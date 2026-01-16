Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Beed Crime: शेतातील पाणीवाटपाच्या वादातून 9 वर्षांच्या चुलत भावाची हत्या; मुख्य आरोपीला जन्मठेप

शेतातील पाणीपुरवठ्याच्या वादातून 9 वर्षांच्या चुलत भावाचा गळा आवळून खून केल्याप्रकरणी अंबाजोगाई सत्र न्यायालयाने मुख्य आरोपी अतुल गित्तेला जन्मठेप सुनावली. पुरावा नष्ट केल्याप्रकरणी तिघांना सक्तमजुरी.

Updated On: Jan 16, 2026 | 12:25 PM
  • चांदापूर गावात पाणी पाइपलाइनवरून कुटुंबांत वाद
  • 2018 मध्ये 9 वर्षांच्या मुलाचा निर्घृण खून
  • मुख्य आरोपीला जन्मठेप, तिघांना 3 वर्षांची सक्तमजुरी
बीड: बीड येथे एक धक्कादायक घटना घडली होती. त्या घडलेल्या घटनेचा न्यायालयात आता निकाल लागला आहे. शेतातील पाणी पुरवठ्याच्या वादातून ९ वर्षाच्या चुलत भावाचा गळा आवळून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात मुख्य आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तर पुरावा नष्ट करण्यास मदत केल्याबद्दल अन्य तिघांना तीन वर्षांची सक्तमजुरी आणि दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. ही सुनावणी अंबाजोगाई येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात गुरुवारी सायंकाळी पार पडली.

काय नेमकं प्रकरण?

बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यातील चांदापूर गावात अनिकेत गित्ते आणि अतुल गित्ते यांची शेती शेजारी असून पाणी देण्यासाठी वापरली जाणारी पाइपलाईन सामायिक होती. याच कारणावरून दोन्ही कुटुंबामध्ये वारंवार वाद होत होते. १५ डिसेंबर २०१८ रोजी हा वाद टोकाला गेला. अतुल गित्ते याने कट रचला आणि आपल्या चुलत भावाचा सुती दोरीने गळा आवळून निर्घृण हत्या केली. हत्या केल्यानंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह घरातील पाण्याच्या हौदात उभा करून ठेवण्यात आला होता.

या घटनेची माहिती मिळताच परळी ग्रामीण पोलीस घट्नातशाली दाखल झाले. त्यांनी पंचनामा केला आणि गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी सखोल तपास करून दोषारोपपत्र अंबाजोगाई येथील सत्र न्यायालयात सादर केले. या प्रकरणात एकूण १२ साक्षीदार तपासण्यात आले असून फिर्यादी, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार तसेच वैद्यकीय तज्ज्ञांची साक्ष अत्यंत निर्णायक ठरली. अखेर जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद मान्य करत आरोपी अतुल गित्ते याला दोषी ठरवले. भारतीय दंड संहिता कलम 302 (खून) आणि 201 (पुरावा नष्ट करणे) अंतर्गत दोषी ठरवले.

न्यायालयाने आरोपी अतुल गित्ते याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावत 15 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. पुरावा नष्ट करण्यास मदत केल्याप्रकरणी रवी वैजनाथ गित्ते (24), वैजनाथ रंगनाथ गित्ते (50) आणि आशाबाई वैजनाथ गित्ते (45) या तिघांना प्रत्येकी तीन वर्षांची सक्तमजुरी आणि पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: खून कशामुळे झाला?

    Ans: शेतातील पाणीपुरवठ्याच्या वादातून.

  • Que: न्यायालयाने काय शिक्षा दिली?

    Ans: मुख्य आरोपीला जन्मठेप व दंड, इतर तिघांना सक्तमजुरी.

  • Que: पुरावे काय निर्णायक ठरले?

    Ans: प्रत्यक्षदर्शी व वैद्यकीय साक्ष.

Published On: Jan 16, 2026 | 12:25 PM

