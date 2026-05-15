CM Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांचा ‘कॉमन मॅन’ अवतार! ताफा सोडला, विशेष विमान नाकारले; फडणवीसांचा सामान्य प्रवाशांसोबत प्रवास

CM Devendra Fadnavis News: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हीआयपी संस्कृती बाजूला सारत पुण्याहून बंगळुरूला इंडिगोच्या नियमित विमानाने प्रवास केला. सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलले आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 08:00 PM
फडणवीसांचा सामान्य प्रवाशांसोबत प्रवास (Photo Credit- X)

  • मुख्यमंत्र्यांचा ‘कॉमन मॅन’ अवतार!
  • ताफा सोडला, विशेष विमान नाकारले
  • फडणवीसांचा सामान्य प्रवाशांसोबत प्रवास
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे आज पुण्याहून बंगळुरूला विशेष विमानाऐवजी इंडिगोच्या नियमित प्रवासी विमानाने रवाना झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा व्यावहारिक उदाहरणाद्वारे संदेश दिला आहे.

काल (गुरुवार) विधानभवनापर्यंत आपला नियमित ताफा टाळून बाइकने प्रवास केल्यानंतर, आजही श्री. फडणवीस यांनी सामान्य प्रवाशांसोबत विमान प्रवास करत सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन दिले. पुण्यावरून ते आर्ट ऑफ लिविंगच्या एका कार्यक्रमासाठी बंगळुरूकडे इंडिगोच्या सार्वजनिक विमानातून रवाना झाले.

विशेष विमान किंवा सरकारी विमानाऐवजी व्यावसायिक विमान कंपनीच्या नियमित फ्लाइटचा वापर करून त्यांनी पर्यावरणस्नेही, अर्थव्यवस्थेला पूरक आणि सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेल्या वाहतुकीच्या सवयीला प्रोत्साहन दिले आहे.

पंतप्रधानांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच इंधन बचत करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिकाधिक वापर करण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केवळ शब्दांत नव्हे तर कृतीतून प्रतिसाद दिला आहे.

तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व मंत्र्यांना काही विशिष्ट निर्देश दिले. मंत्र्यांनी त्यांच्या वाहनांच्या ताफ्याचा (Convoys) आकार तात्काळ निम्म्यावर आणावा, अशा सूचना त्यांना देण्यात आल्या आहेत. शिवाय, कोणत्याही परिस्थितीत पदाधिकारी किंवा विधानसभेच्या सदस्यांच्या (आमदारांच्या) सोबत वाहनांचा ताफा असणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. विशेष विमाने किंवा हेलिकॉप्टरने प्रवास करणे टाळावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांना दिले आहेत.

देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सर्व मंत्र्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्याची कटिबद्धता दर्शवली पाहिजे. याव्यतिरिक्त, कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वापरासाठी असलेल्या वाहनांचा आढावा घेण्याचे आणि एकूण वाहनांची संख्या कमी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना मुंबईत किंवा इतर ठिकाणी प्रत्यक्ष बोलावण्याऐवजी, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्यांना बैठकांमध्ये सहभागी करून घ्यावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, सरकारी विभागांनी होर्डिंग्ज, फ्लेक्स बॅनर्स आणि भपकेबाज रोषणाई किंवा सजावट यांचा वापर करणे टाळावे, असेही त्यांना सांगण्यात आले आहे.

Published On: May 15, 2026 | 08:00 PM

May 18, 2026 | 08:31 PM
May 18, 2026 | 08:18 PM
May 18, 2026 | 08:10 PM
May 18, 2026 | 08:07 PM
May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM

May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM