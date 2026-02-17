Akola Crime: संतापजनक! ८ वर्षीय चिमुकलीवर ओळखीच्या तरुणाने केला लैंगिक अत्याचार

Mumbai Crime: सोशल मीडियावरील फोटो, तणावग्रस्त नातं आणि…; ब्रेकअप नंतर अल्पवयीन तरुणाने संपवले आयुष्य
काय झालं नेमकं?
एका गरीब कुटुंबातील पती- पत्नीमध्ये वाद झाल्यानंतर आई आपल्या तीन मुलींसह वेगळी राहत होती. याच दरम्यान तिची ओळख सोहेल खान जमीर खान (वय 24, रा. संजय नगर) याच्याशी झाली. त्यांच्यात घरात येणे-जाणे वाढल्याचा गैरफायदा घेत आरोपीने चिमुकलीवर वाईट नजर ठेवली. त्यानंतर त्याने अश्लीलचाळे करत त्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले.
त्यानंतर आरोपीच्या त्रासाला कंटाळून अखेर ८ वर्षीय पीडित मुलीने वडिलांना घडलेला सर्व प्रकार सांगितला. पोटच्या मुलीवर ओढवलेला हा प्रसंग ऐकून वडिलांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. त्यांनी तातडीने विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधला आणि मदतीची मागणी केली. त्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांत धाव घेत तक्रार दाखल केली.
पोलिसांनी केली तात्काळ कारवाई
अकोट फाईल पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली असून गंभीर दखल घेत तात्काळ पथके रवाना केली आहे. पोलिसांनी आरोपी सोहेल खान याला अटक केली असून त्याच्यावर विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे अकोला शहरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आरोपीवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
धक्कादायक! अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी; महिलेला ब्लॅकमेल करून धर्मांतराचा दबाव
अकोला येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शहरातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या एका कॉस्मेटिक दुकानाच्या आडून महिलांना ब्लॅकमेल केल्याचा गंभीर आणि धक्कदायक घटना समोर आली आहे. अश्लील व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देत धर्मांतरासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचे समोर आले आहे. एका पीडित महिलेने अकोला सिस्टी कोतवाली पोलीस ठाण्यात चौघांविरुद्ध तक्रार दाखल केल्यानंतर हा प्रकरण उघडकीस आला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणातील दोन आरोपींना अटक केली आहे. या प्रकरणामुळे अकोला शहरात खळबळ उडाली आहे.
Chhattisgarh crime: ‘स्वतःला महादेवाला अर्पण करत आहोत’ म्हणत दाम्पत्याने उचलले टोकाचे पाऊल; कारण काय?
Ans: केवळ ८ वर्षाची
Ans: सोहेल खान जमीर खान (वय 24, रा. संजय नगर)
Ans: विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधून मदतीची हाक मागितली