Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz Everyone Stick To This Line War Of Words Before Final Suryakumar Yadav Slams Santner

IND vs NZ : ‘सभी एक ही लाइन चिपका रहे’ अंतिम सामन्यापूर्वी शाब्दिक युद्ध सुरू, सूर्यकुमार यादवने सँटनरवर केली टीका

कमिन्सप्रमाणेच सँटनरनेही एक विधान केले. भारतीय कर्णधार सूर्याने आता त्याच्याच शैलीत उत्तर दिले आहे. सूर्य म्हणतो की प्रत्येकजण तीच ओळ पुन्हा सांगत आहे. त्याने सँटनरला योग्य उत्तर दिले.

Updated On: Mar 08, 2026 | 10:43 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

India vs New Zealand : भारत विरूद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये होणाऱ्या फायनलच्या सामन्यापूर्वी पत्रकार परिषद पार पडली. यामध्ये दोन्ही संघाच्या कर्णधारांमध्ये शाब्दिक वाद पाहायला मिळाला. भारताविरुद्धच्या अंतिम सामन्यापूर्वी न्यूझीलंडचा कर्णधार मिशेल सँटनरने नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये भारतीय चाहत्यांना शांत करण्याचे आवाहन केले होते. भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने आता त्यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया दिली आहे. सँटनरच्या आधी ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्सनेही २०२३ च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यापूर्वी भारतीय चाहत्यांना शांत करण्याचे आवाहन केले होते. 

सँटनरने आता त्यांच्या विधानाचे समर्थन केले आहे. आता पुन्हा एकदा विश्वचषकाचा अंतिम सामना अहमदाबादमध्ये होणार आहे. यावेळी न्यूझीलंडचा सामना हा संघ करणार आहे. कमिन्सप्रमाणेच सँटनरनेही एक विधान केले. भारतीय कर्णधार सूर्याने आता त्याच्याच शैलीत उत्तर दिले आहे. सूर्य म्हणतो की प्रत्येकजण तीच ओळ पुन्हा सांगत आहे. त्यांनी काहीतरी नवीन करून पहावे. सूर्याने किवी संघाचेही कौतुक केले. तथापि, त्याने सँटनरला योग्य उत्तर दिले.

Ahmedabad Weather report: आज नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर T20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना, कसे असेल हवामान? वाचा सविस्तर

अंतिम सामन्याच्या एक दिवस आधी पत्रकार परिषदेत मिशेल सँटनरच्या विधानाचा उल्लेख करण्यात आला. सूर्याला याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा सूर्या म्हणाला, “प्रत्येकजण तेच बोलत आहे आणि तेच ओळ पुन्हा पुन्हा सांगत आहे. त्याने काहीतरी नवीन बोलायला हवे होते.” त्याने न्यूझीलंड संघाचे कौतुक करताना म्हटले, “ते चांगले खेळत आहेत आणि ते एक चांगले संघ आहेत. आम्ही विश्वचषकापूर्वी त्यांच्यासोबत मालिका खेळलो होतो आणि जवळजवळ तीच टीम खेळत आहे. त्यामुळे, आम्हाला चांगल्या सामन्याची अपेक्षा आहे.”

सूर्या पुढे म्हणाला, “अंतिम सामन्यात भारताचे नेतृत्व करणे ही एक खास अनुभूती आहे. घरच्या मैदानावर इतक्या उत्तम संघाचे नेतृत्व करणे हा एक वेगळा अनुभव आहे. आम्ही थोडे घाबरलो आहोत पण नेहमीप्रमाणे, संपूर्ण भारत उत्साहित आहे. आम्हाला सर्वकाही सोपे ठेवायचे आहे आणि काहीही गुंतागुंतीचे करायचे नाही. अंतिम फेरीत पोहोचल्याबद्दल मी खूप आनंदी आहे आणि माझे कुटुंबही खूप आनंदी आहे. माझी ६ वर्षांची दीर्घ कारकीर्द आहे. आता मी भारताचे नेतृत्व करत आहे.”

Web Title: Ind vs nz everyone stick to this line war of words before final suryakumar yadav slams santner

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 10:43 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahmedabad Weather report: आज नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर T20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना, कसे असेल हवामान? वाचा सविस्तर
1

Ahmedabad Weather report: आज नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर T20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना, कसे असेल हवामान? वाचा सविस्तर

IND vs NZ : T20 World Cup 2026 आधी उकळला नवा वाद! मायकेल वॉनने आयसीसीवर केला पक्षपातीपणाचा आरोप
2

IND vs NZ : T20 World Cup 2026 आधी उकळला नवा वाद! मायकेल वॉनने आयसीसीवर केला पक्षपातीपणाचा आरोप

97 मिनिटे परफेक्ट सिनेमा… All England Open 2026 च्या अंतिम फेरीत Lakshya Sen ने केला प्रवेश! कॅनेडियन खेळाडूला केले पराभूत
3

97 मिनिटे परफेक्ट सिनेमा… All England Open 2026 च्या अंतिम फेरीत Lakshya Sen ने केला प्रवेश! कॅनेडियन खेळाडूला केले पराभूत

IND Vs NZ: “…ती मॅच खेळण्यात मजा नाही”; Final आधी सूर्यकुमार यादवचे मोठे विधान
4

IND Vs NZ: “…ती मॅच खेळण्यात मजा नाही”; Final आधी सूर्यकुमार यादवचे मोठे विधान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ : ‘सभी एक ही लाइन चिपका रहे’ अंतिम सामन्यापूर्वी शाब्दिक युद्ध सुरू, सूर्यकुमार यादवने सँटनरवर केली टीका

IND vs NZ : ‘सभी एक ही लाइन चिपका रहे’ अंतिम सामन्यापूर्वी शाब्दिक युद्ध सुरू, सूर्यकुमार यादवने सँटनरवर केली टीका

Mar 08, 2026 | 10:43 AM
अखेर अपूर्वा आणि अंशुमनची बांधली रेशीमगाठ! वधू- वराचे लग्नाचे फोटो पाहून चाहत्यांनी केला प्रेमाचा वर्षाव

अखेर अपूर्वा आणि अंशुमनची बांधली रेशीमगाठ! वधू- वराचे लग्नाचे फोटो पाहून चाहत्यांनी केला प्रेमाचा वर्षाव

Mar 08, 2026 | 10:42 AM
कुछ अच्छा करने जाता हू, कांड हो जाता है! किचनमध्ये पत्नीची मदत करायला गेला अन् कानशिलात खाऊन आला नवरा; Video Viral

कुछ अच्छा करने जाता हू, कांड हो जाता है! किचनमध्ये पत्नीची मदत करायला गेला अन् कानशिलात खाऊन आला नवरा; Video Viral

Mar 08, 2026 | 10:29 AM
boAt महिलांसाठी घेऊन आला खास स्मार्टवॉच! स्टायलिश लूकपासून फिटनेस ट्रॅकिंगपर्यंत मिळणारे हे फीचर्स, इतकी आहे किंमत

boAt महिलांसाठी घेऊन आला खास स्मार्टवॉच! स्टायलिश लूकपासून फिटनेस ट्रॅकिंगपर्यंत मिळणारे हे फीचर्स, इतकी आहे किंमत

Mar 08, 2026 | 10:27 AM
US Iran War : मध्यपूर्वेतील युद्धात मोठा ट्विस्ट! इराणने अमेरिकन सैन्याला घेतलं ताब्यात? जगभरात खळबळ

US Iran War : मध्यपूर्वेतील युद्धात मोठा ट्विस्ट! इराणने अमेरिकन सैन्याला घेतलं ताब्यात? जगभरात खळबळ

Mar 08, 2026 | 10:26 AM
अनुराग डोभाल ICU मध्ये दाखल; इन्स्टाग्राम लाईव्हदरम्यान केला जीव देण्याचा प्रयत्न? मॅनेजरने दिली माहिती

अनुराग डोभाल ICU मध्ये दाखल; इन्स्टाग्राम लाईव्हदरम्यान केला जीव देण्याचा प्रयत्न? मॅनेजरने दिली माहिती

Mar 08, 2026 | 10:21 AM
कोबीची भाजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर नाश्त्यात बनवा कुरकुरीत कोबीचे धिरडे, चवीला लागतील भारी

कोबीची भाजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर नाश्त्यात बनवा कुरकुरीत कोबीचे धिरडे, चवीला लागतील भारी

Mar 08, 2026 | 10:14 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM