CM Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांचा ‘कॉमन मॅन’ अवतार! ताफा सोडला, विशेष विमान नाकारले; फडणवीसांचा सामान्य प्रवाशांसोबत प्रवास

काल (गुरुवार) विधानभवनापर्यंत आपला नियमित ताफा टाळून बाइकने प्रवास केल्यानंतर, आजही श्री. फडणवीस यांनी सामान्य प्रवाशांसोबत विमान प्रवास करत सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन दिले. पुण्यावरून ते आर्ट ऑफ लिविंगच्या एका कार्यक्रमासाठी बंगळुरूकडे इंडिगोच्या सार्वजनिक विमानातून रवाना झाले.
विशेष विमान किंवा सरकारी विमानाऐवजी व्यावसायिक विमान कंपनीच्या नियमित फ्लाइटचा वापर करून त्यांनी पर्यावरणस्नेही, अर्थव्यवस्थेला पूरक आणि सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेल्या वाहतुकीच्या सवयीला प्रोत्साहन दिले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी ताफा तर कमी केलाच पण काल बुलेट वरून वर्षा बंगल्यावरुन मंत्रालयात आले. त्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis यांनी खासगी विमानाला नकार देऊन,सामान्य विमानाने प्रवास केला. राष्ट्रहित सर्वोपरी 🇮🇳❤️ pic.twitter.com/VBYuKTpo9g — शुभम कराड (@shubham_9909) May 15, 2026
मुख्यमंत्र्याचां मोठा निर्णय! मंत्र्यांच्या ताफ्यांची संख्या निम्म्यावर; सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याच्या सूचना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच इंधन बचत करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिकाधिक वापर करण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केवळ शब्दांत नव्हे तर कृतीतून प्रतिसाद दिला आहे.
तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व मंत्र्यांना काही विशिष्ट निर्देश दिले. मंत्र्यांनी त्यांच्या वाहनांच्या ताफ्याचा (Convoys) आकार तात्काळ निम्म्यावर आणावा, अशा सूचना त्यांना देण्यात आल्या आहेत. शिवाय, कोणत्याही परिस्थितीत पदाधिकारी किंवा विधानसभेच्या सदस्यांच्या (आमदारांच्या) सोबत वाहनांचा ताफा असणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. विशेष विमाने किंवा हेलिकॉप्टरने प्रवास करणे टाळावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांना दिले आहेत.
देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सर्व मंत्र्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्याची कटिबद्धता दर्शवली पाहिजे. याव्यतिरिक्त, कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वापरासाठी असलेल्या वाहनांचा आढावा घेण्याचे आणि एकूण वाहनांची संख्या कमी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना मुंबईत किंवा इतर ठिकाणी प्रत्यक्ष बोलावण्याऐवजी, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्यांना बैठकांमध्ये सहभागी करून घ्यावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, सरकारी विभागांनी होर्डिंग्ज, फ्लेक्स बॅनर्स आणि भपकेबाज रोषणाई किंवा सजावट यांचा वापर करणे टाळावे, असेही त्यांना सांगण्यात आले आहे.
