Pune News: मध्यरात्री अचानक गायब, फोनही बंद अन्…,Sinhagad Fort वर ‘त्या’ व्यक्तीचा मृतदेह आढळला; काय घडलं नेमकं?

Sinhagad Fortवर बेपत्ता मजूर दशरथ धोत्रे यांचा मृतदेह कल्याण दरवाजाजवळील दरीत आढळला. मृत्यूचे कारण अस्पष्ट असून पोलिस तपास सुरू आहे. दरम्यान, Puneमध्ये सराईत गुन्हेगारावर MPDA अंतर्गत कारवाई करण्यात आली.

Updated On: Feb 27, 2026 | 02:43 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • सिंहगड किल्ल्यावर काम करणारा मजूर बेपत्ता; दरीत मृतदेह सापडला.
  • शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचे कारण स्पष्ट होणार.
  • पुण्यात सराईत गुन्हेगार मनोज कट्टीमणीवर MPDA अंतर्गत कारवाई.
पुणे: पुण्यातील ऐतिहासिक सिंहगड किल्ल्यावर एका व्यक्तीचा मृतदेह आढळल्याचे समोर आले आहे. त्या व्यक्तीची ओळख पटली असून ते बुधवारपासून बेपत्ता होते.दशरथ शंकर धोत्रे (मूळ रा. श्रीरामपूर, जि. अहिल्यानगर) असे मृतकाचे नाव आहे. ते चार दिवसांपूर्वी सिंहगड किल्ल्यावर कामासाठी आले होते. किल्ल्यावरील नरवीर तानाजी मालुसरे समाधी परिसरात पुरातत्व विभागाच्या कामासाठी नियुक्त ठेकेदाराकडे ते इतर चार-पाच मजुरांसमवेत काम करत होते. सर्वजण किल्ल्यावरच वास्तव्यास होते.

‘रूग्ण’ वाचवणारी वाहिकाच रस्त्यावर कोलमडली अन् उपस्थितांच्या हृदयाचा…; सिंधुदुर्गमध्ये घडले काय?

बुधवारी मध्यरात्रीपासून धोत्रे हे बेपत्ता होते. त्यांच्या सहकाऱ्यांना वाटले की ते गावाकडे निघून गेले. दिवसभर त्यांच्याशी संपर्क देखील झाला नाही. दरम्यान, गुरुवारी सायंकाळच्या सुमारास किल्ल्यावरील कल्याण दरवाजा परिसरात पर्यटकांना दरीत मृतदेह दिसून आला. त्यांनी तात्काळ संबंधितांना माहिती दिली. याची माहिती मिळताच हवेली आपत्ती व्यवस्थापन पथकाचे तानाजी भोसले व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत दरीतून मृतदेह बाहेर काढला.

त्यांनतर मृतदेह स्थानिक राजगड पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आला. पोलिसांनी या घटनेची नोंद केली असून पुढील तपास करत आहे. मृत्यचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवालानंतर स्पष्ट होणार आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

पिंपरीत 20 रुपयांसाठी रक्तरंजित वाद! मित्रानेच मित्राच्या गळ्यावर केला वार; आरोपी लातूरमधून जेरबंद

पुण्याच्या पिंपरी चिंचवडमधून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. फक्त २० रुपयांसाठी मित्रानेच मित्राच्या गळ्यावर धारदार शस्त्राने वार केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेत मित्र गंभीर जखमी झाला आहे. रवींद्र ज्ञानेश्वर गायकवाड असं जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. तर सत्यजित उर्फ सोन्या कांबळे असे आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी त्याला लातूरमधून अटक केली आहे.

Uttar Pradesh Crime: दिरानेच वहिनीची विटेने केली हत्या; नंतर 25 फूट उंच छतावरून मारली उडी, कारण काय?

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर टेम्पो पलटी; लोखंडी साहित्य थेट…

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील चिपळूण येथील रावतळे-विंध्यवासिनी रस्त्यानजिक गुरुवारी (दि. २६) सकाळी नऊच्या सुमारास लोखंडी सामान वाहून नेणारा टेम्पो अचानक पलटी होऊन अपघात झाला. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. मात्र काही काळ वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला. संबंधित टेम्पोमधील लोखंडी साहित्य गाडीच्या दर्शनी भागाकडून घसरत थेट महामार्गावर पसरले. त्याच वेळी मागून येणारा दुचाकीस्वार या साहित्याच्या अंगावर पडण्यापासून थोडक्यात बचावला. प्रसंगावधान राखत त्याने वाहन बाजूला घेतले. दरम्यान, शाळेची बसही त्या मार्गान जात होती. रस्त्यावर पडलेल्य साहित्यामुळे बसचालकाला वाहन वळस घालून पुढे न्यावे लागले.

 

 

 

Frequently Asked Questions

  • Que: मृतदेह कुठे सापडला?

    Ans: सिंहगड किल्ल्यावरील कल्याण दरवाजाजवळील दरीत मृतदेह आढळला.

  • Que: मृत्यूचे कारण काय आहे?

    Ans: सध्या कारण अस्पष्ट असून पोस्टमॉर्टम अहवालानंतर स्पष्ट होईल.

  • Que: MPDA कारवाई कोणावर झाली?

    Ans: पुण्यातील सराईत गुन्हेगार मनोज कट्टीमणीवर MPDA अंतर्गत कारवाई करण्यात आली.

Published On: Feb 27, 2026 | 02:43 PM

