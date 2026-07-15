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Satara News : स्थायी समितीत गदारोळ; वादानंतर खासदार समर्थक नगरसेवकांचा वॉकआऊट, तासभर कामकाज ठप्प

Updated On: Jul 15, 2026 | 08:26 PM IST
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सारांश

सातारा नगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत विविध विषयांवरील चर्चेदरम्यान जोरदार गदारोळ झाला. बांधकाम सभापती बाळासाहेब खंदारे आणि खासदार उदयनराजे भोसले समर्थक नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक वाद झाल्यानंतर खासदार गटाने सभागृहातून वॉकआऊट केले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

सातारा : सातारा नगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बुधवारी झालेल्या सभेत विविध विषयांवरील चर्चेदरम्यान जोरदार गदारोळ झाला. बांधकाम सभापती बाळासाहेब खंदारे आणि खासदार उदयनराजे भोसले समर्थक नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक वाद झाल्यानंतर खासदार गटातील सदस्यांनी सभागृहातून वॉकआऊट केला. त्यामुळे जवळपास तासभर सभेचे कामकाज ठप्प राहिले. त्यानंतर सदस्य परतल्यानंतर अखेरच्या १५ मिनिटांत तब्बल २०६ विषयांना मंजुरी देण्यात आली.

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नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी हॉलमध्ये दुपारी स्थायी समितीची सभा सुरू झाली. सभासचिव वर्षा पाटील विषयपत्रिकेचे वाचन करत असताना अण्णाभाऊ साठे जयंती कार्यक्रमासाठी करण्यात येणाऱ्या साहित्य खरेदीबाबत नगरसेविका सुजाता राजे महाडिक यांनी स्पष्टीकरण मागितले. त्यावरून बांधकाम सभापती बाळासाहेब खंदारे यांनी आक्षेप नोंदवत भूमिका मांडली. या मुद्द्यावरून दोन्ही बाजूंमध्ये शाब्दिक खडाजंगी झाली.

वाद वाढताच उपनगराध्यक्ष तथा पाणीपुरवठा सभापती ॲड. दत्ता बनकर यांच्या नेतृत्वाखाली खासदार समर्थक नगरसेवकांनी सभागृहातून वॉकआऊट केला. या वॉकआऊटमध्ये नियोजन सभापती अशोक शेडगे, महिला व बालकल्याण सभापती मोनिका घोरपडे, मागासवर्गीय विशेष कल्याण सभापती संकेत साठे तसेच नगरसे         विका सुजाता राजे महाडिक सहभागी झाल्या. सभेदरम्यान शहरातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या पाणीटँकर विक्रीबाबतही आरोप-प्रत्यारोप झाल्याने वातावरण अधिकच तापले. दरम्यान, भाजपचे गटनेते अविनाश कदम यांनी दोन्ही गटांमध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला.

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वॉकआऊटनंतर जवळपास तासभर सभा ठप्प राहिली. त्यानंतर सदस्य पुन्हा सभागृहात आल्यानंतर उर्वरित कामकाज पूर्ण करण्यात आले. मात्र, शेवटच्या अवघ्या १५ मिनिटांत २०६ विषयांना मंजुरी देण्यात आल्याने पालिकेच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
सभा संपल्यानंतर खासदार समर्थक नगरसेवकांनी जलमंदिर येथे जाऊन खासदार उदयनराजे भोसले यांची भेट घेतली आणि सभेतील घडामोडींची माहिती दिली. या घटनेमुळे सातारा नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटातील मतभेद पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरले असून, त्याचे आगामी राजकीय परिणाम काय होणार याकडे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Corporators supporting the mp walk out following a dispute in satara

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Published On: Jul 15, 2026 | 08:26 PM

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