NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

तपास यंत्रणेनुसार, मुख्य आरोपी पी.व्ही. कुलकर्णी हा मूळचा लातूरचा रहिवासी असून, तो लातूर येथील प्रतिष्ठित ‘दयानंद महाविद्यालया’त रसायनशास्त्राचा माजी प्राध्यापक होता. अटक करण्यात आली त्यावेळी, तो या पदावरून निवृत्त झाला होता आणि पुण्यात रसायनशास्त्राचे व्याख्याता म्हणून कार्यरत होता. या प्रकरणाच्या संदर्भात १४ मे २०२६ रोजी अटक करण्यात आलेल्या मनीषा वाघमारे या महिला आरोपीची CBI ने कसून चौकशी केली असता, त्यादरम्यान कुलकर्णीचे नाव समोर आले. या माहितीच्या आधारे, CBI ने कुलकर्णीला ताब्यात घेण्यासाठी सापळा रचला; दीर्घ चौकशीनंतर त्याला रीतसर अटक करण्यात आली.
CBI च्या तपासातून या रॅकेटच्या कार्यपद्धतीचा पर्दाफाश झाला आहे. एप्रिल २०२६ च्या शेवटच्या आठवड्यात म्हणजेच NEET परीक्षा होण्याच्या अवघ्या काही दिवस आधी कुलकर्णीने मनीषा वाघमारेच्या मदतीने, मोठी रक्कम मोजण्याची तयारी असलेल्या विद्यार्थ्यांचा एक गट जमवला. त्यानंतर, पुण्यातील कुलकर्णीच्या खाजगी निवासस्थानी एक विशेष शिकवणी वर्ग आयोजित करण्यात आला.
Big Breaking: 21 जून रोजी होणार NEET UG Re Exam, तारखेची झाली घोषणा
या सत्रादरम्यान, कुलकर्णीने विद्यार्थ्यांना थेट तेच प्रश्न लिहून दिले, जे परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेत विचारले जाणार होते; यासोबतच त्याने त्या प्रश्नांचे पर्याय आणि त्यांची अचूक उत्तरेही विद्यार्थ्यांना सांगितली. विद्यार्थ्यांनी हे प्रश्न आपल्या वहीत अत्यंत बारकाईने लिहून घेतले आणि ते पूर्णपणे पाठ करून टाकले. नंतर, जेव्हा तपास पथकांनी या साहित्याची पडताळणी केली, तेव्हा त्यांच्या असे निदर्शनास आले की, या वहीमध्ये नोंदवलेले प्रश्न ३ मे २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या NEET-UG परीक्षेतील प्रत्यक्ष प्रश्नांशी १००% तंतोतंत जुळत होते.
शिक्षण मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या उच्च शिक्षण विभागाने केलेल्या लेखी तक्रारीनंतर, १२ मे २०२६ रोजी गुन्हा दाखल झाल्यापासून, CBI ची विशेष पथके या तपासासाठी अहोरात्र कार्यरत आहेत. गेल्या २४ तासांत, CBI ने देशभरातील अनेक संशयित ठिकाणांवर धाडी टाकल्या आहेत. या मोहिमांदरम्यान, मोठ्या प्रमाणात डिजिटल पुरावे, महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले असून, ते फॉरेन्सिक विश्लेषणासाठी पाठवण्यात आले आहेत.
कुलकर्णीच्या अटकेपूर्वीच, तपास यंत्रणेने जयपूर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे आणि अहिल्यानगर येथून अन्य सात आरोपींना अटक केली होती. यापैकी पाच आरोपी सध्या पोलीस कोठडीत आहेत, तर दोघांना ‘ट्रान्झिट रिमांड’वर दिल्लीला नेले जात आहे. पेपरफुटीचा मूळ स्रोत आणि यामध्ये सहभागी असलेले मध्यस्थ यांची ओळख पटली असल्याचा दावा CBI ने केला आहे; तसेच, या रॅकेटशी संबंधित आणखी काही बडे मासे लवकरच उघडकीस येतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
NEET Paper Leak : Atul Kulkarni यांनी सरकारला लगावला टोला! NEET पेपरफुटीवर केली Sarcastic Post; “गाळलेल्या जागा…”