Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • After Being Refused A Cigarette The Youth Set The Motorcycle On Fire

सिगारेट देण्यास नकार दिल्याने तरुणाने दुचाकीच पेटवली; दुकानाचेही झाले नुकसान

११ जानेवारी रोजी रात्री १ वाजेच्या सुमारास परिसरातील राहणारा कार्तिक घायाळ हा सिगारेट मागण्यासाठी त्यांच्या घरी आला होता. मात्र, उशीर झाल्याने सिगारेट देण्यास नकार दिल्यावर तो तेथून निघून गेला.

Updated On: Jan 14, 2026 | 09:27 AM
सिगारेट देण्यास नकार दिल्याने तरुणाने दुचाकीच पेटवली; दुकानाचेही झाले नुकसान

सिगारेट देण्यास नकार दिल्याने तरुणाने दुचाकीच पेटवली; दुकानाचेही झाले नुकसान (File Photo : Fire)

Follow Us:
Follow Us:

छत्रपती संभाजीनगर : मध्यरात्री सिगारेट देण्यास नकार दिल्याच्या रागातून तरुणाने दुसऱ्या दिवशी मध्यरात्री घरासमोर उभी केलेली दुचाकी पेटवून दिली. या आगीमुळे दुकानाचा बोर्ड आणि दुकानातील सामानाचे देखील नुकसान झाले. हा संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. ही घटना १२ जानेवारी मध्यरात्रीनंतर १ वाजेच्या सुमारास सातारा परिसरातील अहिल्याबाई होळकर चौकात घडली.

कार्तिक घायाळ (रा. सातारा परिसर) असे दुचाकी पेटविणाऱ्या संशयिताचे नाव असून, त्याच्याविरोधात सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणात संजय केरोबा नवगिरे (वय ४६, रा. संतोष नगर, अहिल्याबाई होळकर चौक, सातारा परिसर) यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार फिर्यादी मोंढा नाका येथील प्रभाश्री हॉस्पिटलमध्ये ओटी सहाय्यक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या घरातच आई डेली नि नावाचे किराणा दुकान असून, ते पत्नी व मुलगा चालवतो.

११ जानेवारी रोजी रात्री १ वाजेच्या सुमारास परिसरातील राहणारा कार्तिक घायाळ हा सिगारेट मागण्यासाठी त्यांच्या घरी आला होता. मात्र, उशीर झाल्याने सिगारेट देण्यास नकार दिल्यावर तो तेथून निघून गेला. त्यानंतर त्याच दिवशी सायंकाळी रस्त्यात भेट झाल्यावर फिर्यादीने त्याला याविषयी विचारणा केली असता आरोपीने कोणतेही उत्तर न देता निघून जाणे पसंत केले.

दरम्यान, १२ जानेवारी रोजी मध्यरात्री १ वाजेच्या सुमारास शेजारी राहणाऱ्या गुंफाबाई नाचन यांनी घराचे दार वाजवून तुमची दुचाकी जळत आहे, अशी माहिती दिली. बाहेर येऊन पाहिले असता घरासमोर उभी असलेली दुचाकी (एमएच-२०-जीआर-०१५९) आगीत जळत असल्याचे त्यांच्या निर्दशनास आले. नागरिकांनी तातडीने पाण्याच्या टाकीतून पाणी आणून आग आटोक्यात आणली. मात्र, तोपर्यंत मोपेड पूर्णपणे जळून खाक झाली होती. आगीमुळे दुकानाचा बोर्ड व काही साहित्यही जळाले.

80 हजारांचे नुकसान

यानंतर तक्रारदाराने घराला लावलेले सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता, त्यामध्ये कार्तिक घायाळ याने दुचाकीवर पेट्रोल ओतून आग लावत असल्याचे समोर आले. या घटनेत दुचाकी जळून ८० हजार रुपये व दुकानाच्या साहित्याचे सुमारे ५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले असून, आरोपी कार्तिक घायाळ याच्याविरुद्ध सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास उपनिरीक्षक नंदकुमार भंडारे करत आहेत.

हेदेखील वाचा : South Africa Wildfires : केप टाऊन हादरले! आकाशात धुराचे लोट आणि जमिनीवर आगीचे तांडव; दक्षिण आफ्रिकेत आणीबाणी

Web Title: After being refused a cigarette the youth set the motorcycle on fire

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 09:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका
1

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु
2

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर
3

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!
4

Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM