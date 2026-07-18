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आळे परिसरातून 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलाचे अपहरण; अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल

Updated On: Jul 18, 2026 | 06:52 PM IST
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सारांश

आळे परिसरातील कैचान मळा, हेमंत ढाबा वस्ती येथील १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलगा शाळेत जात असल्याचे सांगून घराबाहेर पडला; मात्र तो शाळेतच पोहोचला नसल्याचे उघड झाल्यानंतर खळबळ उडाली आहे.

आळे परिसरातून 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलाचे अपहरण; अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल

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आळेफाटा : आळे परिसरातील कैचान मळा, हेमंत ढाबा वस्ती येथील १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलगा शाळेत जात असल्याचे सांगून घराबाहेर पडला; मात्र तो शाळेतच पोहोचला नसल्याचे उघड झाल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी आळेफाटा पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध अल्पवयीन मुलाला फूस लावून पळवून नेल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुधीर सिताराम इथापे (वय ४३,रा.कैचान मळा,हेमंतढाबा वस्ती, आळे) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार त्यांचा मुलगा कल्पेश सुधीर इथापे (वय १५) हा १३ जुलै रोजी सकाळी सुमारे ११ वाजता शाळेचा गणवेश परिधान करून घरातून निघाला होता. मात्र नंतर ज्ञानमंदिर विद्यालयातील शिक्षिकेने फोन करून तो २७ जूनपासून शाळेत येत नसल्याची माहिती दिली. त्यानंतर कुटुंबीयांनी सर्वत्र शोध घेतला.

शोधादरम्यान सायंकाळी कांदा मार्केट, आळे परिसरातील एका बंद बंगल्याजवळ मुलाची सायकल आढळून आली. नातेवाईक, मित्र आणि परिसरात शोध घेऊनही मुलगा सापडला नाही. त्यामुळे कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलाला फूस लावून पळवून नेल्याची फिर्याद वडिलांनी दिली.

मुलाचे वर्णन उंची सुमारे ५ फूट, मध्यम बांधा, गोरा रंग, काळे लहान केस. अंगात ज्ञानमंदिर विद्यालयाचा गणवेश (निळी पँट व लाल-निळ्या-ग्रे चेक्सचा शर्ट), पायात काळ्या रंगाची चप्पल असे आहे. या प्रकरणी आळेफाटा पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस निरीक्षक विश्वास जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक बळीराम घांटे हे पुढील तपास करीत आहे.

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दिवसाढवळ्या तरुणावर कोयत्याने वार

अमरावतीमधून एक थरकाप उडवणारी आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे वाभाडे काढणारी घटना समोर आली आहे. शहरात एका २४ वर्षीय तरुणाची भररस्त्यात कोयत्याने सपासप वार करून अत्यंत निघृण हत्या करण्यात आली. प्रेमप्रकरणाच्या वादातून अत्यंत क्रूरतेने घडवून आणलेल्या या हत्याकांडात हल्लेखोरांनी तरुणाचा हाताचा पंजाही शरीरापासून वेगळा केला. या अंगावर काटा आणणाऱ्या भीषण घटनेचा संपूर्ण थरार परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, या डिजिटल पुराव्यामुळे शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. मृताची ओळख पटली असून, शेख अफाक शेख अकिल (२४) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

Web Title: An incident involving the kidnapping of a minor boy has occurred in the ale area

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Published On: Jul 18, 2026 | 06:52 PM

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