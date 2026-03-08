T20 World Cup Final मध्ये Team India ने रचला इतिहास, पॉवरप्लेमध्ये असा पराक्रम करणारा ठरला जगातील पहिला संघ

भारतापूर्वी, २०२४ च्या टी-२० विश्वचषकात, वेस्ट इंडिजने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक सामन्याच्या पहिल्या ६ षटकांत १ विकेट गमावून ९२ धावा केल्या होत्या. आता भारताने हा विक्रम केला आहे. भारताने ६ षटकांत एकही विकेट न गमावता ९२ धावा केल्या. भारताकडून अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांनी शानदार फलंदाजी केली.
The joint-highest powerplay total in #T20WorldCup history, and in the final! 🔥 pic.twitter.com/GS0Pj0JaiE — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) March 8, 2026
२०१४ मध्ये आयर्लंडविरुद्ध पॉवरप्लेमध्ये ९१/१ धावा करणारा नेदरलँड्स या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०१६ मध्ये इंग्लंडने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या डावाच्या पहिल्या सहा षटकांत ३ गडी गमावून ८९ धावा केल्या होत्या. दरम्यान, त्याच विश्वचषकात भारताने नामिबियाविरुद्ध सहा षटकांत १ गडी गमावून ८६ धावा केल्या होत्या. भारतीय संघाने पहिल्या ११ षटकांत १ गडी गमावून १३७ धावा केल्या होत्या. अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांनी ७.१ षटकांत पहिल्या विकेटसाठी ९८ धावांची भागीदारी केली.
IND vs NZ Final Live Score: न्यूझीलंडविरुद्ध भारताची ‘कत्तल’ फलंदाजी! ‘किंवी’ गोलंदाजीची पिसं काढली; ठेवले २५६ धावांचे लक्ष्य
नाणेफेक गमावता भारताला फलंदाजी मिळाली आणि टीम इंडियाने कोणतीही दया मया न दाखवता किवी संघाला धुवायला सुरुवात केली. भारतीय ओपनरने जी तोडफोड करायला सुरुवात केली ते थांबलेच नाही. पूर्ण विश्वचकात फार्म न मिळालेला अभिषेक शर्मा फायनला तापला आणि त्याने २१ चेंडून ५२ धावांची घातक खेळी केली. तसेच आपल्या जबरदस्त फार्म असलेल्या संजूने आज पुन्हा चमत्कार केला. त्याने ४६ चेंडून ५ चौकार आणि ८ षटकारासह ८९ धावांची खेळी केली. भारतीय संघात पुनरागमन करणार इशान किशन या सीजनमध्ये चांगलात गाजला त्याने २५ चेंडूत ५४ धावा केल्या. शेवटी शिवम दुबेने बरोबर फिनिशरची भूमिका निभावली त्याने ८ चेंडूत दोन षटकार आणि ३ चौकारसह २६ धावा करत कहर केला आणि किवीसंघासमोर २५६ धावांचे लक्ष्य ठेवले. न्यूझीलंडकडून नशीम जेम्सने सर्वाधिक तीन विकेट घेतल्या. तर रचिन रवींद्र आणि मॅट हॅनरी एक विकेट मिळाली.
टीम इंडिया: सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह.
न्यूझीलंड: टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक), फिन ऍलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सँटनर (कर्णधार), जेकब डफी, मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन.
IND vs NZ T20 WC Final: भारत की न्यूझीलंड? कोण मारणार बाजी? खिताबी लढतीपूर्वी काय सांगतो WIN Probabilty Result? वाचा एका क्लिकवर