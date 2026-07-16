Game Changer! अमेरिकेच्या दिग्गज कंपन्यांनी सुरू केले चिनी AI वापरणे

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डेटा सेंटरच्या संख्येत
2026 पर्यंत चीनमध्ये जगातील 35% पेक्षा जास्त नवीन डेटा सेंटर बनत आहेत. US नंतर चीन दुसऱ्या नंबरवर आहे. आणि वेगाने वाढतोय.DeepSeek, Qwen, Baichuan सारखे चिनी LLM आता GPT-4, Claude च्या बरोबरीने परफॉर्मन्स देत आहेत. पण खर्च 10 पट कमी आहे. म्हणूनच ग्लोबल “Cost-Performance” रँकिंगमध्ये चीन टॉपला आहे.TikTok, Shein, Temu, WeChat सारख्या अॅप्समधून रोज अब्जो GB डेटा तयार होतो. हा डेटा AI ट्रेनिंगसाठी वापरला जातो. त्यामुळे चीनकडे “डेटा” चा साठा सर्वात मोठा आहे.
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अमेरिकेने चीन, रशिया आणि इतर देशांवर टेक्नॉलॉजी, चिप्स आणि AI वर निर्बंध लावले. पण याचा परिणाम असा झाला की जगातील इतर कंपन्या आणि ग्राहक आता अमेरिकन टेकवर अवलंबून राहण्यास घाबरत आहेत.आज OpenAI, AWS, Google Cloud वापरतोय. उद्या अमेरिकेने निर्बंध लावले तर सर्व्हिस एका रात्रीत बंद होऊ शकते. DoorDash, Airbnb सारख्या कंपन्यांना हा धोका नको आहे.अमेरिकन AI महाग आहे + त्यावर अमेरिकेचं नियंत्रण आहे. डेटा कुठे जातोय, कसा वापरला जातोय हे कळत नाही. त्यामुळे कंपन्या स्वस्त आणि “ओपन वेट” असलेल्या चिनी AI कडे वळत आहेत.
चीनने जाणूनबुजून “स्वस्त डेटा सेंटर” हेच आपलं मुख्य शस्त्र बनवलं आहे. त्यामुळे US कंपन्या पण आता चिनी AI कडे वळत आहेत.चीनमध्ये इनर मंगोलिया, गुईझोऊ सारख्या राज्यांमध्ये डेटा सेंटर बनवले आहेत. तिथे वीज 40% स्वस्त आहे आणि सरकार जमीन फ्रीमध्ये देतं.vidia च्या महागड्या GPU ऐवजी Huawei चे Ascend चिप्स आणि इतर लोकल हार्डवेअर वापरतात. त्यामुळे सेटअपचा खर्च निम्मा होतो.मॉडेल फ्री दिले की कंपन्यांना API चे दर द्यावे लागत नाहीत. कंपन्या स्वतःच्या डेटा सेंटरवर ते चालवतात. DoorDash, Airbnb हेच करत आहेत.2. याचा फायदा कोणाला?
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