पती-पत्नीमधील घटस्फोटानंतर दोन्ही कुटुंबीयांमध्ये तूफान राडा; लाकडी दांडके, कटरने जबर मारहाण

छत्रपती संभाजीनगर : पती-पत्नीमधील घटस्फोटानंतर दोन्ही कुटुंबीयांमध्ये तूफान राडा झाला. भररस्त्यात एकमेकांना जबर मारहाण करण्यात आली. यात दोन जण जखमी झाले. ही घटना गुरुवारी (दि.३०) दुपारी कामाक्षी चौक परिसरात घडली. या प्रकरणात वरपक्ष व वधूपक्ष अशा दोन्ही गटांकडून एकमेकांविरुद्ध सिटीचौक पोलिस ठाण्यात स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
मोतीकारंजा येथील सय्यद समी सय्यद गणी (वय ४५) यांचा मुलगा सोफीयान याचा विवाह २०२४ मध्ये सना शेख हिच्यासोबत झाला होता. वैवाहिक वाद वाढल्याने गुरुवारी कामाक्षी चौकातील मशिदीत दोघांमध्ये घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण झाली. या वेळी दोन्ही कुटुंबीय उपस्थित होते. सय्यद समी सय्यद गणी यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, घटस्फोटानंतर ते, त्यांचा मुलगा सोफीयान व भाचा सय्यद नदीम मशिदीतून बाहेर पडत असताना शेख जावेद, गुड्ड, वसीम आणि नदीम यांनी त्यांना अडवून मारहाण केली. मध्यस्थीनंतर ते निघाले असता कामाक्षी चौकाजवळ पुन्हा रस्ता अडवून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आली. यावेळी शेख जावेद याने लाकडी दांड्याने मारण्याचा प्रयत्न केला असता फिर्यादीच्या डाव्या हाताला गंभीर दुखापत झाली.
तसेच रेहान यालाही मारहाण करण्यात आल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. दुसरीकडे, बिडकीन येथील नदीम कादर शेख (वय ३६) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, घटस्फोटानंतर ते नातेवाईकांसह जात असताना कामाक्षी चौकात सय्यद रेहान, सय्यद सोफीयान, सय्यद शोएब आणि सय्यद समी यांनी त्यांना अडवून शिवीगाळ करत मारहाण केली. यावेळी सय्यद रेहान याने लाकडी दांडक्याने डोक्यात वार करून जखमी केले, तर जावेद शेख याच्या कपाळावर कटरने वार करुन जखमी केल्याचे फिर्यादीत नमुद करण्यात आले आहे.
स्थानिक नागरिकांनी केली मदत
घटनेदरम्यान परिसरात मोठी गर्दी जमली. स्थानिक नागरिकांनी मध्यस्थी करून जखमींना सोडविले. त्यानंतर सर्वांना घाटी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. कामाक्षी चौकातील या घटनेप्रकरणी सिटीचौक पोलिस ठाण्यात दोन्ही गटांकडून एकमेकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यात शेख जावेद, गुड्डू, वसीम, नदीम आणि सय्यद रेहाने, सय्यद सोफीयान, सय्यद शोएब, सय्यद समी यांचा समावेश आहे.
