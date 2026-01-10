Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Thane Municipal News Did My Husband Abduct Their Wives Meenakshi Shindes Audio Clip Goes Viral On Social Media

Thane Municpal News: माझ्या नवऱ्याने यांच्या बायका पळवून नेल्या काय? मीनाक्षी शिंदेंची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल

या ऑडिओ क्लिपशी माझा काहीही संबंध नसून ही ऑडिओ क्लिप मॉर्फ करण्यात आली असल्याचा दावा मीनाक्षी शिंदे यांनी केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी कापुरबावडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 11:22 AM
Thane Municpal News: माझ्या नवऱ्याने यांच्या बायका पळवून नेल्या काय? मीनाक्षी शिंदेंची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल
Follow Us:
Follow Us:
  • शिंदे गटाच्या मीनाक्षी शिंदे यांचे आगरी समाजाविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य
  • कार्यकर्त्याकडून अपक्ष उमेदवार भूषण भोईर यांना निवडणुकीसाठी मदत केल्याने शिवीगाळ
  • मी आज पोरं पाठवली तर त्यांची इज्जत काय राहील?
Thane Municpal election  2026: ठाण्याच्या माजी महापौर आणि शिंदेंच्या शिवसेनेच्या ठाणे जिल्हा महिला संघटक मीनाक्षी शिंदे यांचे आगरी समाजाविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य आणि कार्यकर्त्याला शिवीगाळ करत धमकावल्याची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. मीनाक्षी शिंदे यांचे एक कार्यकर्ते मीनाक्षी शिंदे यांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवार भूषण भोईर यांना निवडणुकीसाठी मदत करत असल्याने, मीनाक्षी शिंदे यांनी त्या कार्यकर्त्याला शिवीगाळ करत धमक्या दिल्याचे या ऑडिओ क्लिपमध्ये ऐकू येत आहे.

Raj Thackeray on Mahayuti: १५०० रुपये १५ दिवसांत संपतात..; राज ठाकरेंची लाडकी महिलांना योजनेवर टिका

मीनाक्षी शिंदेंची व्हायरल ऑडिओ क्लिप नेमकी काय? आरोप, धमक्या आणि मॉर्फ असल्याचा दावा

ठाण्याच्या माजी महापौर आणि शिवसेना (शिंदे गट) नेत्या मीनाक्षी शिंदे सध्या महापालिका निवडणूक लढवत आहेत. मात्र प्रचारादरम्यान त्यांच्या वार्डात वाद निर्माण झाला असून, त्यासंदर्भातील एक कथित ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली आहे. या क्लिपमध्ये प्रचारासाठी काही कार्यकर्ते उपस्थित नसल्यामुळे मीनाक्षी शिंदे संतप्त झाल्याचे ऐकू येत असल्याचा दावा केला जात आहे. (Eknath Shinde News)

व्हायरल ऑडिओमध्ये त्या एका कार्यकर्त्याला  सुनावताना दिसतात. “तुमच्यात दम नाही तर काम कशाला करायचं? मी आज पोरं पाठवली तर त्यांची इज्जत काय राहील?” अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच “तूही प्रचाराला येत नाहीस. तुमच्या बायका पळवून नेल्या का माझ्या नवऱ्याने म्हणून हे लोक सॅड झाले आहेत?” असे वादग्रस्त विधान केल्याचा आरोप होत आहे. इतकेच नव्हे तर “त्याच्या आई-बहिणीला फोन कर, घरात बायका पाठवून मारायला लावेन,” अशी धमकी दिल्याचेही ऐकू येत असल्याचा दावा आहे.

Thane Municpal News: माझ्या नवऱ्याने यांच्या बायका पळवून नेल्या काय? मीनाक्षी शिंदेंची ऑडिओ क्लिप सोशल

पुढील संभाषणात आनंद भोईर नावाच्या व्यक्तीचा उल्लेख करत शिवीगाळ, बदनामीकारक आरोप आणि मारहाणीच्या धमक्या दिल्याचेही सांगितले जात आहे. “त्याला रस्त्यावर आणून मारेन, निवडणुकीनंतर बघून घेईन,” तसेच आगरी समाजाविषयीही आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप या ऑडिओ क्लिपवरून केला जात आहे. शिवाजीनगरमधील घरांपासून पोलीस कारवाईपर्यंत धमकीचे उल्लेख या संभाषणात असल्याचेही व्हायरल क्लिपमध्ये ऐकू येत असल्याचा दावा आहे.

मात्र, या व्हायरल ऑडिओ क्लिपची पुष्टी नवराष्ट्र (Navarashtra) मराठी करत नाही. दरम्यान, या प्रकरणावर मीनाक्षी शिंदे स्वतः समोर आल्या असून त्यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत. “ही माझी ऑडिओ क्लिप नाही. एआयच्या माध्यमातून माझ्या नावाने दोन ऑडिओ क्लिप तयार करून त्या व्हायरल करण्यात आल्या आहेत,” असा दावा त्यांनी केला आहे.

विरोधकांकडून जातीय तेढ निर्माण करण्यासाठीच हा प्रकार करण्यात आला असून, निवडणुकीत पराभव दिसू लागल्यानेच आपल्याविरोधात हे षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोप मीनाक्षी शिंदे यांनी केला आहे. या प्रकरणी आपण पोलीस तक्रार दाखल केली असून, कायदेशीर मार्गाने सत्य बाहेर येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

Web Title: Thane municipal news did my husband abduct their wives meenakshi shindes audio clip goes viral on social media

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 10:41 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!
1

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब
2

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार
3

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष
4

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM