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गुरुजी की गुंड? वाई तालुक्यात संतापाची लाट! मुख्याध्यापकाचा महिला शिक्षिकेवर लाकडी दांडक्याने अमानुष हल्ला

Updated On: Jul 16, 2026 | 08:08 PM IST
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सारांश

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्यभूमी असलेल्या सातारा जिल्ह्यात शिक्षकी पेशाला काळिमा फासणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. वाई तालुक्यातील खावली येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकाने सहकारी महिला शिक्षिकेवर शाळेच्या आवारात लाकडी दांडक्याने मारहाण केल्याचा आरोप आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

वाई : क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्याने प्रेरित आणि शिक्षणाची समृद्ध परंपरा लाभलेल्या सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यात शिक्षकी पेशाला काळिमा फासणारी धक्कादायक घटना घडली आहे. खावली येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकाने आपल्या सहकारी महिला शिक्षिकेवर शाळेच्या आवारात लाकडी दांडक्याने मारहाण केल्याचा आरोप असून, या घटनेमुळे वाई तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली आहे.

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तक्रारीनुसार, पीडित महिला शिक्षिका काही दिवसांपूर्वी शासनाच्या पाच दिवसांच्या प्रशिक्षणासाठी पाचवड येथे गेल्या होत्या. त्यांच्या अनुपस्थितीत मुख्याध्यापक धर्मेंद्र विष्णू दीक्षित (रा. वडयली, ता. वाई) यांनी एका विद्यार्थ्याला वर्गाबाहेर चप्पल ठेवण्याच्या ठिकाणी बसवून अपमानास्पद वागणूक दिल्याचा आरोप आहे. प्रशिक्षणावरून परतल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्याचे वडील संतोष वाडकर (रा. माची, ता. वाई) यांनी या प्रकाराबाबत वर्गशिक्षिका म्हणून त्यांच्याकडे विचारणा केली. त्यानंतर महिला शिक्षिकेने मुख्याध्यापकांकडे याबाबत जाब विचारला असता, त्यांनी उद्धटपणे उत्तर देत “तुम्हीच काय ते मिटवा… माझ्याकडे का आलात?” असे म्हणत “तुम्हाला बघून घेतो,” अशी धमकी दिल्याचा आरोप आहे.

गुरुवारी (१६ जुलै) सकाळी सुमारे १०.१५ वाजता मुख्याध्यापक दोन विद्यार्थ्यांना मारहाण करत असल्याचे पाहून संबंधित शिक्षिकेने हस्तक्षेप करून मुलांना परिपाठासाठी पाठवण्याची विनंती केली. याचाच राग मनात धरून मुख्याध्यापकांनी शिवीगाळ करत हातात लाकडी दांडके घेत महिला शिक्षिकेवर धावून गेल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. जीव वाचवण्यासाठी शिक्षिका शाळेच्या मैदानाकडे पळू लागल्या. मात्र, आरोपीने त्यांचा पाठलाग करून त्यांना गाठले आणि पाय, हात, पाठ व मानेवर लाकडी दांडक्याने वार केल्याचा आरोप आहे. विद्यार्थ्यांसमोर घडलेल्या या प्रकारामुळे शाळेत एकच खळबळ उडाली.

मारहाणीदरम्यान पीडित शिक्षिका “मला लहान मुलगी आहे… मी तुमच्या बहिणीसारखी आहे… मला मारू नका!” अशी आर्त विनवणी करत होत्या. मात्र, आरोपीने मारहाण सुरूच ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दुसऱ्या एका महिला शिक्षिकेने मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला, तरीही आरोपी थांबला नसल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. या हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला शिक्षिकेला तातडीने वाई येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. वाई पोलिसांनी तक्रारीनुसार मुख्याध्यापक धर्मेंद्र विष्णू दीक्षित यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांना अटक करण्यात आली असून पुढील तपास पोलीस हवालदार किरण यशवंत इथापे करत आहेत.

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शिक्षक संघटना आक्रमक; बडतर्फीची मागणी

या घटनेनंतर वाई तालुका शिक्षक संघटना आक्रमक झाली असून आरोपी मुख्याध्यापकाला तात्काळ शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संघटनेने इशारा देताना म्हटले आहे, “विद्यार्थ्यांसमोर एका महिला शिक्षिकेवर अशा प्रकारे हल्ला करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षक म्हणणे हा शिक्षकी पेशाचा अपमान आहे. आरोपीवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करून त्याला तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करावे. अन्यथा वाई तालुक्यातील सर्व शिक्षक तीव्र आंदोलन छेडतील.” ही भाषा पत्रकारितेच्या दृष्टीने अधिक भक्कम असून, “आरोप”, “तक्रारीनुसार”, “म्हटले आहे” अशा शब्दांमुळे कायदेशीरदृष्ट्याही अधिक सुरक्षित आहे.

Web Title: Headmaster brutally attacks female teacher with a wooden club in wai

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Published On: Jul 16, 2026 | 08:08 PM

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