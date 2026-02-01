Sunil Tatkare on Both NCP Merger: दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत बारामतीत झालेली बैठक; सुनील तटकरेंचा मोठा खुलासा

काल सकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणासंदर्भात भाष्य केले होते. ” आपली आणि अजित पवार यांच्या पक्षाच्या विलीनीकरणाची चर्चा झाली होती. १२ फेब्रुवारीला दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घोषणाही करण्यात येणार होती.” असा दावा शरद पवार यांनी केला होता. शरद पवार यांच्या या दाव्यानंतर अवघ्या काही तासांत सुनेत्रा पवार यांचा घाईघाईत उपमुख्यमंत्री पदाचा शपथविधी उरकण्यात आला. त्यावरूनही प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. शरद पवार यांच्या दाव्यानंतर त्यांच्या गटाचे नेते जयंत पाटील आणि राजेश टोपे यांनीदेखील त्या बैठकीत पक्षाच्या विलीनीकरणाची चर्चा झालेली आण सर्व काही ठरले होते, असे वक्तव्य करत शरद पवार यांच्या दाव्याला पुष्टी दिली.
दरम्यान, शरद पवार यांच्या दाव्यांचे पडसाद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधीमंडळातील आजच्या बैठकीवरही पडल्याचे दिसू आले. शरद पवारांच्या दाव्यांसदर्भात कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांना विचारले असता, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणावर आपल्याला बोलायचे नाही. पक्षातील भावना लक्षात घेऊन आम्ही पुढे जात आहोत, अशी उडवा उडवीची उत्तरे दिली. तर ‘ बारामतीत झालेल्या त्या बैठकीला आपण उपस्थित नव्हतो, मला त्याची कोणतीही कल्पना नाही,’ अशी प्रतिक्रीया हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे यांनादेखील हाच प्रश्न विचारला असता, ते म्हणाले की, ‘१७ जानेवारीला बारामतीत झालेल्या बैठकीत शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यासह काही नेते त्या बैठकीला उपस्थित होते. त्याचा व्हिडीओही व्हायरल होत आहे. पण ती बैठक दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणासाठी झाली नव्हती. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात झाली होती. त्या दिवशी बारामतीमध्ये कृषी प्रदर्शन असल्याने दोन्ही पक्षाचे नेते एकत्र आले होते. त्यावेळी जी जी चर्चा झाली, त्याची माहिती अजित पवार यांनी त्याच दिवशी माध्यमांना दिली होती ’, असे ,सांगत तटकरेंनी शरद पवार यांचा दावा खोडून काढला.