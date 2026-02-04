Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mumbai Crime: लोखंडवाला हादरलं! आधी ॲसिड अटॅकची धमकी, नंतर मॉडेलच्या अंगावर थेट कार; CCTV फुटेज समोर

मुंबईच्या लोखंडवाला परिसरात धक्कादायक प्रकार घडला. ॲसिड अटॅकची धमकी दिल्यानंतर एका व्यक्तीने थेट मॉडेलच्या अंगावर कार घालण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना CCTV मध्ये कैद झाली असून आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 12:29 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • लोखंडवाला येथे मॉडेलवर कार चढवण्याचा प्रयत्न; CCTV फुटेज समोर
  • आरोपीकडून आधी स्नॅपचॅटवर ॲसिड अटॅकची धमकी
  • ओशिवरा पोलिसांत गुन्हा दाखल, आरोपीविरोधात तपास सुरू
मुंबई: मुंबईच्या जोगेश्वरी पश्चिमेकडील लोखंडवाला परिसरातून एक धक्कदायक घटना घडली आहे. एका व्यक्तीने थेट मॉडेलच्या अंगावर कार घालण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. आरोपीने आधी मॉडेलच्या मैत्रिणीच्या स्नॅपचॅटवर ॲसिड अटॅक करण्याची धमकी देण्यात आली होती. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. आरोपीचे नाव मोहम्मद शकील शेख (२९) असे आहे. अंगावर कार घालण्याची सीसीटीव्ही घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकाच खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

लोखंडवाला परिसरातील अरीना बिल्डिंगच्या गेटजवळ सोमवारी साडे नऊच्या सुमारास एका व्यक्तीने थेट मॉडेलच्या अंगावर कार घालण्याचा प्रयत्न केला. संबंधित मॉडेल इमारतीच्या गेटजवळ उभी असताना आरोपीने अचानक स्कोडा कार तिच्या अंगावर घालण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रकार लक्षात येताच तिच्या मदतीसाठी दोन जण धावून गेले. मात्र आरोपीने त्या तिघांवरही पुन्हा कार घालण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली आहे.

डायना सईद डेबस्तानी असे या मॉडेल तरुणीचे नाव आहे. या घटनेदरम्यान आरोपीने कारने जोरदार धक्का दिला. यामुळे मॉडेल डायना ही कारच्या बोनटवर आदळली आणि काही अंतरापर्यंत फरफटत गेली. या घटनेत मॉडेल किरकोळ जखमी झाली आहे. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

आधी ऍसिड अटॅकची धमकी

या प्रकरणी पीडित मॉडेलने ओशिवरा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी आरोपी मोहम्मद शकील शेख (वय 29) याच्या विरोधात भारतीय दंड विधानानुसारगुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,गेल्या नऊ महिन्यांपासून आरोपी मॉडेल तरुणीविषयी मित्रांमध्ये, कुटुंबामध्ये अफवा पसरवण्याचे काम करत आहे. त्यावरून त्यांच्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून वाद आहेत. या बाबत जाब विचारला विचारण्यासाठी पीडित तरुणी आणि तिची मैत्रीण गेल्या. आरोपी समोर येत नसल्याने मोठ्याने त्याला बोलवत होत्या. नंतर दुसऱ्या दिवशी मैत्रिणीच्या स्नॅपचॅटवर मेसेज आला. तो मेसेज दुसरा तिसरा काही नसून ऍसिड अटॅकचा होता.

त्यांनतर तो बिल्डींगच्या खाली समोर आला. बिल्डींगच्या गेटमधुन आत गाडी घेवुन येण्याचा प्रयत्न करू लागला. माझ्यावर गाडी घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे त्याने पुन्हा गाडी मागे घेतली व पुन्हा गाडी अंगावर घातली. मला दुखापत होईल अशा पद्धतीने बेदरकारपणे गाडी अंगावर घालण्याचा प्रयत्न केला. असा आरोप मॉडेल तरुणीने केला आहे.

या घटनेचा सीसीटीव्ही फुटेज ही समोर आला असून ओशिवरा पोलिसांनी आरोपीवर गुन्हा दाखल केला आहे. आता आरोपीवर काय कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे आणि कधी घडली?

    Ans: मुंबईतील जोगेश्वरी पश्चिमेकडील लोखंडवाला परिसरात सोमवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास.

  • Que: आरोपीने काय केल्याचा आरोप आहे?

    Ans: मॉडेलच्या अंगावर थेट कार घालण्याचा प्रयत्न केला आणि याआधी ॲसिड अटॅकची धमकी दिली.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: CCTV फुटेज ताब्यात घेऊन आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.

