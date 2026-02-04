Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

‘ही’ प्रसिद्ध अभिनेत्री घेणार दीपिका पादुकोणची जागा? ‘कल्कि 2898 AD’ मध्ये सुमतिच्या रोलसाठी जोरदार चर्चा

कल्की २८९८ एडी" या चित्रपटाच्या सिक्वेलबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. दीपिका पादुकोणची जागा ही साऊथ अभिनेत्री घेणार असल्याची चर्चा सुरू

Updated On: Feb 04, 2026 | 03:07 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

नाग अश्विनच्या “कल्की २८९८ एडी” या चित्रपटाच्या सिक्वेलबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. वृत्तानुसार, या हिट चित्रपटाच्या सिक्वेलमध्ये दीपिका पदुकोणची जागा घेणारी अभिनेत्री दुसरी तिसरी कोणी नसून “रामायण” मधील साई पल्लवी आहे. असे म्हटले जात आहे की साई “कल्की २८९८ एडी” मध्ये “सम ८०” मधील दीपिकाच्या पात्राची कथा पुढे नेताना दिसणार आहे.

या सिक्वेलच्या निर्मात्या वैजयंती मुव्हीज आणि “कलकी २८९८ एडी” च्या दिग्दर्शकाने अद्याप यावर भाष्य केलेले नसले तरी, इंडस्ट्रीमध्ये आणि सोशल मीडियावर अनेक अपडेट्स समोर आले आहेत. प्रभास, अमिताभ बच्चन आणि कमल हासन यांच्या भूमिका असलेल्या या चित्रपटातून दीपिका पदुकोणच्या बाहेर पडण्याच्या बातम्या खूप पूर्वी आल्या होत्या. तेव्हापासून, निर्माते तिची भूमिका साकारण्यासाठी नवीन अभिनेत्रीचा शोध घेत आहेत.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सप्टेंबर २०२५ मध्ये, दीपिकाने प्रथम संदीप रेड्डी वांगा यांच्या “स्पिरिट” चित्रपटातून बाहेर पडली आणि नंतर “कलकी २८९८ एडी” या चित्रपटाच्या सिक्वेलमधून बाहेर पडल्याच्या बातम्या आल्या. वृत्तानुसार, दीपिकाने सुमारे २० दिवस शूटिंग केले. असे म्हटले जाते की नंतर फी वाढवण्याची मागणी केल्यानंतर तिने चित्रपट सोडला.

हिंदुस्तान टाईम्सशी बोलताना, चित्रपटाच्या टीमने सांगितले की निर्माते दीपिकाच्या जागी साई पल्लवी घेण्याचा विचार करत आहेत. सूत्रांनी असेही सांगितले की अद्याप काहीही अंतिम झालेले नाही. दीपिकाच्या बाहेर पडल्यानंतर SUM-80 च्या भूमिकेसाठी साई पल्लवी परिपूर्ण असेल असे निर्मात्यांना वाटते असे वृत्त आहे. याबद्दल निर्मात्यांकडून कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही.

Border 2 OTT Release: थिएटरनंतर ओटीटीवरही गाजणार ‘बॉर्डर 2’;कधी आणि कुठे होणार रिलीज? जाणून घ्या

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की दीपिका पदुकोणने ८ तासांच्या शिफ्टची मागणी केल्यापासून हा संपूर्ण वाद सुरू झाला. यामुळे तिला संदीप रेड्डी वांगाच्या स्पिरिट ऑफ द डेडमधून बाहेर पडावे लागले आणि कल्की २८९८ एडीचे रिलीजही रद्द करावे लागले. त्यानंतर निर्मात्यांनी दीपिकाच्या बाहेर पडण्याची घोषणा करणारी पोस्ट शेअर केली.

Box Office: Mardaani 3 ची पहिल्या मंगळवारीही कमाईत घसरण, जाणून घ्या चित्रपटाचे Collection

Web Title: Sai pallavi to take over deepikas role talk of sumatis character in kalki 2898 ad

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 03:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bigg Boss Marathi 6: ”अंगावर चढू नकोस…”, बिग बॉसच्या घरात ठिणग्या पेटल्या; दिपाली आणि रुचितामध्ये जोरदार राडा
1

Bigg Boss Marathi 6: ”अंगावर चढू नकोस…”, बिग बॉसच्या घरात ठिणग्या पेटल्या; दिपाली आणि रुचितामध्ये जोरदार राडा

Gopichand Padalkar Song: “आमच्या नादाला लागण्याआधी…”; आमदार गोपीचंद पडळकरांचा नवा स्वॅग, गाण्याने सोशल मीडियावर लावली आग!
2

Gopichand Padalkar Song: “आमच्या नादाला लागण्याआधी…”; आमदार गोपीचंद पडळकरांचा नवा स्वॅग, गाण्याने सोशल मीडियावर लावली आग!

”लग्नाला १४ वर्षे पूर्ण, हा वनवास कधीच…”, रितेशने दिल्या हटके शुभेच्छा, जिनिलीयाने शेअर केले खास फोटो
3

”लग्नाला १४ वर्षे पूर्ण, हा वनवास कधीच…”, रितेशने दिल्या हटके शुभेच्छा, जिनिलीयाने शेअर केले खास फोटो

पांढरे केस, पण तोच ‘झक्कास’ अंदाज, Anil Kapoor यांच्या सिल्व्हर लूकचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ
4

पांढरे केस, पण तोच ‘झक्कास’ अंदाज, Anil Kapoor यांच्या सिल्व्हर लूकचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘ही’ प्रसिद्ध अभिनेत्री घेणार दीपिका पादुकोणची जागा? ‘कल्कि 2898 AD’ मध्ये सुमतिच्या रोलसाठी जोरदार चर्चा

‘ही’ प्रसिद्ध अभिनेत्री घेणार दीपिका पादुकोणची जागा? ‘कल्कि 2898 AD’ मध्ये सुमतिच्या रोलसाठी जोरदार चर्चा

Feb 04, 2026 | 03:07 PM
Elon Musk चा पैसापाणी होणार बंद? अल्पवयीन मुलांवरील सोशल मीडिया बंदीमुळे व्यक्त केली नाराजी

Elon Musk चा पैसापाणी होणार बंद? अल्पवयीन मुलांवरील सोशल मीडिया बंदीमुळे व्यक्त केली नाराजी

Feb 04, 2026 | 03:06 PM
Maharashtra Weather Alert: “उत्तरेकडून येणाऱ्या कोरड्या…”; तापमानातल्या चढ उतारावर डॉ. सानप यांचे भाष्य

Maharashtra Weather Alert: “उत्तरेकडून येणाऱ्या कोरड्या…”; तापमानातल्या चढ उतारावर डॉ. सानप यांचे भाष्य

Feb 04, 2026 | 03:02 PM
Vastu Tips: चांदीऐवजी या धातूची मासा घरात ठेवल्यास वाढेल सकारात्क ऊर्जा

Vastu Tips: चांदीऐवजी या धातूची मासा घरात ठेवल्यास वाढेल सकारात्क ऊर्जा

Feb 04, 2026 | 03:01 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Zilla Parishad Fund 2026: जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायती होणार मालामाल; १६व्या वित्त आयोगाकडून २६,२५४ कोटींचा निधी मंजूर

Zilla Parishad Fund 2026: जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायती होणार मालामाल; १६व्या वित्त आयोगाकडून २६,२५४ कोटींचा निधी मंजूर

Feb 04, 2026 | 02:57 PM
Crime News: गुरे बांधून ठेल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा; सिंधुदुर्गमधील धक्कादायक प्रकार

Crime News: गुरे बांधून ठेल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा; सिंधुदुर्गमधील धक्कादायक प्रकार

Feb 04, 2026 | 02:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM