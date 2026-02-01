नात्यांनी दुरावलं, लेकींनी निभावलं! एकही नातेवाईक आला नाही… अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यांनी मुलींनीच उचलली आईची तिरडी; Video Viral

लिफ्टमध्ये चढू दिलं नाही… डिलिव्हरी बॉयने खांद्यावर उचललं ओझं; लोक म्हणाले, “माणुसकी हरवली”; Video Viral
काय आहे प्रकरण?
सदर घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडिया प्लॅटफाॅर्मवर शेअर करण्यात आला असून याच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. दाव्यानुसार, कोणत्याही नातेवाईकांनी मदत केली नाही म्हणून बिहारमध्ये दोन मुलींनी आईचा मृतदेह उचलून अंत्यसंस्कार केले आणि सर्व विधी एकट्याने पार पाडले. बिहारमधील छपरापासून सुमारे २२ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मढोरा जवळील जवैनियान गावातून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे, जिथे दोन तरुण मुलींना त्यांच्या आईचा मृतदेह उचलून एकट्यानेच अंत्यसंस्कार करण्यास भाग पडले.
ही दुःखद घटना काही दिवसांपूर्वी बबिता देवी यांच्या मृत्यूनंतर घडली. त्यांचे पती, रवींद्र सिंह, सुमारे दीड वर्षापूर्वीच मरण पावले होते, ज्यामुळे कुटुंब अत्यंत गरिबीत सापडले होते. गावकऱ्यांनी दावा केला की, कुटुंबाच्या दीर्घकाळाच्या आर्थिक अडचणी आणि सामाजिक बहिष्काराच्या कारणामुळे, कथितरित्या कोणताही नातेवाईक किंवा शेजारी मदतीसाठी पुढे आला नाही. कोणतीही मदत न मिळाल्याने, त्या बहिणींनीच प्रेत उचलले, चिता रचली आणि अंत्यसंस्काराचे विधी पार पाडले, असे वृत्त आहे. स्थानिक नागरिक आणि कार्यकर्त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला अनाथ मुलींसाठी तातडीने आर्थिक मदत, अन्नधान्याचा पुरवठा आणि पुनर्वसन करण्याची विनंती केली आहे. व्हिडिओमध्ये आपल्याला मुली रडत रडत आपल्या आईची तिरडी खांद्यावर उचलून नेताना दिसून येतात. यात आपल्याला हातावर मोजण्याइतके काही पुरुषही त्यांची मदत करत त्यांची साथ देताना दिसून येतात.
घटनेचा व्हिडिओ @buzzpedianetwork नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “कुठे गेली ती चार लोक” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “शूर मुलगी, देव तुम्हा दोघांनाही आशीर्वाद देवो ” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “खूप दुःख झाले पण यातून आपल्या समाजाला एक चांगला संदेश मिळतो की मुलीसुद्धा आपल्या पालकांच्या तिरडीला खांदा देऊ शकतात. या मुलींना खूप खूप आदर.”.
