दारू कंपन्यांना ‘FSSAI’ चा मोठा झटका! व्हिस्की, बिअरमध्ये अनधिकृत फ्लेवरचा वापर; अनेक बड्या ब्रँड्सना नोटीस

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर माहिती देताना FSSAI ने सांगितले की, नियमभंग केल्याप्रकरणी विशेषतः फ्लेवर्सचा वापर आणि उत्पादनाच्या वयाबाबत दिशाभूल करणारे दावे मद्य कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. आपल्यावर कारवाई का केली जाऊ नये, याचे स्पष्टीकरण देण्यास कंपन्यांना सांगण्यात आले आहे.
FSSAI च्या तपासणीत आणि तांत्रिक विश्लेषणात असे आढळून आले की, काही कंपन्या व्हिस्की, वाईन आणि इतर मद्य प्रकारांची नैसर्गिक चव आणि सुगंध मिळवण्यासाठी आपल्या उत्पादनांमध्ये कृत्रिम (सिंथेटिक) फ्लेवर्सचा वापर करत होत्या. अशा अनधिकृत फ्लेवर्सचा वापर केवळ नियमांचे उल्लंघनच करत नाही, तर उत्पादनाच्या खऱ्या गुणवत्तेबाबत ग्राहकांची दिशाभूलही करतो, असे नियामकाचे म्हणणे आहे.
FSSAI has issued notices to alcoholic beverage manufacturers for alleged non-compliance with regulatory provisions relating to added flavours & misleading age-related claims.
The FBOs have been directed submit explanation as to why action should not be initiated against them. pic.twitter.com/2Wv6jEfSrf — FSSAI (@fssaiindia) July 9, 2026
मद्याच्या बाटल्यांवर “एज्ड” (Aged/जुने), “८ वर्षे” किंवा “१२ वर्षे जुने” असे दावे करण्यावरही नियामकाने गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. नियमांनुसार, जर मद्याच्या लेबलवर वयाबाबतचा दावा केला असेल, तर तो त्या मिश्रणातील सर्वात कमी वयाच्या स्पिरिटवर (मद्याच्या मूळ घटकावर) आधारित असणे आवश्यक आहे.
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तपासणीत असे दिसून आले की, काही कंपन्या मिश्रणात जुन्या स्पिरिटचे अत्यंत अल्प प्रमाण मिसळत होत्या आणि संपूर्ण बाटली जुने मद्य म्हणून चढ्या दराने विकत होत्या. FSSAI ने अशा लेबलिंगला दिशाभूल करणारे आणि नियमांचे उल्लंघन मानले आहे.
नियामकाने संबंधित सर्व कंपन्यांना अन्न सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन का केले, याचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. याव्यतिरिक्त, बाजारात उपलब्ध असलेल्या संबंधित बॅचेसचे लेबलिंग सुधारण्याच्या किंवा आवश्यक असल्यास त्या परत मागवण्याच्या (रिकॉल करण्याच्या) सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
FSSAI ने इशारा दिला आहे की, जर कंपन्यांचे उत्तर समाधानकारक आढळले नाही, तर ‘अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६’ अंतर्गत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू केली जाऊ शकते. तसेच, मोठा दंड आकारणे, परवाना निलंबित करणे किंवा परवाना रद्द करणे यांसारखी कठोर पावले उचलली जाऊ शकतात.
अन्न आणि पेयांची गुणवत्ता सुनिश्चित करणे आणि अचूक माहिती पुरवणे ही आपली प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे FSSAI ने म्हटले आहे. परिणामी, कोणत्याही प्रकारची दिशाभूल करणारी लेबलिंग किंवा अनधिकृत घटकांचा वापर खपवून घेतला जाणार नाही. ग्राहकांचे हित जपणे आणि बाजारपेठेत पारदर्शकता राखणे हे नियामक संस्थेचे उद्दिष्ट आहे.
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