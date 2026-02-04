Mumbai Crime: लोखंडवाला हादरलं! आधी ॲसिड अटॅकची धमकी, नंतर मॉडेलच्या अंगावर थेट कार; CCTV फुटेज समोर

Beed Crime: पैशांच्या वादातून मित्राचा दगड घालून खून; बीड LCBने 24 तासांत प्रकरणाचा केला उलगडा
काय घडलं नेमकं?
लोखंडवाला परिसरातील अरीना बिल्डिंगच्या गेटजवळ सोमवारी साडे नऊच्या सुमारास एका व्यक्तीने थेट मॉडेलच्या अंगावर कार घालण्याचा प्रयत्न केला. संबंधित मॉडेल इमारतीच्या गेटजवळ उभी असताना आरोपीने अचानक स्कोडा कार तिच्या अंगावर घालण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रकार लक्षात येताच तिच्या मदतीसाठी दोन जण धावून गेले. मात्र आरोपीने त्या तिघांवरही पुन्हा कार घालण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली आहे.
डायना सईद डेबस्तानी असे या मॉडेल तरुणीचे नाव आहे. या घटनेदरम्यान आरोपीने कारने जोरदार धक्का दिला. यामुळे मॉडेल डायना ही कारच्या बोनटवर आदळली आणि काही अंतरापर्यंत फरफटत गेली. या घटनेत मॉडेल किरकोळ जखमी झाली आहे. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
आधी ऍसिड अटॅकची धमकी
या प्रकरणी पीडित मॉडेलने ओशिवरा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी आरोपी मोहम्मद शकील शेख (वय 29) याच्या विरोधात भारतीय दंड विधानानुसारगुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,गेल्या नऊ महिन्यांपासून आरोपी मॉडेल तरुणीविषयी मित्रांमध्ये, कुटुंबामध्ये अफवा पसरवण्याचे काम करत आहे. त्यावरून त्यांच्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून वाद आहेत. या बाबत जाब विचारला विचारण्यासाठी पीडित तरुणी आणि तिची मैत्रीण गेल्या. आरोपी समोर येत नसल्याने मोठ्याने त्याला बोलवत होत्या. नंतर दुसऱ्या दिवशी मैत्रिणीच्या स्नॅपचॅटवर मेसेज आला. तो मेसेज दुसरा तिसरा काही नसून ऍसिड अटॅकचा होता.
त्यांनतर तो बिल्डींगच्या खाली समोर आला. बिल्डींगच्या गेटमधुन आत गाडी घेवुन येण्याचा प्रयत्न करू लागला. माझ्यावर गाडी घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे त्याने पुन्हा गाडी मागे घेतली व पुन्हा गाडी अंगावर घातली. मला दुखापत होईल अशा पद्धतीने बेदरकारपणे गाडी अंगावर घालण्याचा प्रयत्न केला. असा आरोप मॉडेल तरुणीने केला आहे.
या घटनेचा सीसीटीव्ही फुटेज ही समोर आला असून ओशिवरा पोलिसांनी आरोपीवर गुन्हा दाखल केला आहे. आता आरोपीवर काय कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Ans: मुंबईतील जोगेश्वरी पश्चिमेकडील लोखंडवाला परिसरात सोमवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास.
Ans: मॉडेलच्या अंगावर थेट कार घालण्याचा प्रयत्न केला आणि याआधी ॲसिड अटॅकची धमकी दिली.
Ans: CCTV फुटेज ताब्यात घेऊन आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.