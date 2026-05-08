Matheran News : रस्त्यांसाठी वन जमीन देण्याचा निर्णय; डोंगरातील आदिवासी वाड्यांची विकासाकडे वाटचाल

कर्जत तालुक्यातील माथेरानचे डोंगर रांगेत असलेल्या आदिवासी वाड्यांच्या रस्त्याला वन विभाग जमीन देत नव्हते. जैतू पारधी आणि गणेश पारधी हे वन विभागाच्या कार्यालयाच्या बाहेर आत्मदहन करणार होते.वन विभागाचे रायगड जिल्हा उपवन संरक्षक राहुल पाटील यांच्याकडे प्रस्ताव पोहचल्यावर त्यांच्या कडून माथेरान डोंगरातील माणगाव ग्रामपंचायत मधील वन जमिनीचा प्रस्तावाला मंजुरी दिले.हा प्रस्ताव २२ एप्रिल रोजी कर्जत येथून पनवेल आणि पनवेल येथून पुढे अलिबाग असा प्रवास करीत उपवन संरक्षक यांच्या कार्यालयात पोहचला होता.हा प्रस्ताव रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यकतेखाली असलेल्या समिती पुढे ठेवण्यात आल्यानंतर मंजूर झाला आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून काम मंजूर करण्यात आला असून कर्जत कल्याण राज्य मार्ग ७६ ते जुम्मापट्टी हा मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून मंजूर आहे.हा रस्ता तीन ग्रामपंचायत मधून जात असून रस्त्याच्या कामाला किरवली पासून सुरुवात झालेली आहे.माणगाव तर्फे वरेडी ग्रामपंचायत मधील मौजे बेकरे गाव हद्दीतील वन जमिनीचे कंपार्टमेंट नंबर ५१ मधील सर्वे नंबर १०२,१०१,९७ मधील पाच प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत.त्यात १६८६ मीटर वन जमीन रस्त्यासाठी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.हा रस्ता तीन मीटर रुंद राहणार असून ०.५०५८ हेक्टर जमीन वन जमीन रस्ता बनविण्यासाठी दिली आहे.या रस्त्याचे कामाचे भूमिपूजन माणगाव तर्फे वरेडी ग्रामपंचायत मधील बेकरेवाडी येथे करण्यात आले.
रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन प्रसंगी गेली अनेक वर्षे रस्ता व्हावा म्हणून पाठपुरावा करणारे आणि आरपारची लढाई म्हणून रस्त्यासाठी आत्मदहन करण्याची तयारी करणारे आदिवासी कार्यकर्ते जैतु पारधी,गणेश पारधी यांच्यासह स्थानिक आदिवासी लोकांनी गर्दी केली होती.रायगड जिल्हा अध्यक्ष ठाकुर समाज संघटनेचे अध्यक्ष मालू निरहुडा,तसेच बाळु भगत,दत्तात्रय निरगुडे, झिमा शिंगाडे,जेष्ठ नागरिक बुधाजी निरगुडे,हरिश्चंद्र पारधी,सदु पारधी ,चाहु पारधी लहु शिंगाडे, मंगल पारधी, लक्ष्मण सांबरी,चंद्रकांत सांबरी, मंगेश निरगुडे,तुषार पारधी , जयेंद्र निरगुडे,चंद्राबाई पारधी, संगिता शिंगाडे ,कैलास शिंगाडे, व पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ यांनी गुलाल उधळवून जल्लोष साजरा केला. दरम्यान, भूमिपूजन प्रसंगी सर्वांनी पाच किलोमीटर लांबीचा रस्ता पावसाळ्या पूर्वी तयार व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
