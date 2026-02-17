Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Akola Crime: संतापजनक! ८ वर्षीय चिमुकलीवर ओळखीच्या तरुणाने केला लैंगिक अत्याचार

संतापजनक घटना अकोल्यातून समोर आली आहे. एका २४ वर्षीय नराधमाने ८ वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून शहरात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 01:36 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • ८ वर्षीय चिमुकलीवर केला अत्याचार
  • कुटुंबीयांनी विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांशी साधला संपर्क
  • पोलिसात तक्रार दाखल
अकोला: अकोला शहरातून एक माणुसकीला काळिमा फासणारी आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. ८ वर्षाच्या चिमुकलीवर २४ वर्षाच्या तरुणाने लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे शहरात संतापाची लाट उसळली असून अकोट फाईल पोलिसांनी तत्पर कारवाई करत आरोपीला अटक केली आहे.

Mumbai Crime: सोशल मीडियावरील फोटो, तणावग्रस्त नातं आणि…; ब्रेकअप नंतर अल्पवयीन तरुणाने संपवले आयुष्य

काय झालं नेमकं?

एका गरीब कुटुंबातील पती- पत्नीमध्ये वाद झाल्यानंतर आई आपल्या तीन मुलींसह वेगळी राहत होती. याच दरम्यान तिची ओळख सोहेल खान जमीर खान (वय 24, रा. संजय नगर) याच्याशी झाली. त्यांच्यात घरात येणे-जाणे वाढल्याचा गैरफायदा घेत आरोपीने चिमुकलीवर वाईट नजर ठेवली. त्यानंतर त्याने अश्लीलचाळे करत त्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले.

त्यानंतर आरोपीच्या त्रासाला कंटाळून अखेर ८ वर्षीय पीडित मुलीने वडिलांना घडलेला सर्व प्रकार सांगितला. पोटच्या मुलीवर ओढवलेला हा प्रसंग ऐकून वडिलांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. त्यांनी तातडीने विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधला आणि मदतीची मागणी केली. त्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांत धाव घेत तक्रार दाखल केली.

पोलिसांनी केली तात्काळ कारवाई

अकोट फाईल पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली असून गंभीर दखल घेत तात्काळ पथके रवाना केली आहे. पोलिसांनी आरोपी सोहेल खान याला अटक केली असून त्याच्यावर विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे अकोला शहरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आरोपीवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

धक्कादायक! अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी; महिलेला ब्लॅकमेल करून धर्मांतराचा दबाव

अकोला येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शहरातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या एका कॉस्मेटिक दुकानाच्या आडून महिलांना ब्लॅकमेल केल्याचा गंभीर आणि धक्कदायक घटना समोर आली आहे. अश्लील व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देत धर्मांतरासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचे समोर आले आहे. एका पीडित महिलेने अकोला सिस्टी कोतवाली पोलीस ठाण्यात चौघांविरुद्ध तक्रार दाखल केल्यानंतर हा प्रकरण उघडकीस आला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणातील दोन आरोपींना अटक केली आहे. या प्रकरणामुळे अकोला शहरात खळबळ उडाली आहे.

Chhattisgarh crime: ‘स्वतःला महादेवाला अर्पण करत आहोत’ म्हणत दाम्पत्याने उचलले टोकाचे पाऊल; कारण काय?

Frequently Asked Questions

  • Que: अत्याचार झालेली मुलगी किती वर्षांची?

    Ans: केवळ ८ वर्षाची

  • Que: कोणी केला अत्याचार?

    Ans: सोहेल खान जमीर खान (वय 24, रा. संजय नगर)

  • Que: पीडितेच्या कुटुंबीयांनी घटना माहिती होताच काय केलं?

    Ans: विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधून मदतीची हाक मागितली

Published On: Feb 17, 2026 | 01:36 PM

