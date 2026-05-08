Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Raigad »
  • Matheran News Decision To Provide Forest Land For Roads Tribal Villages In The Mountains Move Towards Development

Matheran News : रस्त्यांसाठी वन जमीन देण्याचा निर्णय; डोंगरातील आदिवासी वाड्यांची विकासाकडे वाटचाल

Matheran News : अनेक वर्षे रखडलेल्या या रस्त्याच्या कामाला वन विभागाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर झाली आहे.वन जमीन मधून रस्ता तयार करण्यास परवानगी मिळत नसल्याने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास यंत्रणेला रस्त्याचे काम करता येत नव्हते

Updated On: May 08, 2026 | 06:52 PM
Matheran News

रस्त्यांसाठी वन जमीन देण्याचा निर्णय; डोंगरातील आदिवासी वाड्यांची विकासाकडे वाटचाल

Follow Us:
Follow Us:
  • रस्त्यांसाठी वन जमीन देण्याचा निर्णय;
  • डोंगरातील आदिवासी वाड्यांची विकासाकडे वाटचाल
माथेरान/संतोष पेरणे : माथेरान डोंगर रांगेत असलेल्या आदिवासी वाड्यांच्या रस्त्यांसाठी वन जमीन देण्याचा निर्णय झाला आहे.अनेक वर्षे रखडलेल्या या रस्त्याच्या कामाला वन विभागाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर झाली आहे.वन जमीन मधून रस्ता तयार करण्यास परवानगी मिळत नसल्याने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास यंत्रणेला रस्त्याचे काम करता येत नव्हते.मात्र दोन आदिवासी कार्यकर्त्यांनी आत्मदहन करण्याचा इशारा दिल्यानंतर वन विभागाने जमीन देण्यास परवानगी दिली.त्यानंतर अखेर रस्त्याचे काम सुरू झाले असून मे महिन्यात पाच किलोमीटर रस्त्याचे काम पूर्ण करावे अशी अपेक्षा आदिवासी लोकांनी केली आहे.

कर्जत तालुक्यातील माथेरानचे डोंगर रांगेत असलेल्या आदिवासी वाड्यांच्या रस्त्याला वन विभाग जमीन देत नव्हते. जैतू पारधी आणि गणेश पारधी हे वन विभागाच्या कार्यालयाच्या बाहेर आत्मदहन करणार होते.वन विभागाचे रायगड जिल्हा उपवन संरक्षक राहुल पाटील यांच्याकडे प्रस्ताव पोहचल्यावर त्यांच्या कडून माथेरान डोंगरातील माणगाव ग्रामपंचायत मधील वन जमिनीचा प्रस्तावाला मंजुरी दिले.हा प्रस्ताव २२ एप्रिल रोजी कर्जत येथून पनवेल आणि पनवेल येथून पुढे अलिबाग असा प्रवास करीत उपवन संरक्षक यांच्या कार्यालयात पोहचला होता.हा प्रस्ताव रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यकतेखाली असलेल्या समिती पुढे ठेवण्यात आल्यानंतर मंजूर झाला आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून काम मंजूर करण्यात आला असून कर्जत कल्याण राज्य मार्ग ७६ ते जुम्मापट्टी हा मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून मंजूर आहे.हा रस्ता तीन ग्रामपंचायत मधून जात असून रस्त्याच्या कामाला किरवली पासून सुरुवात झालेली आहे.माणगाव तर्फे वरेडी ग्रामपंचायत मधील मौजे बेकरे गाव हद्दीतील वन जमिनीचे कंपार्टमेंट नंबर ५१ मधील सर्वे नंबर १०२,१०१,९७ मधील पाच प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत.त्यात १६८६ मीटर वन जमीन रस्त्यासाठी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.हा रस्ता तीन मीटर रुंद राहणार असून ०.५०५८ हेक्टर जमीन वन जमीन रस्ता बनविण्यासाठी दिली आहे.या रस्त्याचे कामाचे भूमिपूजन माणगाव तर्फे वरेडी ग्रामपंचायत मधील बेकरेवाडी येथे करण्यात आले.

Matheran News : पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी; पार्कींगसाठी नवी व्यवस्था; वाहतूक कोंडींचा प्रश्न कायमचा मिटला

रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन प्रसंगी गेली अनेक वर्षे रस्ता व्हावा म्हणून पाठपुरावा करणारे आणि आरपारची लढाई म्हणून रस्त्यासाठी आत्मदहन करण्याची तयारी करणारे आदिवासी कार्यकर्ते जैतु पारधी,गणेश पारधी यांच्यासह स्थानिक आदिवासी लोकांनी गर्दी केली होती.रायगड जिल्हा अध्यक्ष ठाकुर समाज संघटनेचे अध्यक्ष मालू निरहुडा,तसेच बाळु भगत,दत्तात्रय निरगुडे, झिमा शिंगाडे,जेष्ठ नागरिक बुधाजी निरगुडे,हरिश्चंद्र पारधी,सदु पारधी ,चाहु पारधी लहु शिंगाडे, मंगल पारधी, लक्ष्मण सांबरी,चंद्रकांत सांबरी, मंगेश निरगुडे,तुषार पारधी , जयेंद्र निरगुडे,चंद्राबाई पारधी, संगिता शिंगाडे ,कैलास शिंगाडे, व पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ यांनी गुलाल उधळवून जल्लोष साजरा केला. दरम्यान, भूमिपूजन प्रसंगी सर्वांनी पाच किलोमीटर लांबीचा रस्ता पावसाळ्या पूर्वी तयार व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

Karjat News : टाटा पॉवर कंपनीमधील नवीन प्रकल्पाचे सुरुंग स्फोट; आदिवासी ग्रामस्थ जगतायच भितीच्या छायेत

Web Title: Matheran news decision to provide forest land for roads tribal villages in the mountains move towards development

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 06:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?
2

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
3

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
4

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM