Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Health »
  • 86 Year Old Woman Gets Reborn Starts Walking A Day After Hip Fracture Surgery

86 वर्षीय महिलेला मिळाला पुनर्जन्म ; हिप फ्रॅक्चर शस्त्रक्रियेनंतर एका दिवसात चालण्यास सुरुवात

घरात पडल्यामुळे मांडीच्या हाडाच्या मानेचे फ्रॅक्चर (फ्रॅक्चर नेक ऑफ फेमर) झालेल्या ८६ वर्षीय महिलेवर मुंबई सेंट्रल येथील वॉकहार्ट हॉस्पिटलमध्ये यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली आणि शस्त्रक्रियेनंतर अवघ्या २४ तासांत त्या च

Updated On: May 08, 2026 | 06:42 PM
86 वर्षीय महिलेला मिळाला पुनर्जन्म ; हिप फ्रॅक्चर शस्त्रक्रियेनंतर एका दिवसात चालण्यास सुरुवात
Follow Us:
Follow Us:

 

  • 86 वर्षीय महिलेला मिळाला पुनर्जन्म
  • हिप फ्रॅक्चर शस्त्रक्रियेनंतर एका दिवसात चालण्यास सुरुवात
मुंबई : घरात पडल्यामुळे मांडीच्या हाडाच्या  फ्रॅक्चर (फ्रॅक्चर नेक ऑफ फेमर) झालेल्या ८६ वर्षीय महिलेवर मुंबई सेंट्रल येथील वॉकहार्ट हॉस्पिटलमध्ये यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली आणि शस्त्रक्रियेनंतर अवघ्या २४ तासांत त्या चालू लागल्या. ही शस्त्रक्रिया वरिष्ठ सल्लागार ऑर्थोपेडिक मिनिमल इन्व्हेसिव्ह / रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट आणि स्पोर्ट्स मेडिसिन तज्ज्ञ डॉ. गझनफर पटेल यांनी केली. अतिरिक्त शस्त्रक्रियात्मक गुंतागुंती असूनही ही प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडली.

वैद्यकीय तपासणी आणि इमेजिंगद्वारे रुग्णाला हिप फ्रॅक्चर असल्याचे निदान झाले. वृद्ध व्यक्तींमध्ये ही गंभीर दुखापत मानली जाते आणि हालचाल पुन्हा सुरू करण्यासाठी बहुधा शस्त्रक्रियेची आवश्यकता असते. मात्र, डॉक्टरांना गुडघ्यात गंभीर ‘व्हॅल्गस डिफॉर्मिटी’ (आत वाकलेली रचना) आणि तीव्र ऑस्टिओपोरोसिस असल्याचेही आढळून आले, ज्यामुळे शस्त्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची बनली आणि इम्प्लांट अस्थिरता तसेच इतर गुंतागुंतींचा धोका वाढला.अशा प्रकारच्या कमजोर हाडांमुळे हिप रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रियेदरम्यान इम्प्लांट डिसलोकेशन, इम्प्लांटभोवती फ्रॅक्चर आणि सांधा स्थिर ठेवण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

वाढत्या पाऱ्यासह प्रदूषणाचा दुहेरी फटका! श्वसनविकार आणि Skin Allergy पासून कसं वाचायचं? तज्ज्ञांचा सल्ला

या सर्व आव्हानांनंतरही, शस्त्रक्रिया पथकाने प्रगत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने हिप प्रोस्थेसिस यशस्वीपणे बसवले आणि इम्प्लांट स्थिर राहील याची काळजी घेत गुंतागुंत कमी करण्याचा प्रयत्न केला. शस्त्रक्रियेनंतर लगेचच पुनर्वसन प्रक्रियेअंतर्गत रुग्णाला हालचालीस सुरुवात करण्यात आली.

विशेष म्हणजे, शस्त्रक्रियेनंतरच्या पहिल्याच दिवशी रुग्ण उभ्या राहून चालू लागल्या, ज्यामुळे त्यांची पुनर्प्राप्ती सकारात्मक दिशेने होत असल्याचे दिसून आले. हिप फ्रॅक्चरसोबतच त्यांच्या डाव्या पायावरील न भरून येणाऱ्या जखमेवरही उपचार सुरू असून पुनर्वसनासोबत त्याचे व्यवस्थापन केले जात आहे.

डॉ. गझनफर पटेल म्हणाले, “वृद्ध रुग्णांमधील हिप फ्रॅक्चर अनेकदा इतर विकृती किंवा सहव्याधींमुळे अधिक गुंतागुंतीचे असतात, ज्यामुळे शस्त्रक्रियेचा धोका वाढतो. या प्रकरणात व्हॅल्गस गुडघा विकृती आणि तीव्र ऑस्टिओपोरोसिसमुळे प्रक्रिया अधिक आव्हानात्मक होती. मात्र, योग्य नियोजन आणि अचूक शस्त्रक्रियेमुळे आम्ही स्थिर परिणाम साध्य करू शकलो. लवकर हालचाल सुरू करणे हे पुनर्प्राप्तीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून त्यामुळे गुंतागुंतींचा धोका कमी होतो.”

डॉक्टरांच्या मते, वृद्ध रुग्णांमध्ये हिप फ्रॅक्चरच्या प्रकरणांमध्ये वेळेवर शस्त्रक्रिया आणि नियोजित पुनर्वसन अत्यंत आवश्यक असते, कारण दीर्घकाळ हालचाल न झाल्यास संसर्ग, रक्ताच्या गाठी आणि स्वावलंबन गमावण्यासारख्या गंभीर गुंतागुंती उद्भवू शकतात.हे प्रकरण दाखवून देते की प्रगत शस्त्रक्रिया कौशल्य आणि वेळेवर उपचार यांच्या मदतीने, अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि उच्च जोखमीच्या परिस्थितीतही वृद्ध रुग्णांना पुन्हा जलद हालचालक्षम बनवता येते.

वर्षाच्या बाराही महिने सर्दी होऊन नाकातून पाणी येते? मग आजच आहारातून काढून टाका ‘हे’ पदार्थ, सर्दी वाढण्यास ठरतात कारणीभूत

Web Title: 86 year old woman gets reborn starts walking a day after hip fracture surgery

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 06:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा
1

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स
2

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक
3

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन
4

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM