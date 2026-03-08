Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Beed Crime: पत्नीने नांदायला नकार दिल्याने संताप; जावयाने सासरच्या घराला पेट्रोल टाकून आग

अंबाजोगाई तालुक्यातील पिंपळा धायगुडा येथे पत्नीने नांदायला नकार दिल्याने संतापलेल्या जावयाने सासऱ्याच्या घरावर पेट्रोल ओतून आग लावल्याची घटना घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 10:11 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • बीड जिल्ह्यातील पिंपळा धायगुडा येथे धक्कादायक घटना
  • नशेत असलेल्या जावयाने सासऱ्याच्या घरावर पेट्रोल ओतून आग लावली
  • पत्नीने दारू सोडल्याशिवाय नांदायला येणार नसल्याचे सांगितले
बीड: बीड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. नशेत असलेल्या जावयाने सासरच्या घरालाच पेट्रोल टाकून आग लावल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. या आगीत घरातील गृहपयोगी साहित्य जळून खाक झाल्या आहेत. या घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील शेजाऱ्यांनी आग विजवल्याने पुढील अनर्थ टळला. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र त्याने असं का केलं? नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या…

काय घडलं नेमकं?

पतीच्या दारूच्या सवयीला कंटाळून मागील आठ दिवसांपासून पत्नी पिपला धायगुडा येथे माहेरी राहत होती. यानंतर पतीने थेट सासरवाडी गाठत पत्नीला नांदायला येण्याची मागणी केली. मात्र यावर पत्नीने ‘तुम्ही पिणे बंद करा, मगच मी येईल’ असे म्हंटले. तर पतीने सोबत आणलेल्या कॅनमधून घराच्या दरवाजावर आणि खिडकीतून आत पेट्रोल ओतून आग लावून दिली.

या आगीमध्ये घरातील गृहपयोगी साहित्य जाळून खाक झाल्यात. या घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील शेजाऱ्यानी आग वीजवल्याने पुढील अनर्थ टाळला. या प्रकरणी पत्नी सुलोचना राहुल जगताप यांनी फिर्यादीवरून पती राहुल दत्तोपंत जगताप याच्या विरोधात अंबाजोगाई ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा अधिकचा तपास पोलीस करत आहेत. मात्र या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

बीड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बस स्थानक परिसरातून एका तरुणाची दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव नौशाद असे आहे. तो गांधीनगर भागाचा रहिवासी आहे. त्याचा मृतदेह बस स्थानकाच्या मागील बाजूस असलेल्या एका पत्र्याच्या जवळ आढळला.

पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेतला आहे. नौशादचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे.

नौशाद हा आपल्या मित्रांसोबत रात्री उशिरापर्यंत आपल्या दोन मित्रांसोबत बस स्थानक परिसरात बसून नशा करत होता असे बोलले जात आहे. पोलिसांनी त्या दोन्ही मित्रांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले असून त्यांची सखोल चौकशी केली जात आहे. त्याची हत्या का करण्यात आली? याचा तपास पोलीस करत आहे. या घटनेमुळे बस स्थानक परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: अंबाजोगाई तालुक्यातील पिंपळा धायगुडा गावात ही घटना घडली.

  • Que: घराला आग का लावण्यात आली?

    Ans: पत्नीने दारू सोडल्याशिवाय नांदायला येणार नसल्याचे सांगितल्याने संतापून पतीने घरावर पेट्रोल टाकून आग लावली.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पत्नीच्या तक्रारीवरून आरोपी पतीविरोधात अंबाजोगाई ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Published On: Mar 08, 2026 | 10:11 AM

