नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी

नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या करण्यात आल्या असून अनेक अधिकाऱ्यांना नवी जबाबदारी देण्यात आली आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 09:21 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

सावन वैश्य | नवी मुंबई:- नवी मुंबई पोलीस खात्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या झाल्या आहेत. यातील काही अधिकारी हे मुंबई तर एका अधिकाऱ्याची महामार्ग सुरक्षा रायगड, तर एका अधिकाऱ्याची छत्रपती संभाजीनगर येथे बदली करण्यात आली आहे. तर अपर पोलीस आयुक्त दीपक साकोरे यांना नवी मुंबईचे सह पोलीस आयुक्त करत पदोन्नती देण्यात आली आहे. तसेच सी के मीना यांची विशेष पोलीस महानिरीक्षक कोकण परिक्षेत्र ची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होणार, अशा चर्चांना उधाण आल होत. मात्र आता त्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. अखेर नवी मुंबई पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. सह पोलीस आयुक्त संजय येनपुरे यांची विशेष पोलीस महानिरीक्षक व्हीआयपी सुरक्षा पदी वर्णी लागली आहे. तर अपर पोलीस आयुक्त दीपक साकोरे यांना शासनाने सह पोलीस आयुक्त पदी पदोन्नती देत नवी मुंबईत कायम ठेवले आहे. पोलीस महासंचालक कार्यालयात कार्यरत असलेले विजय खरात यांना नवी मुंबई पोलीस उपयुक्त पदाचा पदभार दिला आहे. तर परिमंडळ 1 चे उपायुक्त पंकज डहाणे यांची मुंबई पोलीस उपायुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. रायगड राज्य महामार्ग सुरक्षा चे पोलीस अधीक्षक तानाजी चिखले यांना 112 ची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तर प्रकटीकरण 1 चे उपायुक्त विशाल ठाकूर यांची नवी मुंबई पोलीस उपायुक्त म्हणून नेमणूक केली आहे. तसेच राज्य गुप्तवार्ताचे उपायुक्त म्हणून नियुक्त असलेले योगेश चव्हाण आता नवी मुंबई उपायुक्त म्हणून कामकाज पाहणार आहेत. तर अन्न व औषध प्रशासन चे कामकाज पाहणारे पोलीस अधीक्षक, आता नवी मुंबई उपायुक्त म्हणून जबाबदारी पार पाडणार आहेत. नवी मुंबई वाहतूक विभागाचे उपायुक्त म्हणून तिरुपती काकडे यांनी जबाबदारी पार पाडली होती. त्यांच्याकडे आता राज्य महामार्ग सुरक्षा रायगडचे पोलीस अधीक्षक म्हणून धुरा सोपवण्यात आली आहे. तर परिमंडळ 3 चे उपायुक्त म्हणून कामकाज पाहणारे प्रशांत मोहिते, हे आता उपायुक्त छत्रपती संभाजी नगर म्हणून जबाबदारी पार पाडणार आहेत. तर सी के मीना यांना विशेष पोलीस महानिरीक्षक कोकण परीक्षेत्र देण्यात आलं आहे.

पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांच्या नेतृत्वाखाली शहरात शांतता कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करण्यात आले. आणि त्यांचे प्रयत्न विशेषता यशस्वी देखील झाले आहेत. मात्र काही ठिकाणी गुन्ह्यांचं प्रमाण हे कमी होण्याचं नाव घेत नाही. आता नवनियुक्त अधिकाऱ्यांची आयुक्त मिलिंद भारंबे हे कोणकोणत्या ठिकाणी वर्णी लावतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेलं आहे. जेणेकरून शहरातील गुन्हेगारीचं समूळ उच्चाटन करून, शहर अधिक शांततामय राहून नागरिक कायद्याच्या चौकटीत गुण्यागोविंदाने राहतील.

Published On: May 15, 2026 | 09:21 PM

पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

May 16, 2026 | 02:35 AM
आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

May 16, 2026 | 12:30 AM
LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

May 15, 2026 | 11:16 PM
IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

May 15, 2026 | 10:27 PM
Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

May 15, 2026 | 10:16 PM
अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

May 15, 2026 | 09:38 PM
CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

May 15, 2026 | 09:29 PM

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM