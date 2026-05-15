Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

इथेनॉल आले नसते तर साखर कारखाने बंद पडले असते- नितीन गडकरी

जर इथेनॉल आले नसते तर राज्यातील आणि देशातील अनेक साखर कारखाने बंद पडले असते असे स्पष्ट मत केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.

Updated On: May 15, 2026 | 09:18 PM
Nitin Gadkari,

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना आबासाहेब वीर पुरस्कार प्रदान करताना रामराजे नाईक निंबाळकर उदयनराजे भोसले, शिवेंद्रसिंहराजे निंबाळकर, मकरंद पाटील, नितीन पाटील आदी मान्यवर

Follow Us:
Follow Us:

सातारा दि १५ ( प्रतिनिधी ): भविष्यात उसापासून ऊर्जा निर्मितीवर भर द्यावा लागणार आहे. दिवसेंदिवस साखर कारखानदारीला विविध समस्या व अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.सर्वांना गोड असणारी साखर कारखान्यांसाठी मात्र कडू ठरत आहे. जर इथेनॉल आले नसते तर राज्यातील आणि देशातील अनेक साखर कारखाने बंद पडले असते असे स्पष्ट मत केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.

साताऱ्यातील किसन वीर साखर कारखाना येथे रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या हस्ते आबासाहेब वीर पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर गडकरी बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले खासदार उदयनराजे भोसले खासदार नितीन पाटील, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजू भोसले आदी मान्यवर उपस्थित होते. सन्मानपत्र रुपये एक लाख रोख व पुष्पगुच्छ असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे. उपाध्यक्ष प्रमोद शिंदे यांनी प्रास्ताविक, कारखान्याचे अध्यक्ष मकरंद पाटील यांनी स्वागत केले.

आज इथेनॉल’ची निर्मिती झाल्यामुळे साखर कारखान्यांना नवसंजीवनी मिळत आहे. इंधनामध्ये इथेनॉलचा वापर वाढविण्यासाठी मी आग्रही आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन वाचविले जाईल. खाजगी इंधनाच्या कंपन्यांनाही इथेनॉल वापर करण्यासाठी सांगण्यात आले आहे. इथेनॉल चा शोध लागला नसता तर आज राज्यासह देशातील अनेक साखर कारखाने बंद पडले असते. इथेनॉलची गरज खूप जास्त असल्यामुळे साखरेपेक्षा इथेनॉल उत्पादनावर भर द्यावा लागेल असे देखील त्यांनी म्हटले आहे.

“गडकरी मुख्यमंत्री असते तर…” प्रणिती शिंदे यांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात चर्चा

इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी आम्ही खूप उपाय केले आहेत . बायो इथेनॉलवर चालणाऱ्या पावर जनरेटर सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून इथेनॉलची गरज भागवण्यासाठी नियोजन करण्याची उद्योगासाठी वेळ असल्याचे देखील त्यांनी म्हटले. तसेच भारतामध्ये फॅक्स इंजिन सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती त्यांनी देताना म्हटले की, दुचाकी निर्मिती कंपन्यांना आधीच फ्लेक्स इंजिन बनवायला सुरुवात केली आहे.

महाराष्ट्राच्या सहकारी चळवळीबद्दल दिल्लीत चांगले बोलले जात नाही. मात्र आता केंद्र सरकारचे धोरण बदलले जात असून शेतकरी हा अन्नदाता न राहता ऊर्जादाता ही होत आहे. तंत्रज्ञान आणि ए आय च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनीही नवीन उत्पादने घेण्याबरोबरच शेतीतील उत्पादन खर्च कमी करून जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्यावर भर द्यायला हवा असे त्यांनी सांगितले. एकरी किमान शंभर टन ऊस उत्पादित व्हायला हवा. शेती उत्पादनांबरोबरच इतर टाकाऊ वस्तु पासून ही आपण नवनवीन शोध लावत आहोत. पाणी हे भविष्य आहे.पाणी संवर्धनाची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

हायड्रोजन सीएनजी आदी अनेक उपपदार्थ निर्मिती करून साखर कारखान्यांना नव संजीवनी द्यावी लागेल असेही त्यांनी सांगितलं. शेती उत्पादनात आपण अग्रेसर असतो तरी कोणताही शेतीचा भाव आपण ठरवत नाही. इतर देश तो भाव ठरवतात. भारताचे धोरण ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने नाही तर ते शहरी करणाच्या बाजूने असल्याने आपल्या शेती उत्पादनाला भाव मिळण्यास मर्यादा येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.पुणे कोल्हापूर आणि पुणे बेंगलोर हे नवीन रस्ते आपण प्रस्तावित करत आहोत. पुण्याहून एक तासात साताऱ्याला पोहोचता येईल. पुण्यात लवकरच तीन वर्ष उड्डाणपूल बांधण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले.

SIR अभियानासाठी ‘या’ काँग्रेस नेत्याची राज्य समन्वयकपदी नियुक्ती

Web Title: Sugar factories will closed if ethenol didnt made says nitin gadkari

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 09:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“गडकरी मुख्यमंत्री असते तर…” प्रणिती शिंदे यांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात चर्चा
1

“गडकरी मुख्यमंत्री असते तर…” प्रणिती शिंदे यांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात चर्चा

पंढरीची वाट झाली सुखकर, पालखी मार्गाचे 80 टक्के काम पूर्ण; वारकऱ्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका अन् लिफ्टची सुविधा
2

पंढरीची वाट झाली सुखकर, पालखी मार्गाचे 80 टक्के काम पूर्ण; वारकऱ्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका अन् लिफ्टची सुविधा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
इथेनॉल आले नसते तर साखर कारखाने बंद पडले असते- नितीन गडकरी

इथेनॉल आले नसते तर साखर कारखाने बंद पडले असते- नितीन गडकरी

May 15, 2026 | 09:18 PM
NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

May 15, 2026 | 09:17 PM
SUV प्रेमी भारतीयांमध्ये अजूनही का आहे Maruti Suzuki Dzire इतकी लोकप्रिय?

SUV प्रेमी भारतीयांमध्ये अजूनही का आहे Maruti Suzuki Dzire इतकी लोकप्रिय?

May 15, 2026 | 09:10 PM
Rohit Pawar: जनाई-शिरसाई योजनेसाठी रोहित पवार ‘ॲक्शन मोड’वर! सिंचन भवनात अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक

Rohit Pawar: जनाई-शिरसाई योजनेसाठी रोहित पवार ‘ॲक्शन मोड’वर! सिंचन भवनात अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक

May 15, 2026 | 08:29 PM
Solapur News: शाळा, आरोग्य केंद्र व पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सुविधा पुरवा, जिल्हा परिषदेच्या सभेत सदस्य आक्रमक

Solapur News: शाळा, आरोग्य केंद्र व पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सुविधा पुरवा, जिल्हा परिषदेच्या सभेत सदस्य आक्रमक

May 15, 2026 | 08:18 PM
Recipe : कलिंगडापासून नाही तर या कच्च्या फळापासून तयार करा रंगीबेरंगी सर्वांच्या आवडीची ‘टूटी-फ्रूटी’

Recipe : कलिंगडापासून नाही तर या कच्च्या फळापासून तयार करा रंगीबेरंगी सर्वांच्या आवडीची ‘टूटी-फ्रूटी’

May 15, 2026 | 08:15 PM
SIR अभियानासाठी ‘या’ काँग्रेस नेत्याची राज्य समन्वयकपदी नियुक्ती

SIR अभियानासाठी ‘या’ काँग्रेस नेत्याची राज्य समन्वयकपदी नियुक्ती

May 15, 2026 | 08:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM