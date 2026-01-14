Beed Crime: मुलगा नाही म्हणून विवाहितेचा छळ; बीडमध्ये तीन मुलींच्या आईची आत्महत्या

Pune Crime News : 9 वर्षांनंतर लागला तिहेरी हत्याकांडचा निकाल; अखेर त्या 10 आरोपींना जन्मठेपची शिक्षा
नेमकं काय घडलं?
एका २५ वर्षीय विवाहितेने आपल्या राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली.आत्महत्या करणाऱ्या महिलेचे नाव अरुणा ठोंबरे असे आहे. अरुणाला तीन गोंडस मुली झाल्या. मात्र सासरच्यांना मुलगा हवा होता. म्हणून बुरसूटलेल्या मानसिकतेने अरुणाच्या सासरच्यांनी तिचा छळ करायला सुरुवात केली. अरुणाचा पती उद्धव ठोंबरे हा दारू पिऊन अरुणाला मारहाण करत होता. शारीरिक आणि मासिक त्रास देत होते. याच त्रासाला कंटाळून अरुणने टोकाचा पाऊल उचलला. ही घटना बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील उंदरी गावात १० जानेवारीला घडली. तिने पंख्याला साडीने गळफास घेत आत्महत्या केली.
पोलीस तपास सुरु?
या प्रकरणी अरुणाचा भाऊ गोविंद सूर्यवंशी याने वडगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. याच्या तक्रारींवरीन पोलिसांनी उद्धव ठोंबरे, इंदुबाई ठोंबरे आणि सासरा उत्तम ठोंबरे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस तपास करत आहे.
Ans: आत्महत्या केलेल्या महिलेचं नाव अरुणा ठोंबरे आहे.
Ans: मुलगा होत नसल्याने पती व सासरच्या मंडळींकडून होणाऱ्या मानसिक आणि शारीरिक छळामुळे तिने आत्महत्या केली.
Ans: पती उद्धव ठोंबरे, सासू इंदुबाई ठोंबरे आणि सासरे उत्तम ठोंबरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.