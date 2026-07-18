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श्रीरामपुरात खळबळ! नगरसेविकेचे आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल, इन्स्टाग्रामवर बदनामी करण्याचा प्रयत्न

Updated On: Jul 18, 2026 | 05:11 PM IST
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सारांश

श्रीरामपूर शहरातील एका महिला नगरसेविकेचे इन्स्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आक्षेपार्ह फोटो आणि मजकूर टाकून सामाजिक व कौटुंबिक बदनामी करण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे.

श्रीरामपुरात खळबळ! नगरसेविकेचे आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल, इन्स्टाग्रामवर बदनामी करण्याचा प्रयत्न

संग्रहित फोटो

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विस्तार

श्रीरामपूर : श्रीरामपूर शहरातील एका महिला नगरसेविकेचे इन्स्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आक्षेपार्ह फोटो आणि मजकूर टाकून सामाजिक व कौटुंबिक बदनामी करण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी पीडित महिला नगरसेविकेने दिलेल्या फिर्यादीवरून श्रीरामपूर शहर पोलिसांनी इन्स्टाग्राम अकाऊंट धारकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेमुळे राजकीय व सामाजिक वर्तुळात तीव्र खळबळ उडाली आहे.

 

संबंधित महिला नगरसेविकेने सायंकाळी ६ वाजता घरी आल्यानंतर नेहमीप्रमाणे आपले इन्स्टाग्राम अकाऊंट सुरू केले. इन्स्टाग्रामवरील व्हिडिओ (Reels) पाहत असताना अचानक त्यांना स्वतःचा एक फोटो दिसला. त्यांनी सदर पोस्ट सविस्तरपणे उघडून पाहिली असता, त्यामध्ये नगरसेविकेच्या फोटोसोबत छेडछाड करून एका अनोळखी व्यक्तीच्या गळ्यात हात घालून बसलेल्या अवस्थेतील आक्षेपार्ह फोटो पोस्ट करण्यात आला होता.

मानहानीकारक मजकूर

केवळ आक्षेपार्ह फोटोच नव्हे, तर त्या पोस्टखाली अत्यंत मानहानीकारक आणि खोटा मजकूरही लिहिण्यात आला होता. ‘मी आज या कारणास्तव उपोषणास बसले आहे, माझा नवरा मला रोज दारू पिऊन मारतो, मी लोकांच्या घरी धुणीभांडी करते, असा हीन दर्जाचा मजकूर जोडला होता.

अत्यंत अर्वाच्य भाषा

या बदनामीकारक पोस्टमध्ये अत्यंत अर्वाच्च भाषा होती. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून हा मजकूर आणि आक्षेपार्ह फोटो पोस्ट करण्यात आले, त्या अकाऊंटच्या प्रोफाईल पिक्चरला एका लोकप्रतिनिधीचा फोटो लावण्यात आला आहे.

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पोलिसांकडून तपास सुरू

ही आक्षेपार्ह पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने पीडित नगरसेविकेच्या काही नातेवाईकांनी त्यांना हा फोटो व मजकूर पाठवून कल्पना दिली. या कृत्यामुळे आपली समाज, नातेवाईक आणि मित्रपरिवारात बदनामी झाली असून, तीव्र मानसिक व सामाजिक त्रासाला सामोरे जावे लागल्याचे नगरसेविकेने फिर्यादीत नमूद केले आहे. या प्रकारणी पोलिसांनी अज्ञात विकृताविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

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चॉकलेटच्या बहाण्याने 15 वर्षीय मुलीवर अत्याचार

लातूर जिल्ह्यातून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. मुखेड तालुक्यातील १५ वर्षीय मुलीवर चॉकलेट देण्याचे आमिष दाखवून अत्याचार केल्याप्रकरणी उदगीर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात एका संशयिताविरुद्ध पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना १० जुलै रोजी सकाळी साडेसात ते साडेनऊच्या दरम्यान घडली आहे.

Web Title: The police have registered a case regarding the circulation of objectionable photos of a female corporator

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Published On: Jul 18, 2026 | 05:11 PM

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