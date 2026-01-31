Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  Budget 2026 Old Tax Regime Be Abolished Or Government Make Changes To The New One Here Complete Plan News Marathi

Old Tax Regime : जुनी टॅक्स पद्धत रद्द होणार की नवीन टॅक्स प्रणालीमध्ये बदल होणार? काय आहे संपूर्ण योजना? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरात मोठे बदल होणे अपेक्षित आहेत. तसेच तज्ञांच्या मते सरकार नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक बनवू शकते...

Updated On: Jan 31, 2026 | 01:15 PM
जुनी टॅक् पद्धत रद्द होणार की नवीन टॅक्स प्रणालीमध्ये बदल होणार? काय आहे संपूर्ण योजना? जाणून घ्या सविस्तर बातमी (फोटो सौजन्य-Gemini)

जुनी टॅक् पद्धत रद्द होणार की नवीन टॅक्स प्रणालीमध्ये बदल होणार? काय आहे संपूर्ण योजना? जाणून घ्या सविस्तर बातमी (फोटो सौजन्य-Gemini)

  • जुनी टॅक् पद्धत रद्द होणार
  • नवीन टॅक्स प्रणालीमध्ये बदल होणार
  • काय आहे संपूर्ण योजना?
Old Tax Regime News in Marathi: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. दरवर्षीप्रमाणे, सामान्य माणूस आणि करदाते, विशेषतः नोकरी करणारे, दोघेही, प्राप्तिकराशी संबंधित संभाव्य बदलांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. त्यांना किती कराचा भरणा करावा लागेल हे मुख्यत्वे ते जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत त्यांचे उत्पन्न कर रिटर्न भरतात की नवीन कर प्रणाली अंतर्गत यावर अवलंबून असते.

नवीन कर प्रणाली लागू झाल्यापासून करदात्यांच्या मनात एक मोठा प्रश्न कायम आहे. ते म्हणजे भविष्यात जुनी कर प्रणाली पूर्णपणे रद्द केली जाईल का? २०२६ च्या अर्थसंकल्पापूर्वी केलेल्या एका सर्वेक्षणात, बहुतेक कर तज्ञांचा असा विश्वास आहे की सरकार हळूहळू जुनी कर प्रणाली काढून टाकण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकते, परंतु ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने केली जाईल.

नवीन विरुद्ध जुनी कर व्यवस्था: मूलभूत फरक काय आहेत?

नवीन आणि जुन्या कर प्रणालींमधील सर्वात मोठा फरक म्हणजे कर स्लॅब आणि वजावटी. नवीन कर प्रणालीमध्ये जास्त उत्पन्नावर कमी कर दर आहेत, परंतु कमी सूट आणि वजावटी देतात. दुसरीकडे, जुन्या प्रणालीमध्ये जास्त कर स्लॅब आहेत, परंतु विविध सूट आणि वजावटींचा लाभ देतात. नवीन कर प्रणालीमध्ये उच्च मूलभूत सूट मर्यादा आहे. कलम ८७अ अंतर्गत सूट मिळाल्याने, पगारदार व्यक्तींसाठी अंदाजे ₹१२.७५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न (मानक वजावटीसह) करमुक्त होते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जर एखादी व्यक्ती दरमहा ₹१ लाख कमावते, तर ते शून्य कर भरतात. जुन्या कर प्रणालीमध्ये अनेक सूट आहेत, जसे की ८०सी (पीएफ, पीपीएफ, एलआयसी सारख्या गुंतवणूक), ८०डी (आरोग्य विमा), एनपीएस, एचआरए, एलटीए, बँक व्याजावरील ८०टीटीए आणि गृहकर्ज व्याज.

नवीन कर प्रणाली का सुरू करण्यात आली

कर प्रणाली सोपी करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. असंख्य सूट आणि वजावटींमुळे कर भरणे गुंतागुंतीचे होते आणि कागदपत्रे वाढतात. २०२० च्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की कर कायदा सोपा करण्यासाठी आणि सामान्य करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी नवीन कर प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. तज्ञांच्या मते, सरकार सुरुवातीपासूनच असे संकेत देत आहे की जुन्या प्रणाली अंतर्गत सूट दीर्घकाळात काढून टाकली जाऊ शकते. म्हणूनच प्रत्येक अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक बनविली जात आहे.

नवीन कर प्रणालीची वाढती लोकप्रियता

ईवाय इंडियाच्या कर भागीदार सुरभी मारवाह यांच्या मते, २०२४-२५ च्या कर निर्धारण वर्षात अंदाजे ७२% करदात्यांनी नवीन कर प्रणाली निवडली. हे स्पष्टपणे त्याचे जलद अवलंबन दर्शवते. गेल्या दोन अर्थसंकल्पांमध्ये, सरकारने नवीन प्रणाली अंतर्गत अधिक सवलती, उच्च करमुक्त मर्यादा आणि मानक वजावटी असे फायदे सादर केले आहेत. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की २०२५-२६ मध्ये नवीन प्रणालीचा पर्याय निवडणाऱ्या लोकांची संख्या आणखी वाढेल.

जुनी कर प्रणाली रद्द केली जाईल का?

बचत आणि गृहकर्जांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जुनी प्रणाली अजूनही आवश्यक आहे असे अनेक तज्ञांचे मत आहे. म्हणून, ती ताबडतोब रद्द करणे कठीण आहे. तथापि, सरकार हळूहळू ती असंबद्ध करू शकते. काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की दोन कर प्रणाली असल्याने गोंधळ निर्माण होतो आणि कर भरण्याचा उद्देश अपयशी ठरतो. दरम्यान, इतरांचा असा विश्वास आहे की जुनी प्रणाली आणखी काही वर्षे चालू ठेवण्याची परवानगी दिली जाईल जेणेकरून दीर्घकालीन गुंतवणूक योजना असलेले लोक सहजपणे संक्रमण करू शकतील. एकूणच, असे संकेत आहेत की सरकार नवीन कर प्रणाली इतकी आकर्षक बनवत आहे की येत्या काही वर्षांत जुनी प्रणाली आपोआप कमी वापरली जाईल.

Published On: Jan 31, 2026 | 01:14 PM

Old Tax Regime : जुनी टॅक्स पद्धत रद्द होणार की नवीन टॅक्स प्रणालीमध्ये बदल होणार? काय आहे संपूर्ण योजना? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

Old Tax Regime : जुनी टॅक्स पद्धत रद्द होणार की नवीन टॅक्स प्रणालीमध्ये बदल होणार? काय आहे संपूर्ण योजना? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

Jan 31, 2026 | 01:14 PM
