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10 मिनिट्समध्ये घरी पोहचणार गॅस सिलेंडर! Instagram आणि HPCL ने एकत्रित सुरू केली नवी सर्व्हिस, कशी नोंदणी कराल?

Updated On: Jul 16, 2026 | 07:58 PM IST
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सारांश

क्विक-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म स्विगी इन्स्टामार्टने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) च्या सहकार्याने एक नवीन सेवा सुरू केली आहे. आता ग्राहकांना गॅस संपण्याची अनेक दिवस वाट पाहण्याची गरज नाही.

गॅस सिलेंडर आता मिळणार १० मिनिटात (फोटो सौजन्य - iStock)

गॅस सिलेंडर आता मिळणार १० मिनिटात (फोटो सौजन्य - iStock)

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विस्तार
  • गॅस सिलेंडर आता मिळणार १० मिनिटात 
  • स्विगी आणि इन्स्टामार्टची एकत्रित सेवा 
  • आता जास्त वाट पहावी लागणार नाही 
जर तुमच्या घरातील गॅस अचानक संपला, तर जास्त वेळ थांबण्याची गरज नाही. लवकरच, तुम्ही किराणा मालाप्रमाणेच काही मिनिटांत एलपीजी सिलेंडर ऑर्डर करू शकाल. भारतात पहिल्यांदाच, क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म स्विगी इन्स्टामार्ट आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) यांनी एक सेवा सुरू केली आहे, जी निवडक एलपीजी सिलेंडर अंदाजे १० मिनिटांत तुमच्या घरी पोहोचवते. ही सेवा बंगळूरुमध्ये आणि ज्या भागांमध्ये इन्स्टामार्टची डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध आहे, तिथे सुरू करण्यात आली आहे.

कोणते सिलेंडर उपलब्ध आहेत?

सध्या, ग्राहक एचपी नव्या १० किलो कंपोझिट एलपीजी सिलेंडर आणि एचपीसीएल ५ किलो मेटल एलपीजी सिलेंडर ऑर्डर करू शकतात. ज्यांना १४.२ किलोच्या घरगुती सिलेंडरची गरज नाही, त्यांच्यासाठी हे लहान सिलेंडर विशेषतः उपयुक्त आहेत. एचपी नव्या सिलेंडर स्टीलच्या सिलेंडरच्या तुलनेत वजनाने हलका, गंज-प्रतिरोधक आहे आणि त्याच्या पारदर्शक डिझाइनमुळे त्यातील शिल्लक गॅसची पातळी सहज दिसते.

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गॅस सिलेंडर कसा बुक करावा?

स्विगी इन्स्टामार्टद्वारे गॅस सिलेंडर बुक करणे खूप सोपे आहे. सर्वप्रथम, ॲप उघडा. मग, एचपीसीएल एलपीजी सिलिंडर शोधा, तुम्हाला हवा असलेला सिलिंडर निवडा आणि ऑर्डरची पुष्टी करा. ऑर्डर पूर्ण झाल्यावर, एचपीसीएलच्या नोंदणीकृत वितरक आणि प्रशिक्षित डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांद्वारे सिलिंडरची डिलिव्हरी केली जाईल. याचा अर्थ असा की, बुकिंग ॲपद्वारे केले जाईल, परंतु एचपीसीएल सुरक्षा नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून डिलिव्हरी करेल.

केंद्रीय मंत्र्यांनी याला मोठे पाऊल म्हटले

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी या नवीन सेवेच्या शुभारंभाचे स्वागत केले. ते म्हणाले की, एचपीसीएलचा हा उपक्रम डिजिटल इंडिया, जीवनमान सुलभता आणि स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. त्यांच्या मते, क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे मागणीनुसार एलपीजी सिलिंडरची डिलिव्हरी ग्राहकांना अधिक सोयीस्कर ठरेल आणि स्वच्छ इंधनाची उपलब्धता सुलभ करेल

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ग्राहकांना मोठे फायदे मिळतील

या नवीन सेवेमुळे गॅस संपल्यावर जास्त वेळ वाट पाहण्याची गरज नाहीशी होईल. ही सुविधा विशेषतः लहान कुटुंबे, भाडेकरू, विद्यार्थी आणि लहान व्यवसायांसाठी उपयुक्त ठरू शकते. जर हे मॉडेल यशस्वी झाले, तर येत्या काळात भारतातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये १० मिनिटांत एलपीजी सिलिंडर डिलिव्हरीची सुविधा देखील सुरू केली जाऊ शकते.

Web Title: Gas cylinder will be deliver in 10 minutes from new service instagram and hpcl how to book order

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Published On: Jul 16, 2026 | 07:55 PM

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