Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Badlapur Minor Assault Case Accused Imran Patel Remanded To Police Custody Until January 27

Badlapur minor assault case: बदलापूर चिमुकली अत्याचार प्रकरण: आरोपी इमरान पटेलला २७ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी

बदलापूर पश्चिमेकडील एका खाजगी शाळेत चार वर्षांची चिमुकली शिक्षण घेते. काल दुपारी नेहमीप्रमाणे ती दुपारी १२.३० वाजता स्कूल व्हॅनमधून घरी परतली नाही. त्यामुळे मुलीच्या आईने व्हॅन चालकाकडे फोनवरून विचारणा केली.

Updated On: Jan 23, 2026 | 04:40 PM
Badlapur Crime school Van

बदलापूर चिमुकली अत्याचार प्रकरण: आरोपी इमरान पटेलला २७ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी

Follow Us:
Follow Us:
  • बदलापूरमध्ये ४ वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचाराचा प्रकरणात आरोपीला २७ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी
  • आरोपीकडे अधिकृत आरटीओ परवाना (License) नाही
  • बालहक्क आयोग स्वतंत्र चौकशी करणार
Badlapur crime news  : बदलापूरमध्ये ४ वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचाराचा प्रकरणात महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. आरोपी इमरान पटेल याला आज बदलापूर पोलिसांनी कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायाधीश व्ही. ए. पत्रावळे यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीनंतर, न्यायालयाने आरोपीला २७ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. गुन्ह्यात वापरलेली आरोपीची स्कूल व्हॅन पोलिसांनी जप्त केली आहे.

आरटीओ (RTO) कडून कठोर कारवाई

याशिवाय आरोपीच्या स्कूल व्हॅनबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तपासामध्ये आरोपीकडे अधिकृत आरटीओ परवाना (License) नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आरटीओ विभागाने आरोपीला २४ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

Badlapur crime news: बदलापुरात पुन्हा चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार…; नेमकं घडलं काय?

बालहक्क आयोगाने स्वतंत्र चौकशी

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत बालहक्क आयोगाने स्वतंत्र चौकशी सुरू केली आहे. पीडित मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि शालेय वाहतुकीतील सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी तपासण्यासाठी आयोगाकडून पावले उचलली जात आहेत.

नेमकं काय आहे प्रकरण

मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, बदलापूर पश्चिमेकडील एका खाजगी शाळेत चार वर्षांची चिमुकली शिक्षण घेते. काल दुपारी नेहमीप्रमाणे ती दुपारी १२.३० वाजता स्कूल व्हॅनमधून घरी परतली नाही. त्यामुळे मुलीच्या आईने व्हॅन चालकाकडे फोनवरून विचारणा केली. साधारण दीड तासानंतर चिमुकली घरी परतली. त्यावेळी ती खूप घाबरलेली होती. आईने तिची विचारपूस केली असता तिने घडलेला प्रकार आईला सांगितला. स्कूल व्हॅनच्या चालकाने आपल्या गुप्तांगाला हात लावल्याचे तिने आपल्या आईला सांगितले. त्यानंतर चिमुकलीच्या पालकांनी थेट पोलिस स्टेशन गाठून तक्रार दिली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घेत व्हॅन चालकाला अटक केली आहे.

थाटामाटात लग्न झालं, पण पती निघाला नपुंसक; पत्नीसोबत शारीरिक संबंध टाळताना देत होता कारणं, अखेर…

ही चार वर्षांची चिमुकली नर्सरीत शिकत होती. पालकांना हा प्रकार कळला असता मुलीचे पालक आधी तिल घेऊन शाळेत गेले. शाळेच्या मुख्याध्यापिकेने व्हॅन चालकाला शाळेत बोलावून घेतले. त्यावेळी चालक मुख्याध्यापिकेच्या केबिनमध्ये शिरला असता चिमुरडी पुन्हा घाबरुन गेली आणि पालकांच्या पाठीमागे लपली. पालकांनी मुख्याध्यापिकेला परिस्थिती सांगितली पण त्यानंतरही तिने चालकाची बाजू घेतली. मुख्याध्यापिकेने कोणताही प्रतिसाद न दिल्यामुळे पालकांनी थेट पोलिस स्टेशन गाठले. यानंतर या प्रकरणातही राज्य सरकारने निर्देश देऊनही बसमध्ये महिला अटेंडंट नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सगळ्या प्रकरणात आता बस चालकासह शाळा प्रशासनावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.

Web Title: Badlapur minor assault case accused imran patel remanded to police custody until january 27

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 04:40 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Badlapur minor assault case: बदलापूर चिमुकली अत्याचार प्रकरण: आरोपी इमरान पटेलला २७ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी

Badlapur minor assault case: बदलापूर चिमुकली अत्याचार प्रकरण: आरोपी इमरान पटेलला २७ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी

Jan 23, 2026 | 04:40 PM
Shashi Tharoor upset in Congress : शशी थरुर यांचे कॉंग्रेसमध्ये नाराजीनाट्य; राहुल गांधींकडे फिरवली पाठ

Shashi Tharoor upset in Congress : शशी थरुर यांचे कॉंग्रेसमध्ये नाराजीनाट्य; राहुल गांधींकडे फिरवली पाठ

Jan 23, 2026 | 04:37 PM
तामिळनाडूत राजकीय भूकंप? भाजपचे Operation Lotus? पंतप्रधान मोदी आज थेट…

तामिळनाडूत राजकीय भूकंप? भाजपचे Operation Lotus? पंतप्रधान मोदी आज थेट…

Jan 23, 2026 | 04:37 PM
Motorola Signature Launch: अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये नवा Criteria!

Motorola Signature Launch: अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये नवा Criteria!

Jan 23, 2026 | 04:35 PM
Japan Election 2026: जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाची यांचा मोठा जुगार; 3 महिन्यांतच संसद बरखास्त, 8 फेब्रुवारीला होणार मतदान

Japan Election 2026: जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाची यांचा मोठा जुगार; 3 महिन्यांतच संसद बरखास्त, 8 फेब्रुवारीला होणार मतदान

Jan 23, 2026 | 04:26 PM
Hyundai Union Protest: AI ह्युमनॉइड रोबोट्सला युनियनचा ठाम विरोध; 40,000 कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण

Hyundai Union Protest: AI ह्युमनॉइड रोबोट्सला युनियनचा ठाम विरोध; 40,000 कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण

Jan 23, 2026 | 04:20 PM
राष्ट्रीय पातळीवरील अबॅकस स्पर्धा परीक्षा उत्साहात संपन्न; तब्बल 850 विद्यार्थ्यांचा सहभाग

राष्ट्रीय पातळीवरील अबॅकस स्पर्धा परीक्षा उत्साहात संपन्न; तब्बल 850 विद्यार्थ्यांचा सहभाग

Jan 23, 2026 | 04:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM