Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Mumbai Crime Photos On Social Media Tense Relationship And A Young Man Ended His Life After A Breakup

Mumbai Crime: सोशल मीडियावरील फोटो, तणावग्रस्त नातं आणि…; ब्रेकअप नंतर अल्पवयीन तरुणाने संपवले आयुष्य

वडाळा परिसरात १७ वर्षीय डिप्लोमा विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली. ब्रेकअपदरम्यान झालेल्या कथित जातीय वक्तव्यांमुळे तो मानसिकदृष्ट्या खचल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला.

Updated On: Feb 17, 2026 | 12:37 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • ब्रेकअप आणि कथित जातीय अपमानामुळे मानसिक ताण वाढल्याचा आरोप.
  • प्रेयसीविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंद.
  • पोलिसांकडून प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू.
मुंबई: मुंबईच्या वडाळा परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका १७ वर्षीय डिप्लोमा शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, ब्रेकअपदरम्यान कथितरित्या प्रेयसीकडून करण्यात आलेल्या जातीय अपमानास्पद वक्त्यव्यांमुळे तो मानसिकदृष्ट्या तो खचला होता त्यानंतर त्याने हा टोकाचा पाऊल उचलल्याचे आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.

Chhattisgarh crime: ‘स्वतःला महादेवाला अर्पण करत आहोत’ म्हणत दाम्पत्याने उचलले टोकाचे पाऊल; कारण काय?

काय नेमकं प्रकरण?

ही घटना सोमवारी दुपारी उघडकीस आली आहे. मृत अल्पवयीन हा १७ वर्षांचा आहे. तो दिवा येथे सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा शिक्षण घेत होता. तर मृतकाची आई ठाण्यातील सिव्हिल रुग्णालयात कार्यरत आहे. याप्रकरणी त्याच्या आईने पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. अल्पवयीन मुलाची सेवरी परिसरात राहणाऱ्या एका मुलीसोबत काही काळापासून ओळख होती. त्यांनतर त्यांची ही ओळख प्रेमात झाली. मात्र, त्यांच्या या नात्यात सातत्याने तणाव निर्माण होत होता. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये दोघांमध्ये झालेल्या वादानंतर मुलाने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची माहितीही तक्रारीत नमूद करण्यात आली आहे. त्या घटनेनंतरही परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही, असे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे.

खालच्या जातीचा असल्याचे खुणावले

मुलीने हळूहळू मुलाशी संपर्क टाळण्यास सुरुवात केली. त्याला भेटण्यास नकार देत, त्याच्याशी नाते ठेवण्याची इच्छा नसल्याचे तिने स्पष्ट केल्याचे सांगितले. तसेच, तो खालच्या जातीतला असल्याचे कारण देत तिने त्याच्याशी संबंध ठेवू इच्छित नसल्याचे तिने त्याला सांगितल्याचा गंभीर आरोप आईने केला आहे. या कथित जातीय वक्तव्यांमुळे मुलगा मानसिकदृष्ट्या खचल्याचे आईन सांगितले.

दुसऱ्या मुलासोबतचे फोटो स्टेटसवर

याशिवाय, मुलीच्या कुटुंबीयांनी मुलाला सेवरी परिसरात येण्यास मज्जाव केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे दोघांतील संवाद पूर्णपणे बंद झाला. या सर्व घटनांमुळे मुलगा अधिकच नैराश्यात गेला. दरम्यान, मुलीने सोशल मीडियावर इतर मुलांसोबतचे फोटो स्टेटसवर टाकण्यास सुरुवात केल्याने मुलाची मानसिक स्थिती आणखी ढासळल्याचे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. हे फोटो जाणीवपूर्वक टाकून त्याला त्रास देण्याचा किंवा दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची भावना मुलामध्ये निर्माण झाली होती, असा दावा आईने केला आहे.

कशी उघडकीस आली घटना

१२ फेब्रुवारी सोमवारी त्याची आई कामासाठी गेली असता पीडित मुलगा घरात एकटाच होता. सायंकाळी सुमारे ५ वाजता तिचे त्याच्याशी शेवटचे बोलणे झाले. त्यानंतर सुमारे ६ वाजण्याच्या सुमारास तिने पुन्हा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्याने फोन न उचलल्याने तीला काळजी वाटू लागली. त्यानंतर तिने मुलाच्या एका मित्राला घरी जाऊन पाहण्यास सांगितले. मित्रांनी घराचा दरवाजा ठोठावला; मात्र आतून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. दरवाजा तोडून आत बघण्यात आले तेव्हा तो गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. त्याला तात्काळ केईएम रूग्णालयात (KEM Hospital) नेले असता, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

गुन्हा दाखल

या प्रकरणी वडाळा पोलीस स्टेशनध्ये विद्यार्थ्याच्या प्रेयसीविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. याशिवाय आरोपी प्रेयसीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या अंतर्गतही गुन्हेवार तरतूद केली आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

Beed Crime: बीडमध्ये 30 जणांचा कुटुंबावर हल्ला; लाठ्याकाठ्यांनी मारहाण, तीन महिला जखमी

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: मुंबईतील वडाळा परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: आत्महत्येमागील कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: ब्रेकअपदरम्यान झालेल्या कथित जातीय वक्तव्यांमुळे मानसिक धक्का बसल्याचा आरोप आहे.

  • Que: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?

    Ans: प्रेयसीविरुद्ध गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू केला आहे.

Web Title: Mumbai crime photos on social media tense relationship and a young man ended his life after a breakup

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 12:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Madhyapradesh Crime: आधी प्रेयसीची हत्या, मृतदेहावर अत्याचार, अघोरी कृत्य आणि फोटो….; इंदूरमधील भयानक घटना!
1

Madhyapradesh Crime: आधी प्रेयसीची हत्या, मृतदेहावर अत्याचार, अघोरी कृत्य आणि फोटो….; इंदूरमधील भयानक घटना!

Beed Crime: बीडमध्ये 30 जणांचा कुटुंबावर हल्ला; लाठ्याकाठ्यांनी मारहाण, तीन महिला जखमी
2

Beed Crime: बीडमध्ये 30 जणांचा कुटुंबावर हल्ला; लाठ्याकाठ्यांनी मारहाण, तीन महिला जखमी

Latur Crime: हॉस्टेल वादाचे रूपांतर खुनात! 21 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोकसून हत्या
3

Latur Crime: हॉस्टेल वादाचे रूपांतर खुनात! 21 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोकसून हत्या

Jalgaon Crime: कॉलेजमध्ये अपमान सहन न झाल्याने टोकाचं पाऊल; विद्यार्थ्याची गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपली
4

Jalgaon Crime: कॉलेजमध्ये अपमान सहन न झाल्याने टोकाचं पाऊल; विद्यार्थ्याची गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Crime: सोशल मीडियावरील फोटो, तणावग्रस्त नातं आणि…; ब्रेकअप नंतर अल्पवयीन तरुणाने संपवले आयुष्य

Mumbai Crime: सोशल मीडियावरील फोटो, तणावग्रस्त नातं आणि…; ब्रेकअप नंतर अल्पवयीन तरुणाने संपवले आयुष्य

Feb 17, 2026 | 12:37 PM
Surya Grahan 2026: सूर्यग्रहणाच्या वेळी तुळशीसह 4 गोष्टी वापरा, ग्रहणकाळातही रहाल पवित्र

Surya Grahan 2026: सूर्यग्रहणाच्या वेळी तुळशीसह 4 गोष्टी वापरा, ग्रहणकाळातही रहाल पवित्र

Feb 17, 2026 | 12:36 PM
Mohammed Shami ने या स्पर्धेत केला कहर! उघडला पंजा, उपांत्य फेरीच्या सामन्यात फलंदाजांना केले चकित…

Mohammed Shami ने या स्पर्धेत केला कहर! उघडला पंजा, उपांत्य फेरीच्या सामन्यात फलंदाजांना केले चकित…

Feb 17, 2026 | 12:31 PM
Thane News: 35 वर्षीय जुन्या इमारतीचा स्लॅब कोसळला, तीन जण जखमी; पालिकेने केली संपूर्ण इमारत रिकामी

Thane News: 35 वर्षीय जुन्या इमारतीचा स्लॅब कोसळला, तीन जण जखमी; पालिकेने केली संपूर्ण इमारत रिकामी

Feb 17, 2026 | 12:31 PM
Indian Railways: रेल्वे क्षेत्रात मोठी क्रांती! स्वदेशी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ‘रेल्वे तंत्रज्ञान धोरण’ होणार जाहीर

Indian Railways: रेल्वे क्षेत्रात मोठी क्रांती! स्वदेशी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ‘रेल्वे तंत्रज्ञान धोरण’ होणार जाहीर

Feb 17, 2026 | 12:31 PM
रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात मोठा खुलासा; संपूर्ण कट रचला तुरुंगात, प्रकरणाचा बिश्नोई टोळीशी संबंध

रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात मोठा खुलासा; संपूर्ण कट रचला तुरुंगात, प्रकरणाचा बिश्नोई टोळीशी संबंध

Feb 17, 2026 | 12:24 PM
पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे ॲक्शन मोडवर; सुरक्षा व्यवस्थेवरुन अधिकाऱ्यांना फटकारले

पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे ॲक्शन मोडवर; सुरक्षा व्यवस्थेवरुन अधिकाऱ्यांना फटकारले

Feb 17, 2026 | 12:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM
Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Feb 16, 2026 | 05:55 PM
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM