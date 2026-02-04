Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mumbai Crime: आयआयटी बॉम्बेमध्ये 21 वर्षीय विद्यार्थ्याचा संशयास्पद मृत्यू; हॉस्टेल परिसरात खळबळ

मुंबईतील आयआयटी बॉम्बेमध्ये 21 वर्षीय बीटेक विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. नमन अग्रवाल या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याचा संशय असून पोलीस तपास सुरू आहे. आत्महत्येमागचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 01:32 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • आयआयटी मुंबईतील हॉस्टेल परिसरात विद्यार्थ्याचा मृतदेह आढळला
  • मृत विद्यार्थी नमन अग्रवाल, बीटेक सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा द्वितीय वर्षाचा विद्यार्थी
  • सुसाइड नोट न मिळाल्याने आत्महत्येचं कारण अद्याप गूढ; पोलीस तपास सुरू
मुंबई: मुंबईतून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुंबईतील शैक्षणिक संस्था असलेल्या आयआयटी मुंबईतील एका विध्यार्थायचा मृतदेह आढळून आला आहे. या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याचे केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे. नमन अग्रवाल (२१ वर्ष) असे आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नाव आहे. तो मूळचा राजस्थान येथील रहिवासी आहे. तो शिक्षणाकरिता मुंबईत आला होता.

Mumbai Pune Expressway: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे १२ तासांनंतरही बंद, कोंडी प्रदूषण टाळण्यासाठी वाहतूक पोलिसांचा नवा सल्ला

हॉस्टेलमध्ये खळबळ

ही घटना पवईतील आयआयटी मुंबई कॅम्पसमध्ये घडली. नमनने हॉस्टेल क्रमांक ४च्या छतावरून उडी मारून स्वतःचे जीवन संपवलं. या घटनेची माहिती विध्यार्थी आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना मिळताच खळबळ उडाली. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांनी पोलीस आणि आयआयटी प्रशासनाला तातडीने याची माहिती दिली.

माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी तातडीने विद्यार्थ्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. पण डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. पोलिसांनी याप्रकरणी अपघाती मृत्यूची नोंद केली आहे. पोलिसांना आत्महत्येशी संबंधित कारणाबाबत कोणतीही ठोस माहिती मिळालेला नाही आहे. पोलिसांना सुसाईड नोट मिळालेली नसून त्याचा कोणासोबत वाद झाला होता का? किंवा कोणाच्या दबावात होता का? याचा तपास पोलीस करत आहे.

पोलिसांना या घटनेची माहिती मृत विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांना दिली आहे. पोस्टमार्टम अहवाल आणि तपासानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल. हा प्रकरण आयआयटी मुंबईने गांभीर्याने घेतल्याचे समोर आले आहे.

लोखंडवाला हादरलं! आधी ॲसिड अटॅकची धमकी, नंतर मॉडेलच्या अंगावर थेट कार

मुंबईच्या जोगेश्वरी पश्चिमेकडील लोखंडवाला परिसरातून एक धक्कदायक घटना घडली आहे. एका व्यक्तीने थेट मॉडेलच्या अंगावर कार घालण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. आरोपीने आधी मॉडेलच्या मैत्रिणीच्या स्नॅपचॅटवर ॲसिड अटॅक करण्याची धमकी देण्यात आली होती. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. आरोपीचे नाव मोहम्मद शकील शेख (२९) असे आहे. अंगावर कार घालण्याची सीसीटीव्ही घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकाच खळबळ उडाली आहे.

Beed Crime: पैशांच्या वादातून मित्राचा दगड घालून खून; बीड LCBने 24 तासांत प्रकरणाचा केला उलगडा

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत विद्यार्थी कोण होता?

    Ans: नमन अग्रवाल (वय 21), आयआयटी बॉम्बेमधील बीटेक सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थी, मूळचा राजस्थानचा रहिवासी.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: पवई येथील आयआयटी मुंबई कॅम्पसमधील हॉस्टेल क्रमांक 4 परिसरात.

  • Que: आत्महत्येमागचं कारण समोर आलं आहे का?

    Ans: नाही. सुसाइड नोट किंवा कोणताही वाद/दबावाचा पुरावा मिळालेला नाही. पोलीस आणि प्रशासन तपास करत आहेत.

Published On: Feb 04, 2026 | 01:32 PM

