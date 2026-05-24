Jharkhand Crime: मेहुणी सोबत अनैतिक संबंधाच्या संशयातून घर जावयाची हत्या; मृतदेह 15 फूट खड्ड्यात पुरला आणि…

Updated On: May 24, 2026 | 03:02 PM IST
सारांश

झारखंडमध्ये मेहुणीसोबत अनैतिक संबंधांच्या संशयातून घरजावई जितेंद्र पंडित याची मारहाण करून हत्या करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. मृतदेह 15 फूट खोल खड्ड्यात पुरल्याचा आरोप असून पोलिसांनी आरोपी सासूला ताब्यात घेऊन तपास सुरू केला आहे.

crime
विस्तार
  • अनैतिक संबंधांच्या संशयातून हत्या झाल्याचा आरोप.
  • मृतदेह खड्ड्यात पुरून पुरावे लपवण्याचा प्रयत्न.
  • पोलिसांनी आरोपी सासूला ताब्यात घेतले.
झारखंड: कौटुंबिक वादातून आपण आता पर्यंत अनेकदा वाद झाल्याच पाहील आहे. मात्र कधी कधी लग्न करत असताना कर्ता पुरुष कोणी असेल तर घर जावई करून घेतल जात. अशीच काहीशी घटना ही एका राज्यात घडली आहे. आधी सुरुवातीला त्यांनी त्याला लग्न करून घर जावई करून घेतलं आणि त्यांच्या कडे संसार करायला ठेवून घेतल. मात्र पुढे जाऊन याचे संबंध हे बायकोच्या बहीणीसोबत आले, म्हणजेच मेहुणीसोबत संबंध आले आणि त्याचा सुगावा हा सासूला लागला. जेव्हा ही गोष्ट घरात समजली तेव्हा मोठा गोंधळ झाला आणि यात जावयाचा मृत्यू झाला. ही घटना झारखंड राज्यातील आहे. घरच्या लोकांनी त्याला लाठ्या काठ्यानी मारहाण केली. त्यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला आहे. मेहुणी सोबत संबंध असल्याने जागीच खून करण्यात आला आहे.

10 वर्षांच्या संसाराचा झाला भयंकर शेवट

या घटनेतील मृत हा जितेंद्र पंडित मूळचा झारखंडमधील मधुपूरचा आहे. तो बायकोकडे रहिवासी होता. गेल्या 10 वर्षांपासून तो त्यांच्याकडे राहण्यास असल्याने ते सगळे एकत्र राहत होते. जितेंद्र आणि रजनी यांना दोन लहान मुलेदेखील आहेत. मात्र आता चक्क पाच वर्ष मुलीच्या आणि दोन मुलाच्या डोक्यावरून पितृछत्र हरवलं आहे. बायकोची आई आता जेलच्या कोठडीत आहे.

जितेंद्रला दारूच व्यसन होत. त्याची घरची आर्थिक स्थिती बेताची होती. काही ग्रामस्थांच्या मते, जितेंद्रचे आपल्या मेहुनीशी अनैतिक संबंध तयार झाले होते. ज्याने त्यांच्या कुटुंबात सतत वाद असायचा, तर त्याच्या पत्नीचा आरोप आहे की तो दारूच्या नशेत रोज तिला मारहाण करायचा. यातून त्याने ही टोकाचे पाऊल उचलल असल्याचं माहिती मिळत आहे.

पोलीस अधिक तपास करत आहे

यातील आरोपी आईला पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. धक्कादायक घटना म्हणजे यातील आरोपी ने त्यांची हत्या केली आणि त्याचा मृतदेह हा १५ फूट खोल खड्ड्यात पुरून ठेवला. शेवटी पोलिसात तक्रार दिल्यावर हे सगळं प्रकरण बाहेर आल. पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत व्यक्तीचे नाव काय होते?

    Ans: जितेंद्र पंडित असे मृत व्यक्तीचे नाव होते.

  • Que: घटना कोणत्या राज्यात घडली?

    Ans: ही घटना झारखंड राज्यात घडली.

  • Que: पोलिसांनी कोणाला ताब्यात घेतले आहे?

    Ans: पोलिसांनी आरोपी सासूला ताब्यात घेतले आहे.

Published On: May 24, 2026 | 03:02 PM

