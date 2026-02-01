Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Two Daughters Carried Mothers Bier As No Relatives Come Bihar Chapra District Video Went Viral On Social Media

नात्यांनी दुरावलं, लेकींनी निभावलं! एकही नातेवाईक आला नाही… अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यांनी मुलींनीच उचलली आईची तिरडी; Video Viral

Heart Touching Video : नातेवाईक नाही पण मुली आल्या धावून... बिहारमधील घटनेने सर्वांनाच धक्का दिला जेव्हा नातेवाईकांनी अंत्यसंस्कारात सामील होण्यास नकार दिला. हंबरडा फोडत मुलींनीच आईचा अंतिम विधी पार पाडला.

Updated On: Feb 01, 2026 | 11:43 AM
नात्यांनी दुरावलं, लेकींनी निभावलं! एकही नातेवाईक आला नाही… अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यांनी मुलींनीच उचलली आईची तिरडी; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • बिहारमधील मढोरा परिसरात आईच्या मृत्यूनंतर एकही नातेवाईक पुढे न आल्याने दोन मुलींनी रडत-रडत आईची तिरडी उचलली
  • पतीच्या मृत्यूनंतर कुटुंबावर आलेली आर्थिक परिस्थिती आणि कथित सामाजिक बहिष्कारामुळे कुणीही मदतीला न आल्याचा दावा आहे.
  • या हृदयद्रावक घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून लोक यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत.
प्रत्येकाचं आपल्या आयुष्यात कुणाशी ना कुणाशी वैर हे असतंच. पण जेव्हा तो व्यक्ती मरतो तेव्हा त्याला अंतिम भेट देण्यासाठी सर्व वैर बाजूला ठेवून एक माणूसकीच्या नात्याने त्याचे अंतिम दर्शन घेतले जाते. नातेवाईक वाईट काळात साथ द्यायला येत नाही ही गोष्ट आपण आजवर ऐकली तर होती पण एखाद्याच्या अंत्यसंस्कारातही त्याला साथ न देणे कोणत्या भीषण घटनेहून कमी नाही. बिहारमधून एक धक्कादायक व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. यात दोन मुली रडत रडत आपल्या आईच्या मृतदेहाची तिरडी स्मशानघाटापर्यंत पोहचवाना दिसून येतात जिथे तिच्यावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत. माहितीनुसार, त्यांच्या एकाही नातेवाईकाने या विधीला आपली उपस्थिती दाखवली नाही ज्यामुळे परिणामी मुलींनाच एकट्याने आपल्या आईचे अंत्यसंस्कार करावे लागले.

लिफ्टमध्ये चढू दिलं नाही… डिलिव्हरी बॉयने खांद्यावर उचललं ओझं; लोक म्हणाले, “माणुसकी हरवली”; Video Viral

काय आहे प्रकरण?

सदर घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडिया प्लॅटफाॅर्मवर शेअर करण्यात आला असून याच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. दाव्यानुसार, कोणत्याही नातेवाईकांनी मदत केली नाही म्हणून बिहारमध्ये दोन मुलींनी आईचा मृतदेह उचलून अंत्यसंस्कार केले आणि सर्व विधी एकट्याने पार पाडले. बिहारमधील छपरापासून सुमारे २२ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मढोरा जवळील जवैनियान गावातून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे, जिथे दोन तरुण मुलींना त्यांच्या आईचा मृतदेह उचलून एकट्यानेच अंत्यसंस्कार करण्यास भाग पडले.

ही दुःखद घटना काही दिवसांपूर्वी बबिता देवी यांच्या मृत्यूनंतर घडली. त्यांचे पती, रवींद्र सिंह, सुमारे दीड वर्षापूर्वीच मरण पावले होते, ज्यामुळे कुटुंब अत्यंत गरिबीत सापडले होते. गावकऱ्यांनी दावा केला की, कुटुंबाच्या दीर्घकाळाच्या आर्थिक अडचणी आणि सामाजिक बहिष्काराच्या कारणामुळे, कथितरित्या कोणताही नातेवाईक किंवा शेजारी मदतीसाठी पुढे आला नाही. कोणतीही मदत न मिळाल्याने, त्या बहिणींनीच प्रेत उचलले, चिता रचली आणि अंत्यसंस्काराचे विधी पार पाडले, असे वृत्त आहे. स्थानिक नागरिक आणि कार्यकर्त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला अनाथ मुलींसाठी तातडीने आर्थिक मदत, अन्नधान्याचा पुरवठा आणि पुनर्वसन करण्याची विनंती केली आहे. व्हिडिओमध्ये आपल्याला मुली रडत रडत आपल्या आईची तिरडी खांद्यावर उचलून नेताना दिसून येतात. यात आपल्याला हातावर मोजण्याइतके काही पुरुषही त्यांची मदत करत त्यांची साथ देताना दिसून येतात.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Buzzpedia (@buzzpedianetwork)

गलती से भारी मिस्टेक हो गया! लग्नाच्या एंट्रीत वधू-वरानेच लावली आग, नक्की काय घडलं? पहा Viral Video

घटनेचा व्हिडिओ @buzzpedianetwork नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “कुठे गेली ती चार लोक” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “शूर मुलगी, देव तुम्हा दोघांनाही आशीर्वाद देवो ” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “खूप दुःख झाले पण यातून आपल्या समाजाला एक चांगला संदेश मिळतो की मुलीसुद्धा आपल्या पालकांच्या तिरडीला खांदा देऊ शकतात. या मुलींना खूप खूप आदर.”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Two daughters carried mothers bier as no relatives come bihar chapra district video went viral on social media

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 11:43 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लिफ्टमध्ये चढू दिलं नाही… डिलिव्हरी बॉयने खांद्यावर उचललं ओझं; लोक म्हणाले, “माणुसकी हरवली”; Video Viral
1

लिफ्टमध्ये चढू दिलं नाही… डिलिव्हरी बॉयने खांद्यावर उचललं ओझं; लोक म्हणाले, “माणुसकी हरवली”; Video Viral

गलती से भारी मिस्टेक हो गया! लग्नाच्या एंट्रीत वधू-वरानेच लावली आग, नक्की काय घडलं? पहा Viral Video
2

गलती से भारी मिस्टेक हो गया! लग्नाच्या एंट्रीत वधू-वरानेच लावली आग, नक्की काय घडलं? पहा Viral Video

अजब छंद! महिलेकडे 54 हॉन्टेड डॉल्स; खोडकर बाहुल्यांमुळे नाताळात घरात घडतात रहस्यमय घटना
3

अजब छंद! महिलेकडे 54 हॉन्टेड डॉल्स; खोडकर बाहुल्यांमुळे नाताळात घरात घडतात रहस्यमय घटना

पुरा मर्द समाज डरा हुआ है! पुशअप्सच्या मैदानात नवरीने नवरदेवाला केलं धोबीपछाड, मजेदार Video Viral
4

पुरा मर्द समाज डरा हुआ है! पुशअप्सच्या मैदानात नवरीने नवरदेवाला केलं धोबीपछाड, मजेदार Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नात्यांनी दुरावलं, लेकींनी निभावलं! एकही नातेवाईक आला नाही… अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यांनी मुलींनीच उचलली आईची तिरडी; Video Viral

नात्यांनी दुरावलं, लेकींनी निभावलं! एकही नातेवाईक आला नाही… अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यांनी मुलींनीच उचलली आईची तिरडी; Video Viral

Feb 01, 2026 | 11:43 AM
Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे बजेट भाषण सुरू ! ७% विकासदराचा केला मोठा दावा

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे बजेट भाषण सुरू ! ७% विकासदराचा केला मोठा दावा

Feb 01, 2026 | 11:41 AM
LPG Price : अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री; एलपीजी सिलेंडर ‘इतक्या’ रुपयांनी महागला

LPG Price : अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री; एलपीजी सिलेंडर ‘इतक्या’ रुपयांनी महागला

Feb 01, 2026 | 11:37 AM
Union Budget 2026: अर्थसंकल्पात सेमीकंडक्टरसाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी घोषणा, काय आहे सरकारची योजना?

Union Budget 2026: अर्थसंकल्पात सेमीकंडक्टरसाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी घोषणा, काय आहे सरकारची योजना?

Feb 01, 2026 | 11:35 AM
भारताचे तेल धोरण Trump ठरवणार का? ‘व्हेनेझुएला डील’वरून काँग्रेसचा Modi सरकारवर घणाघात; ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरही विचारले बोचरे प्रश्न

भारताचे तेल धोरण Trump ठरवणार का? ‘व्हेनेझुएला डील’वरून काँग्रेसचा Modi सरकारवर घणाघात; ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरही विचारले बोचरे प्रश्न

Feb 01, 2026 | 11:35 AM
‘एआय’ जोडीने स्ट्रोकवर होणार उपचार! ग्लेनईगल्स हॉस्पिटलचा अनोखा ‘हब-अँड-स्पोक’ उपक्रम

‘एआय’ जोडीने स्ट्रोकवर होणार उपचार! ग्लेनईगल्स हॉस्पिटलचा अनोखा ‘हब-अँड-स्पोक’ उपक्रम

Feb 01, 2026 | 11:34 AM
‘सुनेत्राताईंचे दु:ख खूप मोठे, पण त्यांनी…’; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचं मोठं विधान

‘सुनेत्राताईंचे दु:ख खूप मोठे, पण त्यांनी…’; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचं मोठं विधान

Feb 01, 2026 | 11:31 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM