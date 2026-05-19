‘VIBE’ची Release Date जाहीर! प्रीती झिंटा-कुणाल खेमूची Action-Comedy ‘या’ तारखेला थिएटरमध्ये धडकणार

Amazon MGM Studios ने आगामी अॅक्शन-कॉमेडी चित्रपट VIBE च्या प्रदर्शनाची घोषणा केली असून हा चित्रपट १८ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट १८ सप्टेंबर रोजी सिनेमागृहांत प्रदर्शित होणार आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 06:33 PM
  • हा चित्रपट सध्या प्रेक्षकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे.
  • लेखक म्हणूनही कुणाल खेमू नव्या अंदाजात प्रेक्षकांसमोर येत आहेत.
  • VIBE हा चित्रपट १८ सप्टेंबर रोजी सिनेमागृहांत प्रदर्शित होणार आहे.
Amazon MGM Studios ने आपल्या आगामी हाय-स्टेक्स अॅक्शन-कॉमेडी चित्रपट VIBE च्या प्रदर्शनाची अधिकृत घोषणा केली असून हा चित्रपट येत्या १८ सप्टेंबर रोजी सिनेमागृहांत प्रदर्शित होणार आहे. मैत्री, थरार, विनोद आणि अॅक्शनचा जबरदस्त संगम असलेला हा चित्रपट सध्या प्रेक्षकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे.

ड्रोंगो फिल्म्सच्या बॅनरखाली Kunal Kemmu आणि Chirag Nihalani यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. विशेष म्हणजे, हा त्यांच्या प्रॉडक्शन हाऊसचा पहिलाच चित्रपट आहे. चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शनही Kunal Kemmu यांनीच केले आहे. अभिनेता म्हणून ओळख निर्माण केल्यानंतर आता दिग्दर्शक आणि लेखक म्हणूनही कुणाल खेमू नव्या अंदाजात प्रेक्षकांसमोर येत आहेत.

VIBE मध्ये Preity G Zinta, Sparsh Shrivastava आणि पदार्पण करणारी Vanshika Dhir यांच्या प्रमुख भूमिका पाहायला मिळणार आहेत. बऱ्याच काळानंतर Preity G Zinta मोठ्या पडद्यावर झळकणार असल्याने चाहत्यांमध्ये विशेष उत्सुकता निर्माण झाली आहे. चित्रपटाची कथा दोन जिवलग मित्रांभोवती फिरते. साधं आणि निवांत आयुष्य जगणारे हे मित्र अचानक अशा धोकादायक परिस्थितीत अडकतात, ज्याची त्यांनी कधी कल्पनाही केलेली नसते. एका अनपेक्षित घटनेमुळे त्यांचे आयुष्य पूर्णपणे बदलून जाते आणि त्यानंतर सुरू होतो एक भन्नाट, हाय-एनर्जी आणि थरारक प्रवास. या अॅडव्हेंचरदरम्यान त्यांच्या मैत्रीची, धैर्याची आणि जिवंत राहण्याच्या क्षमतेची कठीण परीक्षा लागणार आहे.

निर्मात्यांच्या मते, VIBE हा चित्रपट केवळ अॅक्शन-कॉमेडी नसून मैत्री, विश्वास आणि संकटात टिकून राहण्याची भावना प्रभावीपणे मांडणारा सिनेमा आहे. चित्रपटातील विनोदी प्रसंग, थरारक अॅक्शन सिक्वेन्स आणि वेगवान कथानक प्रेक्षकांना वेगळा अनुभव देणार असल्याची चर्चा आहे. आता चित्रपटाच्या घोषणेनंतर चाहत्यांमध्ये ट्रेलर आणि कलाकारांच्या नव्या लूकबद्दल उत्सुकता वाढली आहे. Amazon MGM Studios प्रस्तुत VIBE हा चित्रपट १८ सप्टेंबर रोजी सिनेमागृहांत प्रदर्शित होणार आहे.

