी काहीतरी नवीन करून पहावे. सूर्याने किवी संघाचेही कौतुक केले. तथापि, त्याने सँटनरला योग्य उत्तर दिले.
अंतिम सामन्याच्या एक दिवस आधी पत्रकार परिषदेत मिशेल सँटनरच्या विधानाचा उल्लेख करण्यात आला. सूर्याला याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा सूर्या म्हणाला, “प्रत्येकजण तेच बोलत आहे आणि तेच ओळ पुन्हा पुन्हा सांगत आहे. त्याने काहीतरी नवीन बोलायला हवे होते.” त्याने न्यूझीलंड संघाचे कौतुक करताना म्हटले, “ते चांगले खेळत आहेत आणि ते एक चांगले संघ आहेत. आम्ही विश्वचषकापूर्वी त्यांच्यासोबत मालिका खेळलो होतो आणि जवळजवळ तीच टीम खेळत आहे. त्यामुळे, आम्हाला चांगल्या सामन्याची अपेक्षा आहे.”
🚨 Suryakumar Yadav’s Replies to Mitchell Santner 🚨 Surya🎙️: “Everyone is saying the same thing… say something different.” He added that the team atmosphere is normal, everyone is excited for the final, and preparations are going well. #INDvsNZ pic.twitter.com/SnKjzoL9Pv — Dhohar 🦁 (@dhohar_07) March 8, 2026
सूर्या पुढे म्हणाला, “अंतिम सामन्यात भारताचे नेतृत्व करणे ही एक खास अनुभूती आहे. घरच्या मैदानावर इतक्या उत्तम संघाचे नेतृत्व करणे हा एक वेगळा अनुभव आहे. आम्ही थोडे घाबरलो आहोत पण नेहमीप्रमाणे, संपूर्ण भारत उत्साहित आहे. आम्हाला सर्वकाही सोपे ठेवायचे आहे आणि काहीही गुंतागुंतीचे करायचे नाही. अंतिम फेरीत पोहोचल्याबद्दल मी खूप आनंदी आहे आणि माझे कुटुंबही खूप आनंदी आहे. माझी ६ वर्षांची दीर्घ कारकीर्द आहे. आता मी भारताचे नेतृत्व करत आहे.”