Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Chandrapur Crime Three Years Of Love But Marriage To Someone Else The Lover Sent The Photos To Her Husband And

Chandrapur Crime: तीन वर्षांचे प्रेम, मात्र लग्न दुसऱ्याशी; प्रियकराने नवऱ्याला ते फोटो पाठवले आणि…

प्रेयसीचे फोटो दुसऱ्या तरुणाला पाठवल्यामुळे संतप्त नातेवाईकांनी तरुणाला दोरीने बांधून बेदम मारहाण केली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील या घटनेत सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून पोलिस तपास सुरू आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 11:43 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • तीन वर्षांच्या प्रेमसंबंधांनंतर तरुणीने दुसऱ्याशी लग्नाचा निर्णय घेतला.
  • तरुणाने प्रेयसीचे फोटो संबंधित तरुणाला पाठवले.
  • संतप्त नातेवाईकांनी तरुणाला बांधून मारहाण केली.
चंद्रपूर: चंद्रपूर येथून एक धक्कादायक प्रकार समोर आले आहे. एका तरुणाने प्रेयसीच्या होणाऱ्या नवऱ्याला व्हॉट्सअॅपद्वारे फोटो पाठवले त्यामुळे तरुणीचा विवाह देखील मोडीत निघाला आहे. संतापलेल्या कुटुंबीयांनी फोटो पाठवणाऱ्या तरुणाला बेदम मारहाण केली आहे. तरुणाला आधी दोरीने बांधलं नंतर त्याला बेदम मारहाण केली. ही घटना चंद्रपूर जिल्ह्यातील तळोधी बाळापूर येथील आहे.

Uttarpradesh Crime: वीटभट्टी मालकासह तिघांकडून कामगार महिलेवर 12 तास अत्याचार; पोलिसांकडून फक्त छेडछाडीचा गुन्हा दाखल

काय घडलं नेमकं?

तीन वर्षाच्या प्रेमसंबंधानंतर २३ वर्षीय तरुणीने दुसऱ्याच तरुणाशी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे संतापलेल्या नवसागर बोरकर (26) प्रियकराने तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याला त्यांचे फोटो पाठवले. नवसागर ने सांगितले की त्याची प्रेयसी अनेकदा लग्नाबद्दल बोलायची आणि वारंवार त्याच्याकडे पैशांची मागणी करायची. नवसागर तिला ऑनलाईन तर कधी रोख पैसे देखील द्यायचा अशी माहिती समोर आली आहे.

प्रेयसी दुसऱ्याच तरुणाशी बोलायची आणि नवसागरकडे दुर्लक्ष करायची. नवसागरला हे लक्षात आल्यानंतर त्याने तिच्याशी संपर्क साधणे बंद केले आणि पैशांची मागणी केली, तिने पैसे परत देण्यास नकार दिला. संतापलेल्या नवसागर बोरकरने 11 फेब्रुवारी रोजी प्रेयसीचे ज्या तरुणाशी प्रेमसंबंध होते त्या तरुणाला दोघांचे फोटो पाठवले.

12 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 1:30 वाजता, शेतातील काम संपवून ट्रॅक्टरने गावी परतताना महिलेचे जवळचे नातेवाईक सोमेश्वर ठिकरे, प्रकाश ठिकरे आणि वाढोना येथील रहिवासी असलेले घोनमोडे यांनी एका हॉटेलजवळ तरुणाला लाथा बुक्क्यांनी मारहाण केली, नंतर त्याला दोरीने बांधून त्याचे कपडे फाडले. अनिल ठिकरे यांच्या पत्नीने तरुणाला चप्पलने बेदम मारले, त्यांचा मुलगा राहुल ठिकरे यांनी त्याच्या डोक्यावर पाणी ओतून बेदम मारहाण केली.

या घटनेची माहिती मिळताच वडील गुरुदास बोरकर, चुलत भाऊ दिनेश बोरकर, स्वप्नील बोरकर यांनी त्याला ठिकरे कुटुंबियांच्या तावडीतून कसेबसे सोडवले. पोलिसांनी सावरगाव येथील रहिवासी सोमेश्वर ठिकरे, प्रकाश ठिकरे, प्रमोद घोनमोडे, अनिल ठिकरे, राहुल ठिकरे, अनिलची पत्नी आणि आई यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. पोलीस या प्रकरणाचा तपास सुरु केला आहे.

Buldhana News: बुलडाण्यात धक्कादायक घटना! आठवीतील दोन वर्गमित्रांची दोन दिवसांत गळफास घेऊन आत्महत्या

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: चंद्रपूर जिल्ह्यातील सावरगाव परिसरात.

  • Que: मारहाणीचे कारण काय?

    Ans: प्रेयसीचे फोटो दुसऱ्या तरुणाला पाठवल्याचा राग.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला.

Web Title: Chandrapur crime three years of love but marriage to someone else the lover sent the photos to her husband and

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 11:43 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Uttarpradesh Crime: वीटभट्टी मालकासह तिघांकडून कामगार महिलेवर 12 तास अत्याचार; पोलिसांकडून फक्त छेडछाडीचा गुन्हा दाखल
1

Uttarpradesh Crime: वीटभट्टी मालकासह तिघांकडून कामगार महिलेवर 12 तास अत्याचार; पोलिसांकडून फक्त छेडछाडीचा गुन्हा दाखल

Gondia Crime: 10 दिवसांच्या बाळाची विक्री, डॉक्टरचा टोकाचा निर्णय; गोंदिया प्रकरणाने राज्यात खळबळ
2

Gondia Crime: 10 दिवसांच्या बाळाची विक्री, डॉक्टरचा टोकाचा निर्णय; गोंदिया प्रकरणाने राज्यात खळबळ

Ulhasnagar Crime: उल्हासनगरात सावकाराची गुंडागर्दी; तरुणाचे अपहरण करून लॉजमध्ये अमानुष छळ
3

Ulhasnagar Crime: उल्हासनगरात सावकाराची गुंडागर्दी; तरुणाचे अपहरण करून लॉजमध्ये अमानुष छळ

Chandrapur News: चंद्रपुरमध्ये डिजिटल इंडिया दिवाळखोरीत! जिवतीतील ५० शाळांचा वीजपुरवठा खंडित केल्याने ई-लर्निंग साहित्य धूळखात
4

Chandrapur News: चंद्रपुरमध्ये डिजिटल इंडिया दिवाळखोरीत! जिवतीतील ५० शाळांचा वीजपुरवठा खंडित केल्याने ई-लर्निंग साहित्य धूळखात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chandrapur Crime: तीन वर्षांचे प्रेम, मात्र लग्न दुसऱ्याशी; प्रियकराने नवऱ्याला ते फोटो पाठवले आणि…

Chandrapur Crime: तीन वर्षांचे प्रेम, मात्र लग्न दुसऱ्याशी; प्रियकराने नवऱ्याला ते फोटो पाठवले आणि…

Feb 15, 2026 | 11:43 AM
खळबळजनक! पाकिस्तानी सैनिक बलुच बंडखोरांच्या तावडीत; सुटकेसाठी लष्करासमोर ठेवली ‘ही’ मोठी अट

खळबळजनक! पाकिस्तानी सैनिक बलुच बंडखोरांच्या तावडीत; सुटकेसाठी लष्करासमोर ठेवली ‘ही’ मोठी अट

Feb 15, 2026 | 11:43 AM
उपवासाच्या काळात अशक्तपणा येऊ नये म्हणून करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन, शरीराला मिळेल तात्काळ ऊर्जा

उपवासाच्या काळात अशक्तपणा येऊ नये म्हणून करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन, शरीराला मिळेल तात्काळ ऊर्जा

Feb 15, 2026 | 11:40 AM
दमदार फीचर्स आता तुमच्या बजेटमध्ये! लाँचपूर्वीच iPhone 17e चा फर्स्ट लूक व्हायरल, यूजर्सची उत्सुकता वाढली…

दमदार फीचर्स आता तुमच्या बजेटमध्ये! लाँचपूर्वीच iPhone 17e चा फर्स्ट लूक व्हायरल, यूजर्सची उत्सुकता वाढली…

Feb 15, 2026 | 11:31 AM
IND vs PAK : तारिकला तारे दाखवण्यासाठी भारताचा संघ सज्ज! पाकिस्तानी फिरकी गोलंदाजावर टीम इंडियान उपाय शोधला, सुर्याचा Video Viral

IND vs PAK : तारिकला तारे दाखवण्यासाठी भारताचा संघ सज्ज! पाकिस्तानी फिरकी गोलंदाजावर टीम इंडियान उपाय शोधला, सुर्याचा Video Viral

Feb 15, 2026 | 11:30 AM
Mangal Gochar 2026: महाशिवरात्रीला मंगळ बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांना नोकरी व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

Mangal Gochar 2026: महाशिवरात्रीला मंगळ बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांना नोकरी व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

Feb 15, 2026 | 11:30 AM
लग्नाच्या आनंदात आले, मेट्रोच्या पिलरखाली सापडला मृत्यू; जौनपूरच्या सरपंचांचा मुंबईत दुर्दैवी अंत

लग्नाच्या आनंदात आले, मेट्रोच्या पिलरखाली सापडला मृत्यू; जौनपूरच्या सरपंचांचा मुंबईत दुर्दैवी अंत

Feb 15, 2026 | 11:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Feb 14, 2026 | 06:49 PM
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM