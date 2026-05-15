Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Neet Paper Leak Mastermind Nabbed By Cbi Former Professor Arrested In Pune

NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

NEET पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयने मुख्य सूत्रधार पी.व्ही. कुलकर्णीला पुण्यातून अटक केली आहे. प्रश्नपत्रिका लीक करण्यासाठी त्याने पुण्यात विशेष क्लास घेतल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 09:19 PM
NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश
Follow Us:
Follow Us:

 

  • NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात!
  • पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक
  • रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश
NEET Paper Leak: देशातील सर्वात मोठी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा असलेल्या ‘NEET-UG 2026’ च्या पेपरफुटी प्रकरणात CBI ला एक मोठे आणि निर्णायक यश मिळाले आहे. या संपूर्ण घोटाळ्याचा कथित सूत्रधार असलेल्या पी.व्ही. कुलकर्णी याला CBI ने अटक केली आहे. CBI च्या तपासातून समोर आलेल्या बाबींमुळे NTA च्या सुरक्षा नियमावली आणि परीक्षा पद्धतींबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अटक करण्यात आलेला आरोपी पी.व्ही. कुलकर्णी हा स्वतः NTA च्या परीक्षा यंत्रणेचा एक अविभाज्य भाग होता; या पदावर असल्यामुळे त्याला गोपनीय प्रश्नपत्रिकांपर्यंत थेट पोहोच मिळत असे.

आरोपी लातूरचा रहिवासी

तपास यंत्रणेनुसार, मुख्य आरोपी पी.व्ही. कुलकर्णी हा मूळचा लातूरचा रहिवासी असून, तो लातूर येथील प्रतिष्ठित ‘दयानंद महाविद्यालया’त रसायनशास्त्राचा माजी प्राध्यापक होता. अटक करण्यात आली त्यावेळी, तो या पदावरून निवृत्त झाला होता आणि पुण्यात रसायनशास्त्राचे व्याख्याता म्हणून कार्यरत होता. या प्रकरणाच्या संदर्भात १४ मे २०२६ रोजी अटक करण्यात आलेल्या मनीषा वाघमारे या महिला आरोपीची CBI ने कसून चौकशी केली असता, त्यादरम्यान कुलकर्णीचे नाव समोर आले. या माहितीच्या आधारे, CBI ने कुलकर्णीला ताब्यात घेण्यासाठी सापळा रचला; दीर्घ चौकशीनंतर त्याला रीतसर अटक करण्यात आली.

घरीच घेण्यात आला विशेष शिकवणी वर्ग

CBI च्या तपासातून या रॅकेटच्या कार्यपद्धतीचा पर्दाफाश झाला आहे. एप्रिल २०२६ च्या शेवटच्या आठवड्यात म्हणजेच NEET परीक्षा होण्याच्या अवघ्या काही दिवस आधी कुलकर्णीने मनीषा वाघमारेच्या मदतीने, मोठी रक्कम मोजण्याची तयारी असलेल्या विद्यार्थ्यांचा एक गट जमवला. त्यानंतर, पुण्यातील कुलकर्णीच्या खाजगी निवासस्थानी एक विशेष शिकवणी वर्ग आयोजित करण्यात आला.

Big Breaking: 21 जून रोजी होणार NEET UG Re Exam, तारखेची झाली घोषणा

या सत्रादरम्यान, कुलकर्णीने विद्यार्थ्यांना थेट तेच प्रश्न लिहून दिले, जे परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेत विचारले जाणार होते; यासोबतच त्याने त्या प्रश्नांचे पर्याय आणि त्यांची अचूक उत्तरेही विद्यार्थ्यांना सांगितली. विद्यार्थ्यांनी हे प्रश्न आपल्या वहीत अत्यंत बारकाईने लिहून घेतले आणि ते पूर्णपणे पाठ करून टाकले. नंतर, जेव्हा तपास पथकांनी या साहित्याची पडताळणी केली, तेव्हा त्यांच्या असे निदर्शनास आले की, या वहीमध्ये नोंदवलेले प्रश्न ३ मे २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या NEET-UG परीक्षेतील प्रत्यक्ष प्रश्नांशी १००% तंतोतंत जुळत होते.

देशव्यापी धाडी

शिक्षण मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या उच्च शिक्षण विभागाने केलेल्या लेखी तक्रारीनंतर, १२ मे २०२६ रोजी गुन्हा दाखल झाल्यापासून, CBI ची विशेष पथके या तपासासाठी अहोरात्र कार्यरत आहेत. गेल्या २४ तासांत, CBI ने देशभरातील अनेक संशयित ठिकाणांवर धाडी टाकल्या आहेत. या मोहिमांदरम्यान, मोठ्या प्रमाणात डिजिटल पुरावे, महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले असून, ते फॉरेन्सिक विश्लेषणासाठी पाठवण्यात आले आहेत.

कुलकर्णीच्या अटकेपूर्वीच, तपास यंत्रणेने जयपूर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे आणि अहिल्यानगर येथून अन्य सात आरोपींना अटक केली होती. यापैकी पाच आरोपी सध्या पोलीस कोठडीत आहेत, तर दोघांना ‘ट्रान्झिट रिमांड’वर दिल्लीला नेले जात आहे. पेपरफुटीचा मूळ स्रोत आणि यामध्ये सहभागी असलेले मध्यस्थ यांची ओळख पटली असल्याचा दावा CBI ने केला आहे; तसेच, या रॅकेटशी संबंधित आणखी काही बडे मासे लवकरच उघडकीस येतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

NEET Paper Leak : Atul Kulkarni यांनी सरकारला लगावला टोला! NEET पेपरफुटीवर केली Sarcastic Post; “गाळलेल्या जागा…”

Web Title: Neet paper leak mastermind nabbed by cbi former professor arrested in pune

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 09:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rohit Pawar: जनाई-शिरसाई योजनेसाठी रोहित पवार ‘ॲक्शन मोड’वर! सिंचन भवनात अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक
1

Rohit Pawar: जनाई-शिरसाई योजनेसाठी रोहित पवार ‘ॲक्शन मोड’वर! सिंचन भवनात अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक

परमबीर सिंह यांच्या जामीनावर प्रश्नचिन्ह; एस्प्लनेड कोर्टाकडून CBI ला नोटीस
2

परमबीर सिंह यांच्या जामीनावर प्रश्नचिन्ह; एस्प्लनेड कोर्टाकडून CBI ला नोटीस

नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट; सीबीआयने लातुरातून निवृत्त प्राध्यपकाला घेतले ताब्यात
3

नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट; सीबीआयने लातुरातून निवृत्त प्राध्यपकाला घेतले ताब्यात

Big Breaking: 21 जून रोजी होणार NEET UG Re Exam, तारखेची झाली घोषणा
4

Big Breaking: 21 जून रोजी होणार NEET UG Re Exam, तारखेची झाली घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
इथेनॉल आले नसते तर साखर कारखाने बंद पडले असते- नितीन गडकरी

इथेनॉल आले नसते तर साखर कारखाने बंद पडले असते- नितीन गडकरी

May 15, 2026 | 09:18 PM
NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

May 15, 2026 | 09:17 PM
SUV प्रेमी भारतीयांमध्ये अजूनही का आहे Maruti Suzuki Dzire इतकी लोकप्रिय?

SUV प्रेमी भारतीयांमध्ये अजूनही का आहे Maruti Suzuki Dzire इतकी लोकप्रिय?

May 15, 2026 | 09:10 PM
Solapur News: शाळा, आरोग्य केंद्र व पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सुविधा पुरवा, जिल्हा परिषदेच्या सभेत सदस्य आक्रमक

Solapur News: शाळा, आरोग्य केंद्र व पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सुविधा पुरवा, जिल्हा परिषदेच्या सभेत सदस्य आक्रमक

May 15, 2026 | 08:18 PM
Recipe : कलिंगडापासून नाही तर या कच्च्या फळापासून तयार करा रंगीबेरंगी सर्वांच्या आवडीची ‘टूटी-फ्रूटी’

Recipe : कलिंगडापासून नाही तर या कच्च्या फळापासून तयार करा रंगीबेरंगी सर्वांच्या आवडीची ‘टूटी-फ्रूटी’

May 15, 2026 | 08:15 PM
SIR अभियानासाठी ‘या’ काँग्रेस नेत्याची राज्य समन्वयकपदी नियुक्ती

SIR अभियानासाठी ‘या’ काँग्रेस नेत्याची राज्य समन्वयकपदी नियुक्ती

May 15, 2026 | 08:14 PM
Birthday Special : अनसूयाच्या भूमिकेबाबत चाहत्यांमध्ये चर्चांना उधाण! ‘Leelawati’ म्हणून केली ओळख

Birthday Special : अनसूयाच्या भूमिकेबाबत चाहत्यांमध्ये चर्चांना उधाण! ‘Leelawati’ म्हणून केली ओळख

May 15, 2026 | 08:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM