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Game Changer! अमेरिकेच्या दिग्गज कंपन्यांनी सुरू केले चिनी AI वापरणे

Updated On: Jul 16, 2026 | 07:43 PM IST
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सारांश

DoorDash, Airbnb, Siemens सारख्या US कंपन्यांनी महाग अमेरिकन AI सोडून स्वस्त चिनी LLM वापरायला सुरुवात केली.कारण: चिनी AI "ओपन वेट" आहे, कमी खर्चात चालतो आणि डेटा सेंटरचे बिल 70% ने कमी करतो.अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे जगाला पर्याय मिळाला आणि चीनने त्या संधीचा फायदा घेतला.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • कॉर्पोरेट कंपन्यांवर वाढता AI चा खर्च
  • वैश्विक डेटा रँकिंग मध्ये वाढता चीनचा दबदबा
  • अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे जागतिक ग्राहकांचा तुटत चाललेला विश्वास
  • डेटा सेन्टर्स चा खर्च कमी ठेवण्याची चीनची रणनीती

कॉर्पोरेट कंपन्यांवर वाढता AI चा खर्च

सुरवातीला टेक कंपन्यांनी सांगितले कि AI मुळे मनुष्य वापर कमी होईल आणि याचा फायदा कॉर्पोरेट कंपन्यांना होईल . परंतु वास्तविकपणे पाहिले तर अमेरिकन AI चा वापर करणाऱ्या कंपन्यांना हे खर्चिक वाटत आहे . यामुळे त्यांच्यावर खूप आर्थिक दबाव निर्माण झाला आहे . GPU आणि डेटा सेंटर
OpenAI, Anthropic सारखे मॉडेल्स चालवण्यासाठी Nvidia चे महागडे GPU लागतात. 1 डेटा सेंटर चालवायला दरमहा करोडो रुपये जातात. वीजेचं बिल पण अफाट आहे.ChatGPT, Claude सारखे टूल्स वापरण्यासाठी प्रति 1000 शब्दाला कंपन्यांना पैसे द्यावे लागतात. DoorDash, Airbnb सारख्या कंपन्यांचे लाखो कस्टमर असल्याने बिल महिन्याला कोटींमध्ये जातं.स्वतःचा AI बनवायचा म्हटला तर अब्जो डॉलर लागतात. आणि दर  3-4 महिन्यांनी अपडेट पण करावा लागतो.

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वैश्विक डेटा रँकिंग मध्ये वाढता चीनचा दबदबा

डेटा सेंटरच्या संख्येत
2026 पर्यंत चीनमध्ये जगातील 35% पेक्षा जास्त नवीन डेटा सेंटर बनत आहेत. US नंतर चीन दुसऱ्या नंबरवर आहे. आणि वेगाने वाढतोय.DeepSeek, Qwen, Baichuan सारखे चिनी LLM आता GPT-4, Claude च्या बरोबरीने परफॉर्मन्स देत आहेत. पण खर्च 10 पट कमी आहे. म्हणूनच ग्लोबल “Cost-Performance” रँकिंगमध्ये चीन टॉपला आहे.TikTok, Shein, Temu, WeChat सारख्या अॅप्समधून रोज अब्जो GB डेटा तयार होतो. हा डेटा AI ट्रेनिंगसाठी वापरला जातो. त्यामुळे चीनकडे “डेटा” चा साठा सर्वात मोठा आहे.

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अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे जागतिक ग्राहकांचा तुटत चाललेला विश्वास

अमेरिकेने चीन, रशिया आणि इतर देशांवर टेक्नॉलॉजी, चिप्स आणि AI वर निर्बंध लावले. पण याचा परिणाम असा झाला की जगातील इतर कंपन्या आणि ग्राहक आता अमेरिकन टेकवर अवलंबून राहण्यास घाबरत आहेत.आज OpenAI, AWS, Google Cloud वापरतोय. उद्या अमेरिकेने निर्बंध लावले तर सर्व्हिस एका रात्रीत बंद होऊ शकते. DoorDash, Airbnb सारख्या कंपन्यांना हा धोका नको आहे.अमेरिकन AI महाग आहे + त्यावर अमेरिकेचं नियंत्रण आहे. डेटा कुठे जातोय, कसा वापरला जातोय हे कळत नाही. त्यामुळे कंपन्या स्वस्त आणि “ओपन वेट” असलेल्या चिनी AI कडे वळत आहेत.

डेटा सेन्टर्स चा खर्च कमी ठेवण्याची चीनची रणनीती

चीनने जाणूनबुजून “स्वस्त डेटा सेंटर” हेच आपलं मुख्य शस्त्र बनवलं आहे. त्यामुळे US कंपन्या पण आता चिनी AI कडे वळत आहेत.चीनमध्ये इनर मंगोलिया, गुईझोऊ सारख्या राज्यांमध्ये डेटा सेंटर बनवले आहेत. तिथे वीज 40% स्वस्त आहे आणि सरकार जमीन फ्रीमध्ये देतं.vidia च्या महागड्या GPU ऐवजी Huawei चे Ascend चिप्स आणि इतर लोकल हार्डवेअर वापरतात. त्यामुळे सेटअपचा खर्च निम्मा होतो.मॉडेल फ्री दिले की कंपन्यांना API चे दर द्यावे लागत नाहीत. कंपन्या स्वतःच्या डेटा सेंटरवर ते चालवतात. DoorDash, Airbnb हेच करत आहेत.2. याचा फायदा कोणाला?

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Web Title: Game changer major american companies have started using chinese ai

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Published On: Jul 16, 2026 | 07:43 PM

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