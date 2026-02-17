Mumbai Crime: सोशल मीडियावरील फोटो, तणावग्रस्त नातं आणि…; ब्रेकअप नंतर अल्पवयीन तरुणाने संपवले आयुष्य

Chhattisgarh crime: ‘स्वतःला महादेवाला अर्पण करत आहोत’ म्हणत दाम्पत्याने उचलले टोकाचे पाऊल; कारण काय?
काय नेमकं प्रकरण?
ही घटना सोमवारी दुपारी उघडकीस आली आहे. मृत अल्पवयीन हा १७ वर्षांचा आहे. तो दिवा येथे सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा शिक्षण घेत होता. तर मृतकाची आई ठाण्यातील सिव्हिल रुग्णालयात कार्यरत आहे. याप्रकरणी त्याच्या आईने पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. अल्पवयीन मुलाची सेवरी परिसरात राहणाऱ्या एका मुलीसोबत काही काळापासून ओळख होती. त्यांनतर त्यांची ही ओळख प्रेमात झाली. मात्र, त्यांच्या या नात्यात सातत्याने तणाव निर्माण होत होता. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये दोघांमध्ये झालेल्या वादानंतर मुलाने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची माहितीही तक्रारीत नमूद करण्यात आली आहे. त्या घटनेनंतरही परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही, असे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे.
खालच्या जातीचा असल्याचे खुणावले
मुलीने हळूहळू मुलाशी संपर्क टाळण्यास सुरुवात केली. त्याला भेटण्यास नकार देत, त्याच्याशी नाते ठेवण्याची इच्छा नसल्याचे तिने स्पष्ट केल्याचे सांगितले. तसेच, तो खालच्या जातीतला असल्याचे कारण देत तिने त्याच्याशी संबंध ठेवू इच्छित नसल्याचे तिने त्याला सांगितल्याचा गंभीर आरोप आईने केला आहे. या कथित जातीय वक्तव्यांमुळे मुलगा मानसिकदृष्ट्या खचल्याचे आईन सांगितले.
दुसऱ्या मुलासोबतचे फोटो स्टेटसवर
याशिवाय, मुलीच्या कुटुंबीयांनी मुलाला सेवरी परिसरात येण्यास मज्जाव केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे दोघांतील संवाद पूर्णपणे बंद झाला. या सर्व घटनांमुळे मुलगा अधिकच नैराश्यात गेला. दरम्यान, मुलीने सोशल मीडियावर इतर मुलांसोबतचे फोटो स्टेटसवर टाकण्यास सुरुवात केल्याने मुलाची मानसिक स्थिती आणखी ढासळल्याचे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. हे फोटो जाणीवपूर्वक टाकून त्याला त्रास देण्याचा किंवा दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची भावना मुलामध्ये निर्माण झाली होती, असा दावा आईने केला आहे.
कशी उघडकीस आली घटना
१२ फेब्रुवारी सोमवारी त्याची आई कामासाठी गेली असता पीडित मुलगा घरात एकटाच होता. सायंकाळी सुमारे ५ वाजता तिचे त्याच्याशी शेवटचे बोलणे झाले. त्यानंतर सुमारे ६ वाजण्याच्या सुमारास तिने पुन्हा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्याने फोन न उचलल्याने तीला काळजी वाटू लागली. त्यानंतर तिने मुलाच्या एका मित्राला घरी जाऊन पाहण्यास सांगितले. मित्रांनी घराचा दरवाजा ठोठावला; मात्र आतून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. दरवाजा तोडून आत बघण्यात आले तेव्हा तो गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. त्याला तात्काळ केईएम रूग्णालयात (KEM Hospital) नेले असता, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.
गुन्हा दाखल
या प्रकरणी वडाळा पोलीस स्टेशनध्ये विद्यार्थ्याच्या प्रेयसीविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. याशिवाय आरोपी प्रेयसीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या अंतर्गतही गुन्हेवार तरतूद केली आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
Ans: मुंबईतील वडाळा परिसरात ही घटना घडली.
Ans: ब्रेकअपदरम्यान झालेल्या कथित जातीय वक्तव्यांमुळे मानसिक धक्का बसल्याचा आरोप आहे.
Ans: प्रेयसीविरुद्ध गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू केला आहे.