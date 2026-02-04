‘ही’ प्रसिद्ध अभिनेत्री घेणार दीपिका पादुकोणची जागा? ‘कल्कि 2898 AD’ मध्ये सुमतिच्या रोलसाठी जोरदार चर्चा

नाग अश्विनच्या “कल्की २८९८ एडी” या चित्रपटाच्या सिक्वेलबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. वृत्तानुसार, या हिट चित्रपटाच्या सिक्वेलमध्ये दीपिका पदुकोणची जागा घेणारी अभिनेत्री दुसरी तिसरी कोणी नसून “रामायण” मधील साई पल्लवी आहे. असे म्हटले जात आहे की साई “कल्की २८९८ एडी” मध्ये “सम ८०” मधील दीपिकाच्या पात्राची कथा पुढे नेताना दिसणार आहे.
या सिक्वेलच्या निर्मात्या वैजयंती मुव्हीज आणि “कलकी २८९८ एडी” च्या दिग्दर्शकाने अद्याप यावर भाष्य केलेले नसले तरी, इंडस्ट्रीमध्ये आणि सोशल मीडियावर अनेक अपडेट्स समोर आले आहेत. प्रभास, अमिताभ बच्चन आणि कमल हासन यांच्या भूमिका असलेल्या या चित्रपटातून दीपिका पदुकोणच्या बाहेर पडण्याच्या बातम्या खूप पूर्वी आल्या होत्या. तेव्हापासून, निर्माते तिची भूमिका साकारण्यासाठी नवीन अभिनेत्रीचा शोध घेत आहेत.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सप्टेंबर २०२५ मध्ये, दीपिकाने प्रथम संदीप रेड्डी वांगा यांच्या “स्पिरिट” चित्रपटातून बाहेर पडली आणि नंतर “कलकी २८९८ एडी” या चित्रपटाच्या सिक्वेलमधून बाहेर पडल्याच्या बातम्या आल्या. वृत्तानुसार, दीपिकाने सुमारे २० दिवस शूटिंग केले. असे म्हटले जाते की नंतर फी वाढवण्याची मागणी केल्यानंतर तिने चित्रपट सोडला.
हिंदुस्तान टाईम्सशी बोलताना, चित्रपटाच्या टीमने सांगितले की निर्माते दीपिकाच्या जागी साई पल्लवी घेण्याचा विचार करत आहेत. सूत्रांनी असेही सांगितले की अद्याप काहीही अंतिम झालेले नाही. दीपिकाच्या बाहेर पडल्यानंतर SUM-80 च्या भूमिकेसाठी साई पल्लवी परिपूर्ण असेल असे निर्मात्यांना वाटते असे वृत्त आहे. याबद्दल निर्मात्यांकडून कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की दीपिका पदुकोणने ८ तासांच्या शिफ्टची मागणी केल्यापासून हा संपूर्ण वाद सुरू झाला. यामुळे तिला संदीप रेड्डी वांगाच्या स्पिरिट ऑफ द डेडमधून बाहेर पडावे लागले आणि कल्की २८९८ एडीचे रिलीजही रद्द करावे लागले. त्यानंतर निर्मात्यांनी दीपिकाच्या बाहेर पडण्याची घोषणा करणारी पोस्ट शेअर केली.
