Pune Crime: दारू पिताना झाला वाद, आईवरून शिवीगाळ अन् रक्तरंजित शेवट; फरशीच्या दगडाने तरुणाचा निर्घृण खून

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काय घडलं नेमकं?
शंकर महाराज उड्डाणपुलाखाली किरण उर्फ बिट्या रवी वाघमारे (वय २४, रा. शंकर वसाहत, संभाजीनगर) आणि त्याचा एक मित्र हे दोघे जण एकत्र बसून दारू पीत होते. दारू पित असताना किरकोळ कारणावरून त्यांच्यात बाचाबाची सुरु झाली. हा वाढ इतका विकोपाला गेला की किरणच्या मित्राने थेट आईवरून शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. आपल्या आईवरून दिलेल्या या शिवीचा किरणला प्रचंड राग आला. किरणने तिथेच पडलेला एक मोठा फरशीचा दगड उचलला आणि थेट दुसऱ्याच्या डोक्यात घातला. हा वार इतका गंभीर आणि भीषण होता की, किरणांचा मित्र गंभीर जखमी होऊन रक्ताच्या थारोळ्यात पडला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांनतर आरोपी तिथून फरार झाला.
उड्डाणपुलाखालून जाणाऱ्या नागरिकांना हा रक्ताने माखलेला मृतदेह दिसताच परिसरात एकच खळबळ उडाली. नागरिकांनी तात्काळ या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. या घटनेची माहिती मिळताच सहकारनगर पोलीस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी तातडीने तपास सुरु करून अवघ्या काही तासांतच आरोपीला बेड्या ठोकल्या. प्राथमिक चौकशीत आईवरून शिवी दिल्याचा राग सहन न झाल्यानेच आपण हा खून केल्याची कबुली आरोपी किरण वाघमारे याने दिली.
पुढील तपास सुरु
पोलिसांनी आरोपी किरण वाघमारे विरुद्ध सहकारनगर पोलीस ठाण्यात खुनाचा (IPC/BNS अंतर्गत) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
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Ans: धनकवडीतील शंकर महाराज उड्डाणपुलाखाली.
Ans: आईवरून शिवीगाळ झाल्याच्या रागातून.
Ans: आरोपी किरण उर्फ बिट्या वाघमारे याला काही तासांतच अटक करून खुनाचा गुन्हा दाखल केला.