Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Delhi Crime 14 Year Old Boy Sexually Assaulted By His Tuition Teacher

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…

दिल्लीतील एका 14 वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. पीडिताच्या 18 वर्षीय मित्राने शिक्षकावर चाकूहल्ला केला. पोलिसांनी शिक्षकावर पॉक्सो, तर मित्रावर हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्

Updated On: Jan 21, 2026 | 01:35 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • 14 वर्षीय विद्यार्थ्यावर सहा महिन्यांपासून लैंगिक शोषण केल्याचा ट्यूशन टीचरवर आरोप
  • पीडिताच्या मित्राने बदला घेण्यासाठी अंधाऱ्या ठिकाणी चाकूहल्ला करत चोरीचा बनाव
  • 150 हून अधिक CCTV फुटेज व तांत्रिक तपासातून संपूर्ण कट उघडकीस
दिल्ली: दिल्ली येथून एक धक्कदायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका १४ वर्षीय अलपवयीन मुलावर ट्युशन टिचरकडून लैंगिक अत्याचार करण्यात येत होते. याचा बदला घेण्यासाठी त्याच्या १८ वर्षीय मित्राने टिचरवर चाकूने वार केला. ही घटना २ जानेवारी रोजी कोंडली पुलाजवळ घडली. टीचरच नाव जय प्रकाश (३२) असे आहे.

Tamilnadu Crime: LIC इमारतीतील आग अपघात नव्हता! महिला मॅनेजरचा खून; सहकाऱ्यानेच रचला भयानक कट

काय घडलं नेमकं?

२ जानेवारी रोजी कोंडली पुलाजवळ एका तरुणावर चाकूने वार करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. ३२ वर्षीय जय प्रकाश अशी जखमी तरुणाची ओळख समोर आली. त्याच्या पोटावर आणि पाठीवर गंभीर जख्मया होत्या. त्यानंतर त्याला तातडीने एम्स ट्रॉमा सेंटर येथे रेफर करण्यात आलं. घटनास्थळावर तपास केला असता पीडित तरुणाचा मोबाईल फोन आणि पैसे गायब होते. प्रकाशने पोलिसांना सहकार्य करण्यास थांबवल्यानंतर हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचं झालं.

पोलिसांनी तरीही आपली चौकशी सुरु ठेवली. पोलिसांनी टेक्निकल सर्व्हिलांसच्या मदतीने तपास सुरू केला आणि जवळपास 150 सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर एका फुटेजमध्ये कोंडली पुलाजवळ पीडित जयप्रकाश आपल्या सायकलवरून तरुणाला घेऊन जाताना दिसला. २३ मिनिटानंतर, जय प्रकाश एकटा रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत परत येताना दिसला.

पोलिसांनी सायकलवर मागे बसलेल्या अल्पवयीन तरुणाची ओळख पटवली त्यानंतर त्याला ताब्यात घेतले. त्यावेळी, त्याने सुरुवातील चोरीची खोटी कहाणी सांगितली. मात्र कठोर चौकशी केल्यानंतर सत्य उघडकीस आले.

त्या अल्पवयीन तरुणाने सांगितले की, त्याचा शिक्षक गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांचं लैंगिक शोषण करत होता. त्याने त्याचा १८ वर्षीय मित्र देवराजला ही बाब सांगितली. त्यानंतर, दोघांनी मिळून जय प्रकाशला धडा शिकवण्याचा योजना आखली. नाला रोडच्या एका अंधाऱ्या आणि निर्जन ठिकाणी प्रकाशवर चाकूने हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्याला चोरीची घटना दाखवण्यासाठी देवराजने त्याचा मोबाइल आणि त्याच्याकडील जवळपास 300 रुपये हिसकावून घेतले.

दोन्ही आरोपी अटकेत

पोलिसांनी देवराजला अटक केली असून, त्याच्याजवळील फोन आणि चाकू सुद्धा जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी ट्युशन टीचर जय प्रकाशविरुद्ध पॉक्सो अॅक्ट आणि भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. एवढेच नाही तर आरोपी देवराजविरुद्ध हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी आणि चोरीच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस पुढील कारवाई करत आहे. आता पोलीस या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास करत असून दोघांची चौकशी केली जात आहे.

Nashik Crime: वडिलांच्या निधनानंतर १५ दिवसांतच २१ वर्षीय मुलाने विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना नेमकी कुठे घडली?

    Ans: दिल्लीतील कोंडली पुलाजवळ 2 जानेवारी रोजी ही घटना घडली.

  • Que: शिक्षकावर कोणते आरोप आहेत?

    Ans: अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असून पॉक्सो अ‍ॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल.

  • Que: चाकूहल्ला कोणी व का केला?

    Ans: पीडित मुलाच्या 18 वर्षीय मित्राने, मित्रावर झालेल्या अत्याचाराचा बदला घेण्यासाठी.

Web Title: Delhi crime 14 year old boy sexually assaulted by his tuition teacher

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 01:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प
1

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Tamilnadu Crime: LIC इमारतीतील आग अपघात नव्हता! महिला मॅनेजरचा खून; सहकाऱ्यानेच रचला भयानक कट
2

Tamilnadu Crime: LIC इमारतीतील आग अपघात नव्हता! महिला मॅनेजरचा खून; सहकाऱ्यानेच रचला भयानक कट

Nashik Crime: वडिलांच्या निधनानंतर १५ दिवसांतच २१ वर्षीय मुलाने विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर
3

Nashik Crime: वडिलांच्या निधनानंतर १५ दिवसांतच २१ वर्षीय मुलाने विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सावकारी जाचाने व्यापाऱ्याची आत्महत्या; 42 सेकंदांचा व्हिडिओ व्हायरल, मी आता थकलोय…
4

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सावकारी जाचाने व्यापाऱ्याची आत्महत्या; 42 सेकंदांचा व्हिडिओ व्हायरल, मी आता थकलोय…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bangladesh Election : बांगलादेशात भारतीयांना धोका? निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय

Bangladesh Election : बांगलादेशात भारतीयांना धोका? निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय

Jan 21, 2026 | 01:32 PM
Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत

Jan 21, 2026 | 01:31 PM
महाराष्ट्र सरकारच्या महालॅब्स कार्यक्रमातून ७.६ कोटींहून अधिक रुग्णांना लाभ, मोफत केले जाणार वेगवेगळ्या चाचण्यांचे निदान

महाराष्ट्र सरकारच्या महालॅब्स कार्यक्रमातून ७.६ कोटींहून अधिक रुग्णांना लाभ, मोफत केले जाणार वेगवेगळ्या चाचण्यांचे निदान

Jan 21, 2026 | 01:27 PM
Raigad News: पेणमध्ये राजकीय हालचालींना वेग! गटांसाठी ६ उमेदवारी अर्ज दाखल, शेकाप विजयी परंपरा कायम ठेवणार ?

Raigad News: पेणमध्ये राजकीय हालचालींना वेग! गटांसाठी ६ उमेदवारी अर्ज दाखल, शेकाप विजयी परंपरा कायम ठेवणार ?

Jan 21, 2026 | 01:27 PM
Tariff War : ‘तर अब्जावधी डॉलर्स परत करावे लागतील!’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या टॅरिफवरील निर्णयापूर्वी ट्रम्पची धाकधूक वाढली

Tariff War : ‘तर अब्जावधी डॉलर्स परत करावे लागतील!’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या टॅरिफवरील निर्णयापूर्वी ट्रम्पची धाकधूक वाढली

Jan 21, 2026 | 01:24 PM
Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…

Jan 21, 2026 | 01:22 PM
Devendra Fadnavis in WEF Davos: तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचा करार एका वर्षात उत्पादनात; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे भरत गीते यांचे कौतुक

Devendra Fadnavis in WEF Davos: तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचा करार एका वर्षात उत्पादनात; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे भरत गीते यांचे कौतुक

Jan 21, 2026 | 01:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM