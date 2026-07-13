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Pune Crime: दारू पिताना झाला वाद, आईवरून शिवीगाळ अन् रक्तरंजित शेवट; फरशीच्या दगडाने तरुणाचा निर्घृण खून

Updated On: Jul 13, 2026 | 10:00 AM IST
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सारांश

पुण्यातील धनकवडी येथे आईवरून शिवीगाळ झाल्याच्या रागातून एका तरुणाची फरशीचा दगड डोक्यात घालून निर्घृण हत्या करण्यात आली. ही घटना शंकर महाराज उड्डाणपुलाखाली घडली. सहकारनगर पोलिसांनी काही तासांतच आरोपी किरण उर्फ बिट्या वाघमारे याला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • धनकवडीत दारू पिताना झालेल्या वादातून तरुणाची फरशीच्या दगडाने हत्या.
  • आईवरून शिवीगाळ झाल्याच्या रागातून आरोपीने हल्ला केल्याची कबुली दिली.
  • सहकारनगर पोलिसांनी काही तासांतच आरोपीला अटक करून पुढील तपास सुरू केला.
पुणे: पुणे येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आईवरून शिवीगाळ केल्याच्या रागातून एका तरुणाची फरशीचा दगड डोक्यात घालून अतिशय निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली आहे. धनकवडी येथील शंकर महाराज उड्डाणपुलाखाली ही घटना घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी वेगाने चक्र फिरवत काही तासांतच आरोपीला ताब्यात घेतले आहे.

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काय घडलं नेमकं?

शंकर महाराज उड्डाणपुलाखाली किरण उर्फ बिट्या रवी वाघमारे (वय २४, रा. शंकर वसाहत, संभाजीनगर) आणि त्याचा एक मित्र हे दोघे जण एकत्र बसून दारू पीत होते. दारू पित असताना किरकोळ कारणावरून त्यांच्यात बाचाबाची सुरु झाली. हा वाढ इतका विकोपाला गेला की किरणच्या मित्राने थेट आईवरून शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. आपल्या आईवरून दिलेल्या या शिवीचा किरणला प्रचंड राग आला. किरणने तिथेच पडलेला एक मोठा फरशीचा दगड उचलला आणि थेट दुसऱ्याच्या डोक्यात घातला. हा वार इतका गंभीर आणि भीषण होता की, किरणांचा मित्र गंभीर जखमी होऊन रक्ताच्या थारोळ्यात पडला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांनतर आरोपी तिथून फरार झाला.

उड्डाणपुलाखालून जाणाऱ्या नागरिकांना हा रक्ताने माखलेला मृतदेह दिसताच परिसरात एकच खळबळ उडाली. नागरिकांनी तात्काळ या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. या घटनेची माहिती मिळताच सहकारनगर पोलीस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी तातडीने तपास सुरु करून अवघ्या काही तासांतच आरोपीला बेड्या ठोकल्या. प्राथमिक चौकशीत आईवरून शिवी दिल्याचा राग सहन न झाल्यानेच आपण हा खून केल्याची कबुली आरोपी किरण वाघमारे याने दिली.

पुढील तपास सुरु

पोलिसांनी आरोपी किरण वाघमारे विरुद्ध सहकारनगर पोलीस ठाण्यात खुनाचा (IPC/BNS अंतर्गत) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना पुण्यात नेमकी कुठे घडली?

    Ans: धनकवडीतील शंकर महाराज उड्डाणपुलाखाली.

  • Que: हत्या करण्यामागील कारण काय होते?

    Ans: आईवरून शिवीगाळ झाल्याच्या रागातून.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपी किरण उर्फ बिट्या वाघमारे याला काही तासांतच अटक करून खुनाचा गुन्हा दाखल केला.

Web Title: Pune crime argument while drinking abuse involving ones mother and a bloody end youth brutally murdered with a paving stone

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Published On: Jul 13, 2026 | 10:00 AM

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