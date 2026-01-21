Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…

Tamilnadu Crime: LIC इमारतीतील आग अपघात नव्हता! महिला मॅनेजरचा खून; सहकाऱ्यानेच रचला भयानक कट
काय घडलं नेमकं?
२ जानेवारी रोजी कोंडली पुलाजवळ एका तरुणावर चाकूने वार करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. ३२ वर्षीय जय प्रकाश अशी जखमी तरुणाची ओळख समोर आली. त्याच्या पोटावर आणि पाठीवर गंभीर जख्मया होत्या. त्यानंतर त्याला तातडीने एम्स ट्रॉमा सेंटर येथे रेफर करण्यात आलं. घटनास्थळावर तपास केला असता पीडित तरुणाचा मोबाईल फोन आणि पैसे गायब होते. प्रकाशने पोलिसांना सहकार्य करण्यास थांबवल्यानंतर हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचं झालं.
पोलिसांनी तरीही आपली चौकशी सुरु ठेवली. पोलिसांनी टेक्निकल सर्व्हिलांसच्या मदतीने तपास सुरू केला आणि जवळपास 150 सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर एका फुटेजमध्ये कोंडली पुलाजवळ पीडित जयप्रकाश आपल्या सायकलवरून तरुणाला घेऊन जाताना दिसला. २३ मिनिटानंतर, जय प्रकाश एकटा रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत परत येताना दिसला.
पोलिसांनी सायकलवर मागे बसलेल्या अल्पवयीन तरुणाची ओळख पटवली त्यानंतर त्याला ताब्यात घेतले. त्यावेळी, त्याने सुरुवातील चोरीची खोटी कहाणी सांगितली. मात्र कठोर चौकशी केल्यानंतर सत्य उघडकीस आले.
त्या अल्पवयीन तरुणाने सांगितले की, त्याचा शिक्षक गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांचं लैंगिक शोषण करत होता. त्याने त्याचा १८ वर्षीय मित्र देवराजला ही बाब सांगितली. त्यानंतर, दोघांनी मिळून जय प्रकाशला धडा शिकवण्याचा योजना आखली. नाला रोडच्या एका अंधाऱ्या आणि निर्जन ठिकाणी प्रकाशवर चाकूने हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्याला चोरीची घटना दाखवण्यासाठी देवराजने त्याचा मोबाइल आणि त्याच्याकडील जवळपास 300 रुपये हिसकावून घेतले.
दोन्ही आरोपी अटकेत
पोलिसांनी देवराजला अटक केली असून, त्याच्याजवळील फोन आणि चाकू सुद्धा जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी ट्युशन टीचर जय प्रकाशविरुद्ध पॉक्सो अॅक्ट आणि भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. एवढेच नाही तर आरोपी देवराजविरुद्ध हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी आणि चोरीच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस पुढील कारवाई करत आहे. आता पोलीस या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास करत असून दोघांची चौकशी केली जात आहे.
Ans: दिल्लीतील कोंडली पुलाजवळ 2 जानेवारी रोजी ही घटना घडली.
Ans: अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असून पॉक्सो अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल.
Ans: पीडित मुलाच्या 18 वर्षीय मित्राने, मित्रावर झालेल्या अत्याचाराचा बदला घेण्यासाठी.