पती-पत्नीमधील घटस्फोटानंतर दोन्ही कुटुंबीयांमध्ये तूफान राडा; लाकडी दांडके, कटरने जबर मारहाण

घटस्फोटानंतर ते नातेवाईकांसह जात असताना कामाक्षी चौकात सय्यद रेहान, सय्यद सोफीयान, सय्यद शोएब आणि सय्यद समी यांनी त्यांना अडवून शिवीगाळ करत मारहाण केली.

Updated On: May 03, 2026 | 01:32 PM
छत्रपती संभाजीनगर : पती-पत्नीमधील घटस्फोटानंतर दोन्ही कुटुंबीयांमध्ये तूफान राडा झाला. भररस्त्यात एकमेकांना जबर मारहाण करण्यात आली. यात दोन जण जखमी झाले. ही घटना गुरुवारी (दि.३०) दुपारी कामाक्षी चौक परिसरात घडली. या प्रकरणात वरपक्ष व वधूपक्ष अशा दोन्ही गटांकडून एकमेकांविरुद्ध सिटीचौक पोलिस ठाण्यात स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

मोतीकारंजा येथील सय्यद समी सय्यद गणी (वय ४५) यांचा मुलगा सोफीयान याचा विवाह २०२४ मध्ये सना शेख हिच्यासोबत झाला होता. वैवाहिक वाद वाढल्याने गुरुवारी कामाक्षी चौकातील मशिदीत दोघांमध्ये घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण झाली. या वेळी दोन्ही कुटुंबीय उपस्थित होते. सय्यद समी सय्यद गणी यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, घटस्फोटानंतर ते, त्यांचा मुलगा सोफीयान व भाचा सय्यद नदीम मशिदीतून बाहेर पडत असताना शेख जावेद, गुड्ड, वसीम आणि नदीम यांनी त्यांना अडवून मारहाण केली. मध्यस्थीनंतर ते निघाले असता कामाक्षी चौकाजवळ पुन्हा रस्ता अडवून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आली. यावेळी शेख जावेद याने लाकडी दांड्याने मारण्याचा प्रयत्न केला असता फिर्यादीच्या डाव्या हाताला गंभीर दुखापत झाली.

तसेच रेहान यालाही मारहाण करण्यात आल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. दुसरीकडे, बिडकीन येथील नदीम कादर शेख (वय ३६) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, घटस्फोटानंतर ते नातेवाईकांसह जात असताना कामाक्षी चौकात सय्यद रेहान, सय्यद सोफीयान, सय्यद शोएब आणि सय्यद समी यांनी त्यांना अडवून शिवीगाळ करत मारहाण केली. यावेळी सय्यद रेहान याने लाकडी दांडक्याने डोक्यात वार करून जखमी केले, तर जावेद शेख याच्या कपाळावर कटरने वार करुन जखमी केल्याचे फिर्यादीत नमुद करण्यात आले आहे.

स्थानिक नागरिकांनी केली मदत

घटनेदरम्यान परिसरात मोठी गर्दी जमली. स्थानिक नागरिकांनी मध्यस्थी करून जखमींना सोडविले. त्यानंतर सर्वांना घाटी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. कामाक्षी चौकातील या घटनेप्रकरणी सिटीचौक पोलिस ठाण्यात दोन्ही गटांकडून एकमेकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यात शेख जावेद, गुड्डू, वसीम, नदीम आणि सय्यद रेहाने, सय्यद सोफीयान, सय्यद शोएब, सय्यद समी यांचा समावेश आहे.

Published On: May 03, 2026 | 01:32 PM

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा 'या' पदार्थांचा समावेश

CSK Vs SRH Live: आज 'थाला' खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला 'हा' निर्णय

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

