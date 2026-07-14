खाकीचा बनाव करून वाहनचालकांना लुटणारी टोळी जेरबंद, पुसेगाव पोलिसांची धडक कारवाई; सात जण अटकेत, २१.१९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

सातारा, दि. १४ (प्रतिनिधी) : पोलीस असल्याची खोटी बतावणी करून रात्रीच्या वेळी रस्त्यावर बॅरेकेडिंग लावत वाहनचालकांना अडवून कारवाईची भीती दाखवत खंडणी उकळणाऱ्या सात जणांच्या टोळीचा पुसेगाव पोलिसांनी पर्दाफाश केला. या कारवाईत दोन चारचाकी वाहने, आठ मोबाईल, रोख रक्कम असा एकूण २१ लाख १९ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून सर्व आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्यांना शुक्रवारपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
या कारवाईची माहिती पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडूकर, फलटणच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी अश्विनी शेंडगे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विश्वजीत घोडके आदी उपस्थित होते.
पोलीस अधीक्षक पिंगळे यांनी सांगितले की, १३ जुलै रोजी रात्री सुमारे ११.४५ वाजण्याच्या सुमारास वर्धनगड (ता. खटाव) येथील नायरा पेट्रोल पंपाजवळ काही जणांनी बॅरेकेडिंग करून वाहनचालकांकडून पैसे उकळत असल्याची गोपनीय माहिती पुसेगाव पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नागनाथ खुणे यांच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. तेथे खाकी व खाजगी पोशाखातील महिला-पुरुष वाहनांची तपासणीच्या नावाखाली अडवणूक करत असल्याचे आढळून आले.
कराड तालुक्यात खळबळ! ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनीच चर खोदून बंद केले शेतरस्ते; संपूर्ण गाव वेठीस, खरीप हंगामातील कामे ठप्प
पोलिसांची चाहूल लागताच संशयितांनी घटनास्थळावरून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी पाठलाग करून सात जणांना ताब्यात घेतले. चौकशीत ते पोलीस खात्याशी कोणत्याही प्रकारे संबंधित नसल्याचे स्पष्ट झाले.
घटनास्थळी अडविण्यात आलेले मोटारसायकलस्वार ऋषीकेश बाबासो शिरतोडे (रा. नागनाथवाडी) व सूरज लहुकुमार शिरतोडे (रा. ललगुण) यांनी आरोपींनी स्वतःला पोलीस असल्याचे सांगून कारवाईची भीती दाखवत त्यांच्याकडून ५०० रुपये उकळल्याची तक्रार केली.
अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये विकास दत्तात्रय शिंदे (रा. नागाव रस्ता, ता. वाळवा), वैभव पांडुरंग पवार, राहुल सुनील पाटील, केतन बाबासाहेब महाजन (सर्व रा. मिरज परिसर), प्रियांका रणदीप नाईक (रा. शिरोळ, जि. कोल्हापूर), प्रियांका संजय भोरे आणि अरुणा दयानंद आवळे यांचा समावेश आहे. चौकशीदरम्यान आरोपींनी पोलीस असल्याची बतावणी करून रात्रीच्या वेळी वाहनचालकांकडून खंडणी उकळल्याची कबुली दिली.
एका चोरीतून वाहनचोरांच्या टोळ्यांचा पर्दाफाश, तब्बल 11 आरोपींना ठोकल्या बेड्या; 33 दुचाकी जप्त
कारवाईदरम्यान टाटा सफारी स्टॉर्म (एमएच-१२ एमएफ-३८३२), मारुती स्विफ्ट डिझायर (एमएच-१० सीए-४९३७), आठ अँड्रॉईड मोबाईल, २,२०० रुपयांची रोख रक्कम असा एकूण २१ लाख १९ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
ही कारवाई पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडूकर आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजश्री तेरणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नागनाथ खुणे, पोलीस हवालदार योगेश बागल, रेश्मा भोसले, अशोक सरक, पोलीस कॉन्स्टेबल राहुल जाधव, उमेश देशमुख, दऱ्याबा नरळे व चालक तुषार बाबर यांच्या पथकाने केली. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पथकाचे अभिनंदन केले.