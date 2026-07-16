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IND Vs ENG Live: क्रिकेटच्या ‘किंग’चे इंग्लंडमध्ये वादळ; Virat Kohli ने मोडला द्रविडचा ‘हा’ रेकॉर्ड

Updated On: Jul 16, 2026 | 07:58 PM IST
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सारांश

विराट कोहली इंग्लंडमध्ये तीनही फॉर्मट सर्वाधिक रन्स करणारा भारतीय फलंदाज ठरला आहे. आधी हा रेकॉर्ड राहुल द्रविडच्या नावावर होता. द्रविडने 46 सामन्यांमध्ये 56 खेळींमध्ये 2645 रन्स केल्या होत्या. 

IND Vs ENG Live: क्रिकेटच्या ‘किंग’चे इंग्लंडमध्ये वादळ; Virat Kohli ने मोडला द्रविडचा ‘हा’ रेकॉर्ड

विराट कोहली (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • विराट कोहलीने मोडला द्रविडचा रेकॉर्ड 
  • चेस मास्टरने केले शानदार अर्धशतक 
  • भारत अन् इंग्लंडमध्ये दूसरा वनडे सामना सुरू 
India Vs England 2nd ODI Live Updates: सध्या कार्डीफ येथे भारत अन् इंग्लंडमध्ये दूसरा वनडे सामना सुरू आहे. इंग्लंडच्या कर्णधाराने टॉस जिंकत प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. भारताने फलंदाजी करत शानदार सुरुवात केली आहे. विराट कोहलीने आपले अर्धशतक पूर्ण केले आहे. तसेच त्याने या सामन्यात ‘द वॉल’ म्हणजेच राहुल द्रविडचा रेकॉर्ड मोडला आहे. भारत सध्या चांगल्या स्थितीत खेळताना पाहायला मिळत आहे.

इंग्लंडने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार भारताकडून कर्णधार शुभमन गिल आणि रोहित शर्माने सुरुवात केली. दोन्ही फलंदाजांनी चांगली सुरुवात करून दिली. मात्र शुभमन गिल केवळ 31 रन्सची खेळी करून आउट झाला. मात्र त्यानंतर आलेल्या विराट कोहलीने भारताचा डाव सावरला.

मागील सामन्यात विराट कोहलीने निराशा केली. तो केवळ 5 रन्स करून आउट झाला. मात्र आजच्या सामन्यात विराट कोहलीने शानदार अर्धशतक लगावले आहे. तसेच राहुल द्रविडचा रेकॉर्ड देखील मोडला आहे. विराटने इंग्लंडच्या मैदानावर नवा इतिहास रचला आहे. 4 रन्स करताच विराटने द्रविडचा रेकॉर्ड मोडला आहे.

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विराट कोहली इंग्लंडमध्ये तीनही फॉर्मट सर्वाधिक रन्स करणारा भारतीय फलंदाज ठरला आहे. आधी हा रेकॉर्ड राहुल द्रविडच्या नावावर होता. द्रविडने 46 सामन्यांमध्ये 56 खेळींमध्ये 2645 रन्स केल्या होत्या.  आता केवळ 4 रन्स करताच विराट कोहलीने द्रविडचा रेकॉर्ड मोडला आहे.  सर्वाधिक रन्स करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांमध्ये विराट कोहली, राहुल द्रविड, रोहित शर्मा आणि सचिन तेंडुलकरचा समावेश आहे.

सर्वाधिक रन्स करणारे भारतीय फलंदाज
1. विराट कोहली
2. राहुल द्रविड
3. सचिन तेंडुलकर
4. रोहित शर्मा

दोन्ही संघांचे संभाव्य प्लेइंग 11:

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, वॉशिंग्टन सुंदर, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, गुरनूर ब्रार/अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.

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इंग्लंड: जेकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जोस बटलर (यष्टीरक्षक), सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग.

Web Title: Virat kohli break rahul dravid most runs record england vs india 2nd odi live updates

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Published On: Jul 16, 2026 | 07:55 PM

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