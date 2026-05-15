Recipe : कलिंगडापासून नाही तर या कच्च्या फळापासून तयार करा रंगीबेरंगी सर्वांच्या आवडीची ‘टूटी-फ्रूटी’

Tutti Frutti Recipe : लहानपणीची गोड आठवण! तुम्हाला माहिती आहे का? तुम्ही घरच्या घरी टेस्टी आणि आकर्षक मार्केट स्टाईल टूटी-फ्रूटी तयार करु शकता. लहान मुलांसाठी हा स्नॅक आता घरीच बनवा.

Updated On: May 15, 2026 | 08:15 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • टूटी-फ्रूटी हा गोड स्नॅक लहानपणी तुम्ही नक्कीच खाल्ला असेल.
  • तुम्हाला माहिती आहे का? हा पदार्थ घरीदेखील तयार केला जाऊ शकतो.
  • यासाठी आपण कच्च्या पपईचा वापर करणार आहोत.
लहानपणी हलकी गोड, लहान आकाराची आणि रंगीबेरंगी कलर्सने भरलेली टूटी-फ्रूटी तर तुम्ही अनेकदा खाल्ली असेल. टूटी-फ्रूटी म्हणजे लहान मुलांच्या आवडीचा खाऊ. तुम्ही याला डायरेक्ट खाऊ शकता किंवा काही पदार्थातही याचा वापर केला जातो. जसे की, आईस्क्रिम, फालुदा आणि केक. विशेषत: गोड पदार्थांमध्ये याचा वापर केला जातो. लहानपणीच्या या आठवणीला पुन्हा उजाळा द्या आणि हा पदार्थ आता घरीच बनवा.

अनेकांना ठाऊक नाही पण हा आकर्षत पदार्थ एका फळापासून तयार केला जातो. तुम्ही ऐकलं असेल की याला कलिंगडापासून बनवलं जातं. पण तुम्हाला माहिती आहे का? तुम्ही हा पदार्थ कच्च्या पपईपासून देखील तयार करु शकता. कच्च्या पपईची चव सौम्य असते ज्यामुळे यात घातलेले कलर्स आणि गोडवा लगेच विरघळण्यास मदत होते. जर तुम्हाला बाजारातील टूटी-फ्रूटी मुलांना खायला घालायची नसेल तर तुम्ही घरीच स्वच्छ, सोप्या पद्धतीमध्ये ताजी आणि टेस्टी अशी टूटी-फ्रूटी तयार करु शकता. चला याची रेसिपी नोट करुन घेऊयात.

साहित्य

  • १ मध्यम आकाराची कच्ची पपई
  • २ कप साखर
  • ३ कप पाणी
  • विविध खाद्य रंग
  • १ छोटा चमचा व्हॅनिला इसेन्स
  • १ मोठा चमचा लिंबाचा रस
कृती

  • घरीच टूटी-फ्रूटी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम पपईला सोलून त्याच्यातील सर्व बिया काढून घ्या.
  • आता कच्च्या पपईचे एकदम बारीक तुकडे करुन एका भांड्यात काढा.
  • यांनंतर गॅसवर एक भांडे ठेवून त्यात पानी गरम करा आणि यात कच्च्या पपईचे तुकडे घालून ५ ते ७ मिनिटे याला हलकं उकळवून घ्या.
  • लक्षात ठेवा की, तुकडे पाण्यात फार नरम झाले नाही पाहिजेत.
  • आता दुसऱ्या पॅनमध्ये साखर आणि पानी घालून पाक तयार करा.
  • जेव्हा पाण्यात साखर पूर्णपणे विरघळेल तेव्हा यात लिंबाचा रस आणि व्हॅनिला इसेन्स घाला.
  • आता उकडलेल्या पपईचे तुकडे यात घाला आणि व्यवस्थित पाकात घोळवून घ्या.
  • हे साहित्य १० ते १५ मिनिटे मंद आचेवर शिजवा, जेणेकरुन साखरेचा पाक पपईच्या आतपर्यंत शिरेल.
  • आता तयार कच्च्या पपईच्या गोड तुकड्यांना वेगवेगळ्या वाट्यांमध्ये काढून घ्या.
  • या वाट्यांमध्ये तुमच्या आवडीचा फुड कलर मिसळा आणि रात्रभर त्याला झाकूण बाजूला ठेवून द्या.
  • दुसऱ्या दिवशी तुम्ही या वाट्या उघडाल तेव्हा यात रंगीबेरंगी टूटी-फ्रूटी तयार झालेली असेल.
  • यानंतर शेवटी या टूटी-फ्रूटीला एका प्लेटमध्ये पसरवून काही तास सुकवा आणि मग खाण्यासाठी सर्व्ह करा.

Published On: May 15, 2026 | 08:15 PM

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
May 18, 2026 | 08:18 PM
May 18, 2026 | 08:10 PM
May 18, 2026 | 08:07 PM
May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM

May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM