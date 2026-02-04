Mumbai Crime: आयआयटी बॉम्बेमध्ये 21 वर्षीय विद्यार्थ्याचा संशयास्पद मृत्यू; हॉस्टेल परिसरात खळबळ

Mumbai Pune Expressway: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे १२ तासांनंतरही बंद, कोंडी प्रदूषण टाळण्यासाठी वाहतूक पोलिसांचा नवा सल्ला
हॉस्टेलमध्ये खळबळ
ही घटना पवईतील आयआयटी मुंबई कॅम्पसमध्ये घडली. नमनने हॉस्टेल क्रमांक ४च्या छतावरून उडी मारून स्वतःचे जीवन संपवलं. या घटनेची माहिती विध्यार्थी आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना मिळताच खळबळ उडाली. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांनी पोलीस आणि आयआयटी प्रशासनाला तातडीने याची माहिती दिली.
माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी तातडीने विद्यार्थ्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. पण डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. पोलिसांनी याप्रकरणी अपघाती मृत्यूची नोंद केली आहे. पोलिसांना आत्महत्येशी संबंधित कारणाबाबत कोणतीही ठोस माहिती मिळालेला नाही आहे. पोलिसांना सुसाईड नोट मिळालेली नसून त्याचा कोणासोबत वाद झाला होता का? किंवा कोणाच्या दबावात होता का? याचा तपास पोलीस करत आहे.
पोलिसांना या घटनेची माहिती मृत विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांना दिली आहे. पोस्टमार्टम अहवाल आणि तपासानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल. हा प्रकरण आयआयटी मुंबईने गांभीर्याने घेतल्याचे समोर आले आहे.
लोखंडवाला हादरलं! आधी ॲसिड अटॅकची धमकी, नंतर मॉडेलच्या अंगावर थेट कार
मुंबईच्या जोगेश्वरी पश्चिमेकडील लोखंडवाला परिसरातून एक धक्कदायक घटना घडली आहे. एका व्यक्तीने थेट मॉडेलच्या अंगावर कार घालण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. आरोपीने आधी मॉडेलच्या मैत्रिणीच्या स्नॅपचॅटवर ॲसिड अटॅक करण्याची धमकी देण्यात आली होती. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. आरोपीचे नाव मोहम्मद शकील शेख (२९) असे आहे. अंगावर कार घालण्याची सीसीटीव्ही घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकाच खळबळ उडाली आहे.
Beed Crime: पैशांच्या वादातून मित्राचा दगड घालून खून; बीड LCBने 24 तासांत प्रकरणाचा केला उलगडा
Ans: नमन अग्रवाल (वय 21), आयआयटी बॉम्बेमधील बीटेक सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थी, मूळचा राजस्थानचा रहिवासी.
Ans: पवई येथील आयआयटी मुंबई कॅम्पसमधील हॉस्टेल क्रमांक 4 परिसरात.
Ans: नाही. सुसाइड नोट किंवा कोणताही वाद/दबावाचा पुरावा मिळालेला नाही. पोलीस आणि प्रशासन तपास करत आहेत.