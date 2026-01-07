Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Jalna Crime: जालन्यात हुंडा छळाचा बळी; 23 वर्षीय विवाहितेची विष प्राशन करून आत्महत्या, पतीसह सात जणांविरुद्ध गुन्हा

जालन्यातील अंबड तालुक्यात हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळाला कंटाळून 23 वर्षीय पूनम धर्मराज पाटील हिने विष प्राशन करून आत्महत्या केली. या प्रकरणी पतीसह सासरच्या सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Jan 07, 2026 | 02:12 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • अंबड तालुक्यातील रोहिलागड येथे विवाहितेची आत्महत्या
  • हुंडा न दिल्याने व माहेरून पैसे आणण्यासाठी मानसिक व शारीरिक छळ
  • पतीसह सासरच्या सात जणांविरुद्ध अंबड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल
जालना: जालन्यातून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका २३ वर्षीय विवाहितेने सासरच्या मंडळींकडून होणाऱ्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या विवाहितेची नाव पूनम धर्मराज पाटील असे आहे. तिने विषारी द्रव्य प्राशन करून आत्महत्या केली. अंबड तालुक्यातील रोहलीगड येथे ही घटना घडली. याप्रकरणी अंबड पोलिस ठाण्यात पतीसह सासरच्या सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.या घटनेने पुन्हा हुंडाबळीच्या विषय ऐरणीवर आला आहे.

Nagpur Crime: काका-पुतण्यांच्या मालमत्ता वादात गोळीबार; निष्पाप व्यक्तीचा उपचारादरम्यान मृत्यू

काय नेमकं प्रकरण?

या घटनेप्रकरणी पूनमच्या आई द्वारकाबाई रामेश्वर जिगे (रा. मठपिंपळगाव) यांनी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. दिलेल्या फिर्यादीनुसार लग्नात हुंडा दिला नाही म्हणून आणि माहेरून पैसे आणण्यासाठी पूनमचा सतत मानसिक छळ केला जात होता. तिला वारंवार मारहाण करून उपाशीपोटी ठेवले जात होते. या सगळ्या छळाला कंटाळून पूनमने आत्महत्या केली.

या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. याप्रकरणी पती धर्मराज विष्णू पाटील, सासरा विष्णू पाटील, सासू लक्ष्मी पाटील, पंढरीनाथ पाटील, रेणुका पाटील, सारिका व तिचा पती यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस करीत आहेत. या घटनेने पुन्हा एकदा महिलेच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

जालन्यातून एक चोरीची घटना समोर आली आहे. मित्राचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी चार मित्रांनी मिळून एका व्यक्तीला लुटल्याची घटना घडली आहे. चोरी केलेल्या पैश्यांने तरुणांनी नशा करून पार्टी केली. पोलिसांनी या चोरांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. ही घटना चंदनझिरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.

काय नेमकं घडलं?

श्रीकृष्ण-रुक्मिणी नगर परिसरातून निलेश अशोक अग्रवाल हे रात्री साडेअकराच्या सुमारास आपल्या स्कुटीवरून घरी जात होते. यावेळी चार तरुण दुचाकीवरून आले आणि त्यांना वाटेत अडवले. आरोपींनी अग्रवाल यांना चाकूचा धाक दाखवत बेदम मारहाण केली. यात अग्रवाल यांच्या नाकाला आणि तोंडाला गंभीर दुखापत झाली. चोरांनी त्यांच्याकडील १२ हजार रुपयांची रोकड हिसकावून घटनास्थळावरून पळ काढला.

तरुणांनी लूटमार केल्यानंतर हॉटेलमध्ये जाऊन मद्यप्राशन आणि जेवणाची जंगी पार्टी केली. अशोक अग्रवाल यांनी पोलिसात तक्रार नोंदवली. त्यानंतर पोलिसांनी तांत्रिक तपासाच्या आधारे शोध घेतला तेव्हा बाळा जगन्नाथ पिंपराळे, दिपक भगवान निर्मल, विशाल धुराजी हिवाळे आणि त्यांच्या एका साथीदाराची माहिती समोर आली.

  • Que: मृत विवाहितेचे नाव आणि वय काय?

    Ans: पूनम धर्मराज पाटील (वय 23), रा. रोहिलागड, ता. अंबड, जि. जालना.

  • Que: आत्महत्येमागचं कारण काय असल्याचा आरोप आहे?

    Ans: हुंडा न दिल्याने आणि माहेरून पैसे आणण्यासाठी सासरच्यांकडून होणारा सततचा मानसिक व शारीरिक छळ.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे?

    Ans: पती धर्मराज पाटीलसह सासरच्या सात जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू केला आहे.

Jan 07, 2026 | 02:12 PM

