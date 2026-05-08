कॅबिनेट मंत्र्याच्या खासगी स्विय सहाय्यक फरार; शोधासाठी पोलिसांची दोन पथके नियुक्त

विजय धुलचंद कारंडे (वय ४०) असे फरार आरोपीचे नाव असून, त्याच्या ३० वर्षीय पत्नीने याप्रकरणी तक्रार दिली आहे. ही घटना ३० एप्रिल रोजी रात्री आठच्या सुमारास पुण्यातील क्वीन्स गार्डन परिसरातील त्यांच्या राहत्या घरी घडली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मोबाइलमधील चॅटिंगवरून दोघांमध्ये वाद झाला होता. या वादानंतर संतापलेल्या कारंडे याने पत्नीचा गळा दाबून तिला ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. मारहाणीत महिला जखमी झाली आहे. या प्रकरणात सुरुवातीला अहिल्यानगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर झिरो एफआयआरद्वारे प्रकरण कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आले आहे.
कोरेगाव पार्क पोलिसांनी आरोपीच्या शोधासाठी दोन पथके नियुक्त केली आहेत. एक पथक आरोपीच्या श्रीगोंदा येथील मुळगावी जाऊन आले, तर दुसरे पथक मुंबईतील त्याच्या कामाच्या ठिकाणी चौकशीसाठी गेले होते. तपासादरम्यान आरोपीने त्याचे दोन्ही मोबाइल श्रीगोंदा येथील घरीच ठेवून फरार झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे तांत्रिक तपासाद्वारे त्याचे लोकेशन मिळवण्यात पोलिसांना अडचणी येत आहेत. पोलिसांकडून आरोपीचा शोध सुरू असून, विविध ठिकाणी चौकशी आणि तपास सुरू असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली.
